Ayfer DÃ¼zdaÅŸ, 14 AralÄ±k'ta Ä°zmir'de konser verecek

Ayfer DüzdaÅŸ 'Horasan’dan Çoruma Kürt Alevi Ezgileri' albüm kapaÄŸÄ±

Ayfer DÃ¼zdaÅŸ, 14 AralÄ±k'ta Ä°zmir'de konser verecek

    • 11 AralÄ±k 2018 15:22

    MÃ¼zisyen Ayfer DÃ¼zdaÅŸ, Ä°zmir Dersim KÃ¼ltÃ¼r ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen konserde Ä°zmirli mÃ¼zikseverlerle buluÅŸacak.

    Ä°zmir Dersim Kültür ve DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi tarafÄ±ndan Müzisyen Ayfer DüzdaÅŸ konseri düzenleniyor. "Horasan’dan Çoruma Kürt Alevi Ezgileri" albümünün ismi ile düzenlenen konserde, Ayfer DüzdaÅŸ Ä°zmir’deki müzik dinleyicisi ile buluÅŸacak.

    Ayfer DüzdaÅŸ konseri, 14 AralÄ±k Cuma günü ÇiÄŸli Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleÅŸecek. (Ä°zmir/EVRENSEL)

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