Doktora saÄŸlÄ±k merkezinde saldÄ±rÄ±

GÃ¶z doktoru YaÅŸar DaÄŸ, doktor olan eÅŸini almak iÃ§in gittiÄŸi saÄŸlÄ±k merkezinde, hasta yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±.

Mardin Midyat Devlet Hastanesi'nde görev yapan göz doktoru YaÅŸar DaÄŸ, doktor olan eÅŸini almak için gittiÄŸi saÄŸlÄ±k merkezinde, hasta yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±. Göz altÄ± ve burun kemiÄŸi ile el parmaÄŸÄ± kÄ±rÄ±lan YaÅŸar DaÄŸ, tedaviye alÄ±nÄ±rken 3 saldÄ±rgan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Aile hekimi olan eÅŸi Ä°men DaÄŸ'Ä± almak için çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Midyat BaÄŸlar Aile SaÄŸlÄ±k Merkezi'ne giden YaÅŸar DaÄŸ, burada eÅŸiyle hasta yakÄ±nlarÄ±nÄ±n tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüp, müdahale etti. YaÅŸar DaÄŸ, hasta yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan darbedildi. Ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan YaÅŸar DaÄŸ'Ä±n olayÄ± duyan meslektaÅŸlarÄ± ve yakÄ±nlarÄ± hastaneye akÄ±n etti.

DaÄŸ'Ä±n aÄŸabeyi Celal DaÄŸ, kardeÅŸimi ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±rken yine saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. YaÅŸar DaÄŸ'Ä±n akrabasÄ± Hazni Acar da, saldÄ±rganlarÄ±n YaÅŸar DaÄŸ'Ä±n eÅŸi Ä°men DaÄŸ’a yanlarÄ±nda hasta olmadan ilaç yazdÄ±rmaya gittiklerini Ä°mran DaÄŸ’Ä±n da, "hasta olmadan ben ilaç yazamam" dediÄŸini ve bunun üzerine saldÄ±rÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Aile Hekimi Mehmet Nafi GüneÅŸ de YaÅŸar DaÄŸ’Ä±n eÅŸini almaya geldiÄŸi sÄ±rada bu tartÄ±ÅŸmayla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Yani YaÅŸar hocamÄ±z olmasa eÅŸi olan doktor arkadaÅŸÄ±mÄ±z darbedilecekti” dedi. (Mardin/DHA)

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