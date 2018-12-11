Karadeniz'deki iki balÄ±k tÃ¼rÃ¼nde hastalÄ±k yapan parazit tespit edildi

Karadeniz'de gÃ¼mÃ¼ÅŸ balÄ±ÄŸÄ± ve kaya balÄ±ÄŸÄ± tÃ¼rlerinde, kas dokusunda ve bÃ¶breklerde enfeksiyona yol aÃ§an parazitler tespit edildi.

Karadeniz'de Sinop açÄ±klarÄ±nda yaÅŸayan, literatürde 'Atherinahepsetus' olarak bilinen GümüÅŸ BalÄ±ÄŸÄ± ile 'Neogobiusmelanostomus' olarak bilinen Kaya BalÄ±ÄŸÄ± türlerinin gÄ±da olarak tüketilen kÄ±sÄ±mlarÄ±nda, kas dokusunda ve böbreklerde enfeksiyona yol açan parazitler tespit edildi. Sinop Üniversitesi (SÜ) Su ürünleri Fakültesi HastalÄ±klar Ana Bilim DalÄ± BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ahmet Özer, bilim dünyasÄ± için yeni keÅŸif olarak kayda geçen iki parazit türünden özellikle 'Kudoa' cinsi paraziti taÅŸÄ±yan balÄ±klarÄ±n çiÄŸ olarak tüketildiÄŸi Japonya ve Kore gibi ülkelerde insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± açÄ±sÄ±ndan bazÄ± sorunlarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti.

DHA'da yer alan habere göre, Sinop Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Özer, bir yÄ±ldÄ±r Karadeniz'deki balÄ±k çeÅŸitleri üzerinde araÅŸtÄ±rmalar yürüttüklerini açÄ±kladÄ±. Karadeniz'in hem ekonomik balÄ±k türlerinin varlÄ±ÄŸÄ± hem de biyolojik çeÅŸitlilik açÄ±sÄ±ndan ülke ve dünyada önemli bir konuma sahip olduÄŸunu ifade eden Özer, "Karadeniz’de ekonomik ve biyolojik deÄŸeri olan balÄ±k türleri üzerinde parazitolojik araÅŸtÄ±rmalar gerçekleÅŸtirmekteyiz. Son olarak hem akademik danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±m bir doktora tezi hem de yürütücülüÄŸünü yaptÄ±ÄŸÄ±m baÄŸÄ±msÄ±z bir araÅŸtÄ±rma kapsamÄ±nda Karadeniz’in Sinop kÄ±yÄ±larÄ±nda yaÅŸayan iki balÄ±k türünde hastalÄ±k yapan iki yeni parazit türünün keÅŸfini gerçekleÅŸtirdik. Bu iki farklÄ± araÅŸtÄ±rmadan bir tanesinde ülkemizde gümüÅŸ balÄ±ÄŸÄ± olarak bilinen Atherinahepsetus türünün kas dokusu yani insan gÄ±dasÄ± olarak tüketilen kÄ±smÄ±nda veüriner kese ile böbreklerinde enfeksiyon yapan Kudoa cinsine ait yeni parazit türünün varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledik. DiÄŸer araÅŸtÄ±rmada ise ülkemizde kaya balÄ±ÄŸÄ± olarak bilinen Neogobiusmelanostomus türünün kas dokusunda hastalÄ±k yapan yine aynÄ± parazit cinsine ait yeni bir parazitin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da tespit ettik“dedi.

FotoÄŸraf: Esra Aksu/DHA

'BÄ°LÄ°M DÜNYASI Ä°ÇÄ°N YENÄ° KEÅžÄ°F'

AraÅŸtÄ±rmalarda belirledikleri parazitleri morfolojik olarak tanÄ±mladÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Özer, "Ä°lgili literatür ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rdÄ±k ve iki yeni tür olduklarÄ± konusundaki ön deÄŸerlendirmemizin ardÄ±ndan kesin sonuca ulaÅŸmak için moleküler düzeyde genetik çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± sürdürdük. Elde ettiÄŸimiz hem morfolojik hem de genetik bulgular bize bu iki parazitin dünya bilim literatürü için yeni türler olduÄŸunu ortaya koydu. Bilim dünyasÄ± için yeni keÅŸif olarak kayda geçen bu iki parazit türü, balÄ±klarda hastalÄ±k yapan Miksozoa grubunun üyesidirler ve bunlar özellikle ticari deÄŸeri olan bazÄ± balÄ±k türlerinin insan gÄ±dasÄ± olarak tüketilen kas dokularÄ±nda yaptÄ±klarÄ± patolojik bozukluklar ile önemli derecede ekonomik kayÄ±plara neden olmaktadÄ±rlar. 100 yÄ±ldan fazla bir süredir varlÄ±ÄŸÄ± bilinen bu grup parazitler son derece dinamik ve kompleks bir yaÅŸam döngüsüne sahiptirler. Özellikle deniz balÄ±klarÄ±nda hastalÄ±k yapanlarÄ±n balÄ±ktan balÄ±ÄŸa doÄŸrudan geçiyor olmalarÄ± önemli bir sorun olarak karÅŸÄ±mÄ±zda durmaktadÄ±r. AraÅŸtÄ±rma projesinde ise gümüÅŸ balÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kas dokusundaki parazitin bu balÄ±ÄŸÄ±n et kalitesine olumsuz etki yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± da tespit ettik" diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: Esra Aksu/DHA

'BALIKLAR ÇÄ°Äž TÜKETÄ°LDÄ°ÄžÄ°NDE Ä°NSAN SAÄžLIÄžI AÇISINDAN SORUN YARATIYOR'

KeÅŸfettikleri parazit türlerinin balÄ±klarÄ±n kas dokusunda insan gÄ±dasÄ± olarak kullanÄ±lan kÄ±smÄ±nda yer almalarÄ±nÄ±n önemli olduÄŸuna dikkat çeken Özer, "Son yÄ±llarda Kudoa cinsi bir paraziti taÅŸÄ±yan balÄ±klarÄ±n çiÄŸ olarak tüketildiÄŸi Japonya ve Kore gibi ülkelerde insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± açÄ±sÄ±ndan bazÄ± sorunlarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bilinmekle beraber, Türk insanÄ± olarak tüketeceÄŸimiz balÄ±klarÄ±n taze olmasÄ±na dikkat ederiz, iyi temizleriz ve iyi piÅŸiririz, dolayÄ±sÄ±yla ÅŸu an için insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± açÄ±sÄ±ndan bir sorun teÅŸkil etmediÄŸini düÅŸünmekteyiz. Henüz yazÄ±m aÅŸamasÄ±nda olan bir projede ise bu parazitleri nasÄ±l etkisiz hale getireceÄŸimizi ve balÄ±klarÄ± nasÄ±l daha güvenli bir ÅŸekilde tüketebileceÄŸimizi belirlemeye çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z" ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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