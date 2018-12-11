â€˜SarÄ± yelekliler olmayÄ±zâ€™ diyen ErgÃ¼n Atalayâ€™a patronlardan Ã¶vgÃ¼

Fransa'daki protestolar ile ilgili konuÅŸan ve 'SarÄ± yelekliler olmayÄ±z' diyen TÃ¼rk-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± ErgÃ¼n Atalay'a patronlar sahip Ã§Ä±ktÄ±.

Fransa’yla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada “SarÄ± yelekliler olmayÄ±z” diyen Türk-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Ergün Atalay’a patronlar sahip çÄ±ktÄ±.

Türkiye Odalar ve Borsalar BirliÄŸi (TOBB) BaÅŸkanÄ± Rifat HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu, “Türk-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±z Ergün Atalay, demokrasiye, devletine, ülkesine, milletine baÄŸlÄ±, olaylara Türkiye penceresinden bakan, istikrarÄ±n yanÄ±nda olan, yerli ve milli düÅŸünceye sahip bir deÄŸerimizdir” dedi.

Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantÄ±sÄ±nda, Fransa’yla ilgili sorulan soru üzerine “Üç gün sonra bizim ülkemizde de bunla ilgili ne göreceÄŸimizi, ne kadar gideceÄŸini görürüz görmez miyiz bize baÄŸlÄ±” dedi.

Ergün Atalay Türk-Ä°ÅŸ’in Bolu’da düzenlediÄŸi Mali Sekreterler ve Muhasebe Müdürleri EÄŸitim Semineri’nde “SeçilmiÅŸ meÅŸru hükümetlerden yanayÄ±z, kim haklÄ±ysa ondan yanayÄ±z. Milletin ve milli iradenin yanÄ±ndayÄ±z. Bizim sÄ±rtÄ±mÄ±zda ne sarÄ±, ne de kÄ±rmÄ±zÄ± yelekler olur” dedi.

Ergün Atalay’Ä± ziyaret eden TOBB BaÅŸkanÄ± Rifat HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu ise son günlerde Atalay’Ä±n sözlerine yönelik tartÄ±ÅŸmalar nedeniyle kendisini ziyarete geldiklerini belirtti.

HisarcÄ±klÄ±oÄŸlu, “Türk-Ä°ÅŸ BaÅŸkanÄ±mÄ±z Ergün Atalay, demokrasiye, devletine, ülkesine, milletine baÄŸlÄ±, olaylara Türkiye penceresinden bakan, istikrarÄ±n yanÄ±nda olan, yerli ve milli düÅŸünceye sahip bir deÄŸerimizdir” diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 AralÄ±k 2018 15:42

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