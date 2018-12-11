DÄ°SK'ten TÃ¼rk-Ä°ÅŸ'e asgari Ã¼cret ziyareti

DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu Ã‡erkezoÄŸlu, asgari Ã¼cret gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri gÃ¼ndemiyle TÃ¼rk-Ä°ÅŸ'i ziyaret etti. Ã‡erkezoÄŸlu, 'Ã–nerimiz 2 bin 800 lira' dedi.

DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± Arzu ÇerkezoÄŸlu, asgari ücret görüÅŸmeleri gündemiyle Türk-Ä°ÅŸ'i ziyaret etti. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun “CHP'li belediyelerde asgari ücret 2 bin 200 lira olacak” açÄ±klamasÄ±nÄ±n gündeme gelmesi üzerine Türk-Ä°ÅŸ BaÅŸkanÄ± Atalay “makul bir rakam”, ÇerkezoÄŸlu ise “önerimiz 2 bin 800 lira” dedi.

Atalay, CHP lideri KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun bütçe görüÅŸmeleri baÅŸlarken kendi belediyelerinde asgari ücretin 2 bin 200 TL olacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ± sorulunca, olumlu yanÄ±t vererek kendileri için uygun olduÄŸunu söyledi. Atalay, “Asgari ücreti de yaÅŸanabilir bir rakama çekebilirsek, insanlarÄ± tebessüm ettirebilirsek bundan mutlu olacaÄŸÄ±mÄ± ifade ettim. Biz bu asgari ücretin yaÅŸanabilir bir ücret olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kamuoyuna anlattÄ±k. Bunu makul mantÄ±klÄ± bir rakama getirmek gerekiyor, benim talebim buydu. 2 bin lira, 2 bin liranÄ±n üstünde enflasyona göre bir rakam bulur muyuz? Geçen gün Kemal Beyin bir ifadesi oldu; 2 bin 200 lira bir rakam. Bizim için de kabuldur, makul, mantÄ±klÄ±dÄ±r. Enflasyonun yüzde 25 olduÄŸu bir ortamda yaÅŸanabilir bir ücreti çalÄ±ÅŸanÄ±n önüne getirmek lazÄ±m. Bu ücrete sembolik gibi bakÄ±lmasÄ±nÄ±n bir anlamÄ± yok, Bu ücretle insanlar evini geçindiriyor. Bu ücretle ev geçindirmenin imkanÄ± yok” diye konuÅŸtu.

FRANSA BENZETMESÄ°NE, 15 TEMMUZLU SAVUNMA

Türk-Ä°ÅŸ Genel BakÅŸanÄ± Ergün Atalay'Ä±n asgari ücret konusunda, “Böyle ne kadar gider? Önümüzdeki günlerde göreceÄŸiz. Ne kadar gider? Ä°ÅŸte gördük Fransa’da gitmediÄŸini. Üç gün sonra bizim burada görür müyüz görmez miyiz? Bize baÄŸlÄ±" sözlerinin bazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda belli yönlere çekilmeye çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Atalay kendisini “Benim ne dediÄŸim 28 Åžubatta da 15 Temmuz da da belli” diyerek savundu.

GEÇEN YIL TÜÄ°K'Ä°N AÇIKLADIÄžINDAN 300 TL AZ OLDU

DÄ°SK Genel BaÅŸkanÄ± ArzuÄ± ÇerkezoÄŸlu, asgari ücretin en düÅŸük ücret olmasÄ± gerekirken ortalama ücret haline geldiÄŸini söyledi. 2019 yÄ±lÄ± asgari ücretinin kriz koÅŸullarÄ±ndaki bir Türkiye'de bütün iÅŸçilerin, emekçilerin çalÄ±ÅŸma ve yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ± belirleyeceÄŸini ifade eden ÇerkezoÄŸlu, asgari ücrete dair hazÄ±rladÄ±klarÄ± raporu Türk-Ä°ÅŸ ile paylaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. Asgari ücretin bir geçim ücreti olabilmesi için, enflasyon, döviz kuru karÅŸÄ±sÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kaybÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±labilmesi tümüyle vergi dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirten ÇerkezoÄŸlu, “2018'de TÜÄ°K'in masaya sunduÄŸu rakam 1894 liraydÄ± ama komisyon bunun yaklaÅŸÄ±k 300 lira altÄ±nda bir asgari ücret belirledi. Son 18 yÄ±lda, 18 kez asgari ücret belirlendi. BunlarÄ±n sadece üçünde mutabakat var. Ä°ÅŸçilerin itirazÄ±na raÄŸmen iÅŸ veren ve hükümet asgari ücreti belirleyebiliyor” diye konuÅŸtu.

ÇERKEZOÄžLU: ÖNERÄ°MÄ°Z 2 BÄ°N 800 LÄ°RA

ÇerkezoÄŸlu ise KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun belediyelerde 2 bin 200 TL asgari ücret kararÄ±na iliÅŸkin, “GeçtiÄŸimiz pazartesi de açÄ±kladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi bizim bu konuda rakam olarak, enflasyon nedeniyle oluÅŸan kayÄ±plar, 2019 yÄ±lÄ± beklenen enflasyon oranlarÄ± üzerinden ve milli gelirden de payÄ±nÄ± alan bir asgari ücret olabilmesi açÄ±sÄ±ndan önerimiz 2 bin 800 lira” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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