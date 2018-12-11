BarÄ±ÅŸ akademisyenlerinden Prof. Dr. GenÃ§ay GÃ¼rsoy, Prof. Dr. Naz Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve AraÅŸtÄ±rma GÃ¶revlisi Can Soylu'ya 1 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± verildi.

BarÄ±ÅŸ bildirisini imzaladÄ±klarÄ± için hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kan akademisyenlerden Gençay Gürsoy, Naz ÇavuÅŸoÄŸlu ve Can Soylu’ya 1 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± verildi.

Mahkeme baÅŸkanÄ± AkÄ±n Gürlek’in, sözlerini tutanaÄŸa eksik aktarmasÄ± üzerine Avukat Meriç EyüboÄŸlu, “Aceleniz var ama mahkemeniz ilk kez karar verecek ve ben ilk kez son savunma yapÄ±yorum” dedi. BaÅŸkan Gürlek ise “Acelemiz var tabii. Bir sürü dosya var avukat hanÄ±m” diye konuÅŸtu.

Kürt illerindeki sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ± sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan hak ihlallerinin ve çatÄ±ÅŸmalÄ± sürecin sona ermesi için “Bu suça ortak olmayacaÄŸÄ±z” baÅŸlÄ±klÄ± barÄ±ÅŸ bildirisini imzalayan akademisyenlerin yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi. Ä°stanbul 25. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde ikinci duruÅŸmasÄ± görülen Doç. Dr. AyÅŸe Gül AltÄ±nay savunmasÄ±nÄ± yaptÄ±. Dedesinin Kore SavaÅŸÄ±’nda görev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kurmay albaylÄ±ktan emekli olduÄŸunu söyleyen AltÄ±nay, “Dedem savaÅŸÄ±n ne kadar kötü olduÄŸunu söylerdi. Bu nedenle ben de savaÅŸlara karÅŸÄ±yÄ±m. Akademisyen olarak travma konusunda çalÄ±ÅŸmalar yaptÄ±m. Bu çalÄ±ÅŸmalarda ÅŸiddetin sebebinin çocukluk zamanlarÄ±nda tanÄ±k olunan ÅŸiddet olayÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit ettim. Bu konuda kitap yayÄ±nladÄ±m. Bu yüzden ÅŸiddete karÅŸÄ±yÄ±m. Bildiriyi de akademisyen ve dedemin varisi olarak imzaladÄ±m. Åžiddetin son bulmasÄ± konusunda tek yetkili gördüÄŸüm devlet ve hükümetten uluslararasÄ± hukuktan kaynaklanan haklarÄ± yerine getirmesi kapsamÄ±nda talepte bulundum” dedi. AltÄ±nay’Ä±n avukatÄ± Fikret Ä°lkiz, ek savunma için mahkemeden süre talep etti. Ek savunma için süre veren mahkeme, mütalaasÄ±nÄ± hazÄ±rlamasÄ± için dosyanÄ±n savcÄ±ya verilmesine karar vererek duruÅŸmayÄ± 26 Mart 2019’a erteledi.

‘SAVUNMAMIN ANLAM Ä°FADE ETMEYECEÄžÄ°NÄ° BÄ°LMEK...'

Ä°stanbul 24. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde Yrd. Doç. Dr. Aylin ÜnaldÄ±’nÄ±n da üçüncü duruÅŸmasÄ± görüldü. SavunmasÄ±nÄ± yapan ÜnaldÄ±, hayatÄ±nda ilk kez mahkemeye çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “YapacaÄŸÄ±m savunmanÄ±n hiçbir anlam ifade etmeyeceÄŸini bilmek çok umutsuzluk verici bir durummuÅŸ. Pek çok akademisyen arkadaÅŸÄ±m çeÅŸitli mahkemelerde bize yöneltilen suçlamalarÄ±n asÄ±lsÄ±z olduÄŸunu, barÄ±ÅŸ dilekçesine imza attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için iddianamede belirtilen sebeplerle suçlanamayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± detaylÄ± bir ÅŸekilde defalarca açÄ±kladÄ±lar. OnlarÄ±n savunmalarÄ±nÄ±n da herhangi bir ÅŸeyi deÄŸiÅŸtirmediÄŸini biliyoruz. Bu yüzden savunma yapmanÄ±n da bir anlamÄ± kalmÄ±yor” dedi. Örgüt propagandasÄ± yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan ÜnaldÄ± bildiriyi imzalama amacÄ±nÄ± “Yasalarla korunan eleÅŸtiri ve ifade özgürlüÄŸü hakkÄ±mÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ± içinde bir eylemdir” diye açÄ±kladÄ±. Ara kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme, ÜnaldÄ±’nÄ±n dosyasÄ±nÄ±n hukuki ve fiili irtibat bulunduÄŸu için usul ekonomisi yönünden kendi bünyesindeki diÄŸer akademisyenlerin dosyalarÄ± ile birleÅŸtirilmesine karar verdi.

