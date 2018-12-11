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Ayfer DüzdaÅŸ 'Horasan’dan Çoruma Kürt Alevi Ezgileri' albüm kapaÄŸÄ±
Ayfer DÃ¼zdaÅŸ, 14 AralÄ±k'ta Ä°zmir'de konser verecek
11 AralÄ±k 2018 15:22
MÃ¼zisyen Ayfer DÃ¼zdaÅŸ, Ä°zmir Dersim KÃ¼ltÃ¼r ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen konserde Ä°zmirli mÃ¼zikseverlerle buluÅŸacak.
Ä°zmir Dersim Kültür ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi tarafÄ±ndan Müzisyen Ayfer DüzdaÅŸ konseri düzenleniyor. "Horasan’dan Çoruma Kürt Alevi Ezgileri" albümünün ismi ile düzenlenen konserde, Ayfer DüzdaÅŸ Ä°zmir’deki müzik dinleyicisi ile buluÅŸacak.
Ayfer DüzdaÅŸ konseri, 14 AralÄ±k Cuma günü ÇiÄŸli Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleÅŸecek. (Ä°zmir/EVRENSEL)
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