Rusya, Venezuelaâ€™ya savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± gÃ¶nderdi

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, stratejik savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±, aÄŸÄ±r nakliye uÃ§aÄŸÄ± ve uzun menzilli yolcu uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Venezuelaâ€™ya gÃ¶nderildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, iki Tu-160 stratejik savaÅŸ uçaÄŸÄ±, An-124 aÄŸÄ±r nakliye uçaÄŸÄ± ve Il-62 uzun menzilli yolcu uçaÄŸÄ±nÄ±n Venezuela’ya gönderildiÄŸini açÄ±kladÄ±.

Sputnik’in haberine göre, Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±’ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, uçuÅŸun Atlas Okyanusu ile Barents, Norveç ve Karayip denizleri üzerinden, uluslararasÄ± hava sahasÄ± kurallarÄ±na uygun biçimde gerçekleÅŸtiÄŸi ifade edildi. UçaklarÄ±n 10 bin kilometreden fazla mesafe kat ettiÄŸi kaydedildi.

YolculuÄŸun bir bölümünde, Tu-160 stratejik savaÅŸ uçaklarÄ±na Norveç Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 jetlerinin eÅŸlik ettiÄŸi bildirildi.

Venezuela’da Rus uçaklarÄ±, ülkenin Savunma BakanÄ± Vladimir Padrino Lopez ve Rusya BüyükelçiliÄŸi temsilcileri tarafÄ±ndan karÅŸÄ±landÄ±.

ABD’NÄ°N HOÅžUNA GÄ°TMEDÄ°

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo, Rusya’nÄ±n Venezuela’ya gönderdiÄŸi iki uçakla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± Twitter paylaÅŸÄ±mÄ±nda, “iki yozlaÅŸmÄ±ÅŸ yönetimin, halklarÄ± acÄ± çekerken kamu fonlarÄ±nÄ± boÅŸ yere harcadÄ±ÄŸÄ±nÄ±” söyledi.

DHA’nÄ±n haberine göre Pompeo, “Rusya yönetimi dünyanÄ±n öteki ucundaki Venezuela’ya iki bombardÄ±man uçaÄŸÄ± gönderdi. Rusya ve Venezuela halkÄ± ortadaki durumu olduÄŸu gibi görmelidir; iki yozlaÅŸmÄ±ÅŸ yönetim halklarÄ± acÄ± çekerken, kamu fonlarÄ±nÄ± boÅŸ yere harcÄ±yor ve özgürlük haklarÄ±nÄ± ezip geçiyor” ifadelerini kullandÄ±.

Ä°ÅžÇÄ° TAZMÄ°NATLARINI LASTÄ°KLE ÖDEYECEK!

Öte yandan Venezuela’daki faaliyetlerini durdurma kararÄ± alan araba lastiÄŸi üreticisi Goodyear, çalÄ±ÅŸanlarÄ±na kÄ±dem tazminatlarÄ±nÄ±n bir bölümünü 10’ar lastikle ödeyeceÄŸini açÄ±kladÄ±.

Reuters’a göre Goodyear’dan yapÄ±lan açÄ±klamada, “Hedefimiz Venezuela’daki faaliyetlerimizi devam ettirmekti. Ancak ekonomik koÅŸullar ve ABD yaptÄ±rÄ±mlarÄ± bunu imkansÄ±z hale getirdiÄŸi için üretimi durdurma kararÄ± aldÄ±k” denildi.

Daha önce de Kellogg, Kimberley Clark ve bazÄ± havayolu ÅŸirketleri Venezuala’dan çekilme kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±. Son iki yÄ±ldÄ±r ABD yönetimi ve AB üst düzey yetkililer dahil onlarca VenezuelalÄ±ya yaptÄ±rÄ±m uyguluyor. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 AralÄ±k 2018 16:27

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