‘AMAÇ BÄ°ZÄ° SUSTURMAK’

Ä°stanbul 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde de Doç. Dr. Sezai Ozan Zeybek’in üçüncü duruÅŸmasÄ± görüldü. Zeybek savunmasÄ±nda, “Ä°mzaladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z metnin suç içerdiÄŸini düÅŸünmüyorum. Suçun kapsamÄ±nÄ±n geniÅŸletilmesinin uzun vadede topluma zarar vereceÄŸini düÅŸünüyorum. Buradaki amaç bizi susturmak ve düÅŸünce özgürlüÄŸünü kÄ±sÄ±tlamak” diyerek beraatÄ±nÄ± istedi. Zeybek’in AvukatÄ± Benan Molu da ayrÄ±ntÄ±lÄ± savunmalarÄ±nÄ± esas hakkÄ±nda mütalaadan sonra yapacaklarÄ±nÄ± söyleyerek müvekkilinin duruÅŸmalardan vareste tutulmasÄ±nÄ± talep etti. Mahkeme, esas hakkÄ±nda mütalaasÄ±nÄ± bildirmesi için dosyanÄ±n iddia makamÄ±na gönderilmesine ve Zeybek’in duruÅŸmalardan vareste tutulmasÄ±na karar vererek bir sonraki duruÅŸmayÄ± 28 Åžubat 2019’a erteledi.

Ä°stanbul 37. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülen üç akademisyen davasÄ±nda da karar çÄ±ktÄ±. Mahkeme baÅŸkanÄ± AkÄ±n Gürlek, üçüncü duruÅŸmasÄ± görülen AraÅŸtÄ±rma Görevlisi Can Soylu’ya, bir önceki celsede esas hakkÄ±nda mütalaanÄ±n açÄ±klandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak “KararÄ± açÄ±klayacaÄŸÄ±z. Son savunmanÄ± yapacak mÄ±sÄ±n” diye sordu. Soylu, önceki savunmalarÄ±nÄ± tekrar ederek beraatÄ±nÄ± istedi. Soylu’nun avukatÄ± Meriç EyüboÄŸlu esasa karÅŸÄ± savunmasÄ±nda, akademisyen yargÄ±lamalarÄ±nda mahkemelerde çÄ±kan farklÄ± kararlara deÄŸindi. Mahkeme baÅŸkanÄ± Gürlek’in, sözlerini tutanaÄŸa eksik aktarmasÄ± üzerine EyüboÄŸlu, “Aceleniz var ama mahkemeniz ilk kez karar verecek ve ben ilk kez son savunma yapÄ±yorum” dedi. BaÅŸkan Gürlek ise “Acelemiz var tabii. Bir sürü dosya var avukat hanÄ±m” diye konuÅŸtu. Daha sonra savunmasÄ±na devam eden EyüboÄŸlu, bildiri yayÄ±nlanmadan önce ve sonra hazÄ±rlanan ulusal ve uluslararasÄ± raporlarÄ± sundu. “Bu raporlar metnin var olan gerçekliÄŸi gösterdiÄŸini gösterir” dedi. Mahkeme baÅŸkanÄ± Gürlek, EyüboÄŸlu’nun söylediklerini tutanaÄŸa yine eksik geçirdi. EyüboÄŸlu, “Süre talebimizin kabul edilmediÄŸini, söylediklerimizin tutanaÄŸa tam olarak geçirilmediÄŸini ve SEGBÄ°S’in açÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da tutanaÄŸa geçirilmesini istiyoruz” dedi. Söylenenleri tutanaÄŸa geçiren mahkeme baÅŸkanÄ± karar için ara verdi. AranÄ±n ardÄ±ndan mahkeme, Soylu’nun 1 yÄ±l 3 ay hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na karar vererek hükmün açÄ±klanmasÄ± geri bÄ±raktÄ±.

