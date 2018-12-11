KÄ±rkyamayla â€˜paÃ§avralara ÅŸarkÄ± sÃ¶yletiyorlarâ€™

Eski kumaÅŸlarÄ± deÄŸerlendirme amacÄ± taÅŸÄ±yan kÄ±rkyama, Maltepeâ€™de sergiye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. â€˜KÄ±rkyama ve SabÄ±râ€™ sergisi 23 AralÄ±kâ€™a kadar Galeri Maltepeâ€™de.

KÄ±rkyama sanatÄ±nÄ±n usta temsilcilerinden Sükeyne Tulan ve Hayat KÄ±rkyamayla Güzel Grubu’nun, “KÄ±rkyama ve SabÄ±r” isimli sergisi Maltepe’de açÄ±ldÄ±. KÄ±rkyama (patchwork) sanatÄ±nÄ± anlatan bir konuÅŸma yapan kÄ±rkyama sanatçÄ±sÄ± NeÅŸe Yörük KÄ±nay, bir Yunan kadÄ±n ÅŸairin ÅŸiirinde deÄŸindiÄŸi gibi kÄ±rkyama sanatÄ±yla paçavralara ÅŸarkÄ± söyletmeye çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti. KÄ±nay, “Paçavra, kÄ±rpÄ±k diye geçiyoruz. O paçavralardan neler oluyor bu sergide görüyoruz. KÄ±rkyamayla hem üretiyoruz hem eÄŸleniyoruz. Dertlerimizi paylaÅŸÄ±yoruz. Sevgilerimizi çoÄŸaltÄ±yoruz” dedi.

‘SABRI ÖÄžRETÄ°YOR’

Sükeyne Tulan, kÄ±rkyamanÄ±n geçmiÅŸten günümüze yaÅŸatÄ±lan milli kültür deÄŸerlerimizden biri olduÄŸuna dikkat çekerek, “Eski kumaÅŸ parçalarÄ±nÄ± deÄŸerlendirme amacÄ±yla baÅŸlayan kÄ±rkyama serüveni günümüzde sanatsal çalÄ±ÅŸmalarla yol almaktadÄ±r. Adeta kumaÅŸla terapi de denilebilir. KÄ±rkyama sabrÄ± öÄŸretiyor. Bu da sergimizin ismi oldu. 30 kiÅŸi hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sergimizde bir arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± kaybettik. Onu da sergimizde saygÄ±yla, özlemle anÄ±yoruz” ifadelerini konuÅŸtu. KÄ±rkyama sergisi 23 AralÄ±k’a kadar Galeri Maltepe’de sanatseverlerin ziyaretine açÄ±k olacak. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

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