Grizu dosyasÄ± hÃ¢lÃ¢ YargÄ±tayda

19 madencinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ facianÄ±n Ã¼zerinden 9 yÄ±l geÃ§ti; dava dosyasÄ± ise hÃ¢lÃ¢ YargÄ±tayda.

Bursa’nÄ±n MustafakemalpaÅŸa ilçesinde Bükköy MadenciliÄŸe ait kömür ocaÄŸÄ±nda, 10 AralÄ±k 2009’da meydana gelen 19 madencinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi grizu patlamasÄ±yla ilgili dava dosyasÄ± hâlâ YargÄ±tayda.

FotoÄŸraf: DHA

Bursa 3. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, 2011 yÄ±lÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± kararla, Bükköy Madencilik Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Nurullah Ercan ve 2 yönetim kurulu üyesine 5’er yÄ±l, taÅŸeron firmanÄ±n sahibinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 3 kiÅŸiye de 6 yÄ±l 8’er ay hapis cezasÄ± verdi. YargÄ±tay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararÄ±nÄ± 2014 yÄ±lÄ±nda bozdu.

YargÄ±tay, bozma kararÄ±nda, sanÄ±klarÄ±n ‘kasten birden fazla kiÅŸinin ölümüne neden olmak’tan yargÄ±lanmalarÄ±na hükmetti. Bozma ilamÄ±na göre, ölen her bir madenci için 22 yÄ±l olmak üzere 6 sanÄ±k hakkÄ±nda 418’er yÄ±l hapis cezasÄ± istendi. Bu sÄ±rada ailelerin avukatlarÄ± taraflar arasÄ±nda anlaÅŸma saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ÅŸikayetten vazgeçildiÄŸini bildirdi. Bunun üzerine yerel mahkeme ilk davada verdiÄŸi kararÄ± yineleyerek dosyayÄ± YargÄ±tay’a gönderdi. YargÄ±tayÄ±n kararÄ± bozup bozmayacaÄŸÄ± bekleniyor. (Bursa/DHA)

Soma katliamÄ±nÄ± da bÃ¶yle mi aklayacaksÄ±nÄ±z?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 AralÄ±k 2018 16:34

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