TALEPLER, ‘YARGILAMA UZATILMAYA ÇALIÅžILIYOR’ DENÄ°LEREK REDDEDÄ°LDÄ°

AynÄ± mahkemede üçüncü duruÅŸmasÄ± görülen Prof. Dr. Naz ÇavuÅŸoÄŸlu da önceki beyanlarÄ±nÄ± tekrarlayarak beraatÄ±nÄ± talep etti. Mahkeme baÅŸkanÄ± Gürlek ÇavuÅŸoÄŸlu’na Hükmün AçÄ±klanmasÄ±nÄ±n Geri BÄ±rakÄ±lmasÄ± (HAGB) yönündeki beyanÄ±nÄ± sordu. ÇavuÅŸoÄŸlu, HAGB konusunda avukatÄ± ile görüÅŸmek için süre talep etti. Ancak mahkeme, “Süre talebinin yargÄ±lamayÄ± uzatma amacÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±” gerekçesiyle süre talebini reddetti. Bunun üzerine tekrar HAGB konusundaki beyanÄ± sorulan ÇavuÅŸoÄŸlu, HAGB’yi kabul etti. ÇavuÅŸoÄŸlu’nun avukatÄ± Meriç EyüboÄŸlu, bir önceki duruÅŸmada benzer dosya için bir baÅŸka müvekkili hakkÄ±nda karar verildiÄŸini ve böylelikle tarafsÄ±zlÄ±k ilkesinin ihlal edildiÄŸini belirterek heyetin reddini talep etti: “Ne savunma yaparsak yapalÄ±m mahkemenizce verilecek karar bellidir. TarafsÄ±z ve objektif deÄŸerlendirme yapabilme kriteri ihlal edilmiÅŸtir. Heyetin reddini talep ediyoruz.” DuruÅŸma savcÄ±sÄ± reddi hakim talebinin geri çevrilmesini istedi. Mahkeme bu talebi de “Süre talebinin yargÄ±lamayÄ± uzatma amacÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±” kanaatiyle reddetti. EyüboÄŸlu, “Heyetin reddi talebimizin reddine yetkili mercide yedi günlük süre içinde itiraz edeceÄŸiz. Kanuna göre karar verilmesi için bu itirazÄ±n sonucunun beklenmesini talep ediyoruz” dedi. Heyet, ara kararÄ±nda hakimin reddi isteminin geri çevrilmesi durumunda merci tarafÄ±ndan karar verilinceye kadar bir iÅŸlem yapÄ±lamayacaÄŸÄ±na dair kanunun sistematik düzenlenmesinde bir hükmün bulunmadÄ±ÄŸÄ±” gerekçesiyle itiraz iÅŸlemini durdurmayacaÄŸÄ±na karar verdi ve yargÄ±lamaya devam etti. Tekrar söz alan EyüboÄŸlu, “Mahkemeniz tarafÄ±ndan CMK maddelerinin yanlÄ±ÅŸ yorumlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz. Hakimin reddi halinde acil iÅŸler dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lan iÅŸler durur. Talebimiz itirazÄ±n beklenmesidir. Bu nedenle baÅŸka bir son savunma yapmayacaÄŸÄ±z” diye konuÅŸtu. KararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme, ÇavuÅŸoÄŸlu’na 1 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± verdi. Hükmün açÄ±klanmasÄ± geri bÄ±rakÄ±ldÄ±.

