SES, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 30 dakika genelgesinin iptali iÃ§in dava aÃ§tÄ±

SES, saÄŸlÄ±k emekÃ§ilerinin kuruma 30 dakika mesafede ikamet etmelerini zorunlu kÄ±lan genelgenin iptali iÃ§in dava aÃ§tÄ±.

SaÄŸlÄ±k ve Sosyal Hizmet Emekçileri SendikasÄ± (SES), SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n “30 dakika genelgesi” diye anÄ±lan genelgesinin temel hak ve özgürlüklere ve Anayasa aykÄ±rÄ± olduÄŸu gerekçesiyle iptal edilmesi için dava açtÄ±.

BakanlÄ±k, 2018/28 sayÄ±lÄ± “SaÄŸlÄ±k Personelinin Ä°htiyaç Halinde ÇaÄŸrÄ±ya UymasÄ±” baÅŸlÄ±klÄ± genelge ile saÄŸlÄ±k emekçilerini “normal ulaÅŸÄ±m ÅŸartlarÄ±nda 30 dakika” içesinde saÄŸlÄ±k kuruluÅŸunda bulunacak ÅŸekilde ikamet etmeleri yönünde zorluyor. SES ise iptal davasÄ± açtÄ±klarÄ±nÄ± duyurduÄŸu açÄ±klamada, genelgenin temel hak ve özgürlüklere, çalÄ±ÅŸma yaÅŸamÄ±nÄ±n düzenlenmesine, saÄŸlÄ±k hakkÄ±na ulaÅŸÄ±ma ve Anayasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸunu belirtti.

DanÄ±ÅŸtay'a açÄ±lan davada, AnayasanÄ±n 23. maddesinde düzenlenen “yerleÅŸme ve seyahat hürriyeti” temel hak ve özgürlüklerden olduÄŸu ve dokunalamayacaÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

'Ä°CAP NÖBETÄ° ÜCRETÄ° SORUNU ÇÖZÜLSÜN'

SaÄŸlÄ±k hizmetlerinde yaÅŸanan sorunlara doÄŸru çözümler üretmenin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sorumluluÄŸunda olduÄŸunun belirtildiÄŸi açÄ±klamada BakanlÄ±ÄŸÄ±n icap nöbet ücreti sorununu çözmek yerine sorunu saÄŸlÄ±k emekçilerini zorunlu ikamete mecbur bÄ±rakarak çözmeye çalÄ±ÅŸmaktÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapÄ±ldÄ±.

"SaÄŸlÄ±k hizmetlerinin sorunlarÄ± Anayasaya, çalÄ±ÅŸma haklarÄ±na aykÄ±rÄ± düzenlemeler ile, saÄŸlÄ±k emekçilerinin temel haklarÄ± yerle bir edilerek çözülemez" denilen açÄ±klamada, BakanlÄ±ÄŸÄ±n oluÅŸan tepkiler üzerine verdiÄŸi yanÄ±tÄ±n da sorunu çözmediÄŸi, genelgenin bir an önce iptal edilmesi gerektiÄŸi belirtildi. (HABER MERKEZÄ°)

'SaÄŸlÄ±kta 30 dakika kuralÄ± gerÃ§ekÃ§i ve hukuki deÄŸil'

www.evrensel.net