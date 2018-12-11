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FotoÄŸraf: Mesut Karaduman/AA
2018-ALES/3'Ã¼n sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±
11 AralÄ±k 2018 16:05
Akademik Personel ve LisansÃ¼stÃ¼ EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ±'nÄ±n (2018-ALES/3) sonuÃ§larÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
Ölçme, Seçme ve YerleÅŸtirme Merkezi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca (ÖSYM) yapÄ±lan Akademik Personel ve Lisansüstü EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ±'nÄ±n (2018-ALES/3) sonuçlarÄ± açÄ±klandÄ±.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 18 KasÄ±m'da yapÄ±lan 2018-ALES/3'ün deÄŸerlendirme iÅŸlemleri tamamlandÄ±.
Adaylar, sÄ±nav sonuçlarÄ±na ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden kimlik numaralarÄ± ve aday ÅŸifreleri ile eriÅŸebilecek. (HABER MERKEZÄ°)
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