MÜTALAADAN SONRA DOSYAYA YENÄ° DELÄ°LLER EKLENDÄ°

AynÄ± mahkemede görülen son akademisyen duruÅŸmasÄ± Prof. Dr. Gençay Gürsoy’undu. Üçüncü duruÅŸmasÄ± görülen Gürsoy hakkÄ±nda önceki celse mütalaa verilmesine raÄŸmen mahkemenin celse arasÄ±nda Gürsoy’un ÅŸahsi Twitter hesabÄ±ndan yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu paylaÅŸÄ±mlarÄ± ve t24.com.tr isimli internet sitesinde yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu söyleÅŸinin çÄ±ktÄ±larÄ±nÄ± dosyaya eklediÄŸi görüldü. Gürsoy’un avukatÄ± Meriç EyüboÄŸlu, “Mahkemenizce dosya içine alÄ±nan belgeleri bilmiyoruz. Hangi amaçla bu belgeler alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r? Ä°nceleyip beyanda bulunmak için süre talep ediyoruz” dedi. Mahkeme bir önceki celse savunmuÅŸ olduÄŸu, “Süre talebinin yargÄ±lamayÄ± uzatma amacÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±” kanaatiyle talebin reddine karar verdi. EyüboÄŸlu, müvekkili Gürsoy’un saÄŸlÄ±k durumuna iliÅŸkin 10 günlük raporunu dosyaya sunduklarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, bir önceki celse tekrarladÄ±ÄŸÄ± gerekçelerle heyetin reddini talep etti. Mahkeme talebin“yargÄ±lamayÄ± uzatmaya iliÅŸkin olduÄŸu” kanaatiyle heyetin reddi istemini reddetti. EyüboÄŸlu, “Hakimin reddi halinde acil iÅŸler dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lan iÅŸler durur. Talebimiz itirazÄ±n beklenmesidir. Bu nedenle baÅŸka bir son savunma yapmayacaÄŸÄ±z” dedi.

1 YIL 15 AY HAPÄ°S CEZASI

KararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme, Gürsoy’a 1 yÄ±l 15 ay hapis cezasÄ± verdi. Gürsoy hakkÄ±nda verilen ceza Ä°stinaf’tan sonra kesinleÅŸecek. Mahkeme kararÄ±nda ÅŸu ifadeler yer verildi: “Suçun iÅŸleniÅŸ ÅŸekli ve özelliÄŸi, sanÄ±ÄŸÄ±n suç tarihinde baÅŸkanÄ± olduÄŸu Türk Tabipler BirliÄŸi ile birlikte bildiriden sonra bildiri içeriÄŸine destek çÄ±kar derecede açÄ±klamalarda bulunmasÄ±, bildiriden hemen sonra t24.com.tr adresinde yayÄ±nlanan dosyamÄ±za çÄ±ktÄ±larÄ± sunulan 15 Ocak 2016 tarihinde yapÄ±lan söyleÅŸi ile ÅŸahsi sosyal medya hesabÄ±ndan dosyamÄ±za çÄ±ktÄ±larÄ± sunulan bildiriyi destekler ve sahiplenir ÅŸekilde sanÄ±ÄŸÄ±n beyanlarÄ± ile tweetleri bulunduÄŸu bir bütün olarak deÄŸerlendirildiÄŸinde suçun iÅŸleniÅŸ ÅŸekli, sanÄ±ÄŸÄ±n suç tarihindeki konumu, yayÄ±nlanan suça konu bildirinin sanÄ±ÄŸÄ±n baÅŸkanÄ± olduÄŸu TTB tarafÄ±ndan da kabul edilmesiyle insanlar üzerinde oluÅŸturduÄŸu etkinin boyutu, sanÄ±ÄŸÄ±n bildiriden sonraki bildiriyi kabullenme ve sahiplenme iradesi böylelikle deÄŸerlendirilen sanÄ±ÄŸÄ±n kastÄ±nÄ±n yoÄŸunluÄŸu, oluÅŸan tehlikenin boyutu dikkate alÄ±narak takdiren cezanÄ±n yasal alt sÄ±nÄ±rÄ±ndan ayrÄ±lÄ±p teÅŸdit sanÄ±ÄŸÄ±n 1 yÄ±l 6 ay ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, suça konu bildirinin basÄ±n ve yayÄ±n yoluyla kamuoyuna duyurulmuÅŸ olmasÄ± dikkate alÄ±narak cezanÄ±n yarÄ± oranÄ±nda artÄ±rÄ±larak 1 yÄ±l 15 ay hapis cezasÄ±yla cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na, duruÅŸmadaki olumsuz gözlemlenen tutum ve davranÄ±ÅŸlarÄ± piÅŸmanlÄ±k duymamÄ±ÅŸ olmasÄ± dikkate alÄ±narak indirim yapÄ±lmasÄ±na yer olmadÄ±ÄŸÄ±na…”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 AralÄ±k 2018 16:59

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