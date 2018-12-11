'Rusya'nÄ±n olasÄ± Ä°dlib operasyonu TÃ¼rkiye'ye Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ kaybettirirâ€™

OrtadoÄŸu UzmanÄ± Mustafa PekÃ¶z, Rusyaâ€™nÄ±n Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki aylarda Ä°dlibâ€™e saldÄ±racaÄŸÄ±nÄ± ve operasyonun TÃ¼rkiyeâ€™ye Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ kaybettireceÄŸini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Suriye’deki son geliÅŸmeleri deÄŸerlendiren OrtadoÄŸu UzmanÄ± Mustafa Peköz, Rusya’nÄ±n önümüzdeki aylarda Ä°dlib’e saldÄ±racaÄŸÄ±nÄ± ve operasyonun Türkiye’ye çok yönlü kaybettireceÄŸini öne sürdü. Peköz, Suriye, Ä°ran baÅŸta olmak üzere OrtadoÄŸu’daki son geliÅŸmeleri, Türkiye’nin tutumunu ve Rusya ile ABD’nin politikalarÄ±nÄ± Mezopotamya Haber AjansÄ±ndan Selman Güzelyüz’e deÄŸerlendirdi. Peköz, Rusya’nÄ±n olasÄ± Ä°dlib operasyonu için de, “Türkiye’ye çok yönlü kaybettirir” deÄŸerlendirmesi yaptÄ±.

‘Ä°DLÄ°B’DE Ä°ÅžLER Ä°YÄ° GÄ°TMÄ°YOR’

Peköz, Rusya ile Türkiye’nin üzerinde anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ancak gelinen süreçte çözüme kavuÅŸturulamayan Ä°ldib meselesinde bir geliÅŸmenin saÄŸlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ä°dlib’de iÅŸlerin Türkiye açÄ±sÄ±ndan iyiye gitmediÄŸini belirten Pekgöz, “Rusya böyle bir adÄ±m atarak uluslararasÄ± alanda Ä°dlib üzerinde gelecek bir kÄ±sÄ±m hamleleri boÅŸa çÄ±kartma taktiÄŸi olduÄŸunu söylemiÅŸtik. Zaten geliÅŸmelerde bunu doÄŸrulamaktadÄ±r. Gelinen aÅŸamada, Ä°ldib’de iÅŸlerin iyi gitmediÄŸini, söz konusu çatÄ±ÅŸmasÄ±z bölgelerin oluÅŸturulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ä°slamcÄ± örgütlerin aÄŸÄ±r silahlarÄ±nÄ± çekme giriÅŸiminde bulunmadÄ±klarÄ± ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r” dedi.

‘RUSYA MESAJI VERÄ°YOR’

Rusya’nÄ±n Ä°ldib krizinde Türkiye’ye biçtiÄŸi rolü Türkiye tarafÄ±ndan yerine getirilmediÄŸini belirten Peköz, ancak Rusya’nÄ±n Türkiye’yi onure ederek, ciddi çaba harcadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nÄ± verdiÄŸini söyledi. Peköz, “Rusya böyle yaparak Ä°dlib’de çÄ±kacak savaÅŸta Türkiye’nin katÄ±lÄ±mcÄ±sÄ± olmasÄ± için taktik yapÄ±yor. Ä°kincisi ise, kendisine savaÅŸ için nesnel zemin hazÄ±rlÄ±yor. Rusya’nÄ±n bir diÄŸer isteÄŸi ise, Türkiye’nin radikal Ä°slamcÄ± örgütlerle çatÄ±ÅŸmasÄ±. Özün özü ÅŸudur, Rusya Türkiye ile Ä°dlib üzerinde yaptÄ±ÄŸÄ± çatÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k anlaÅŸmasÄ±nÄ±n yürümediÄŸini teyit ediyor ve Türkiye’yi karÅŸÄ±sÄ±na almadan buraya müdahale zemini oluÅŸturuyor” diye belirtti.

‘Ä°DLÄ°B CÄ°DDÄ° SORUNLAR YARATACAK’

Peköz, kente dair deÄŸerlendirmelerini ÅŸöyle sürdürdü: “Türkiye seçime doÄŸru gidiyor. Önümüzdeki Mart ayÄ±nda öngörülen Ä°dlib savaÅŸÄ±, Türkiye’nin iç dinamikleri bakÄ±mÄ±nda çok ciddi sorunlara yol açacaktÄ±r. Birincisi Türkiye’nin radikal Ä°slamcÄ±lara yönelik pozisyonu nasÄ±l olacaktÄ±r. Putin ve Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°dlib operasyonunu kastederek, bu sürecin Ä±srarla Türkiye tarafÄ±ndan çözülmesi gerektiÄŸini söylüyor. Yani böyle bir operasyona Türkiye’nin dâhil olmasÄ±nÄ± saÄŸlamaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bu tabii ki radikal Ä°slamcÄ±lar ile Türkiye iliÅŸkilerinde ciddi bir kÄ±rÄ±lmaya sebep olacaktÄ±r. Radikal Ä°slamcÄ±larÄ±n doÄŸal olarak Türkiye’ye tutum almalarÄ±nÄ± saÄŸlayabilir. Ä°kinci olarak bir göç sorunu yaÅŸanacak.

EÄŸer Türkiye Ä°dlib’de Rusya ile birlikte savaÅŸa girerse, Türkiye’nin gerek El-bab’ta gerek Afrin’de gerekse de Suriye’nin farklÄ± yerlerinde desteklediÄŸi Ä°slami örgütlerle arasÄ± açÄ±lacaktÄ±r. Yine bunun sonucunda, Afrin ve El-bab’taki radikal Ä°slamcÄ±lar da hem ÖSO ile çatÄ±ÅŸmaya gireceklerdir hem de Türk askeri güçleri ile çatÄ±ÅŸmak zorunda kalabilirler. Bunun bir diÄŸer anlamÄ± da bu bölgeleri kontrol etmeye çalÄ±ÅŸan Türkiye’de ciddi bir istikrarsÄ±zlÄ±k ve risk gündeme gelecektir. Sonuç olarak Türki’nin orada ki etki alanÄ±nÄ± tümü ile sÄ±fÄ±rlayacaktÄ±r ve Türkiye çok yönlü kaybetmeye baÅŸlayacaktÄ±r. Onun için Mart’a doÄŸru yapÄ±lmasÄ± planlanan Ä°dlib operasyonunda Türkiye’nin alacaÄŸÄ± pozisyon son derece önemlidir. Yine Türkiye eÄŸer ‘Ben yokum’ derse, Türkiye Ä°ran ve Rusya iliÅŸkilerindeki denklemi dÄ±ÅŸÄ±nda kalacaktÄ±r. Bu da Türkiye için farklÄ± yeni sorunlar oluÅŸturacaktÄ±r.” (HABER MERKEZÄ°)

TÃ¼rkiye-ABD YÃ¼ksek DÃ¼zeyli Suriye Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu Ankara'da toplandÄ±

www.evrensel.net