KutluÄŸ Ataman'Ä±n Haydar DÃ¼men'e aÃ§tÄ±ÄŸÄ± 'horoz' davasÄ± reddedildi

Haydar DÃ¼men, bahÃ§esinde beslediÄŸi horoz ve tavuklar nedeniyle komÅŸusu YÃ¶netmen KutluÄŸ Araman ile davalÄ±k olmuÅŸtu. Mahkeme davayÄ± reddetti.

Psikiyatri UzmanÄ± Haydar Dümen ile Cihangir'deki komÅŸusu Yönetmen KutluÄŸ Ataman arasÄ±nda yaÅŸanan 'horoz' kavgasÄ±nda karar çÄ±ktÄ±. Ataman'Ä±n, Dümen çiftinin bahçelerindeki kümeste beslediÄŸi tavuklar ve horozlar nedeniyle uykusuz kalarak, hasta olduÄŸu gerekçesiyle 100 bin TL istemiyle açtÄ±ÄŸÄ± tazminat davasÄ±, mahkemece 2 yÄ±l sonra reddedildi.

Ä°stanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruÅŸmasÄ±na KutluÄŸ Ataman'Ä±n avukatÄ± Gülçin AvÅŸar ve Dümen çiftinin avukatÄ± Emre TopaktaÅŸ katÄ±ldÄ±. Ataman'Ä±n avukatÄ± Gülçin AvÅŸar, bilirkiÅŸinin müvekkili lehine rapor verdiÄŸini vurgulayarak, "Daha önce tanÄ±k olarak dinlenen apartman görevlisi ve Haydar Dümen'in eski çalÄ±ÅŸanÄ±, lehimize ifade vermiÅŸtir. BilirkiÅŸi de ortamÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± ve huzurlu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸtir. DavanÄ±n kabulüne karar verilsin" dedi. Dümen çiftinin avukatÄ± Emre TopaktaÅŸ ise tanÄ±klardan biri ile husumetleri bulunduÄŸunu belirterek, "Ortada bir olay da yoktur zarar da yoktur. Dava reddedilsin" diye konuÅŸtu. DuruÅŸma sonunda mahkeme davanÄ±n reddine karar verdi.

ATAMAN 'GÜRÜLTÜ VE DAYANILMAZ KOKU VAR' DEMÄ°ÅžTÄ°

Yönetmen KutluÄŸ Ataman 2 yÄ±l önce komÅŸusu Haydar Dümen ve eÅŸi Gül Dümen'in bahçelerinde beslediÄŸi tavuk ve horozlar nedeniyle uykusuz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu nedenle de hasta olduÄŸunu ileri sürerek, 100 bin TL'lik tazminat davasÄ± açmÄ±ÅŸtÄ±. HayvanlarÄ±n uygunsuz saatlerde ötmeleri nedeniyle geceleri uykusuz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Ataman, pencereyi veya balkon kapÄ±sÄ±nÄ± açtÄ±ÄŸÄ±nda ise gürültü ve dayanÄ±lmaz bir kokuyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürmüÅŸtü. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± uyku bozukluÄŸu nedeniyle tedavi olmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden Ataman dava dilekçesinde, kanatlÄ± hayvanlardan kuÅŸ gribi gibi hastalÄ±klarÄ±n bulaÅŸabileceÄŸini de ileri sürmüÅŸtü.

DÜMEN, 'ARADA 100 METRE 4 KAT FARK VAR' DÄ°YE SAVUNMA YAPMIÅžTI

Haydar Dümen ise verdiÄŸi cevap dilekçesinde, tavuklarÄ± evinin bahçesindeki kümeste beslediÄŸini, yÄ±lÄ±n sadece 6 ayÄ± Ä°stanbul'da 6 ayÄ± da yazlÄ±ÄŸÄ±nda olduklarÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti. TavuklarÄ±n 10.00 ila 16.00 saatleri arasÄ±nda bahçeye çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Dümen, Ataman'Ä±n eviyle kümes arasÄ±nda 100 metre mesafe ve 4 kat fark bulunduÄŸunu, cam ve pencerelerin ses ve yalÄ±tÄ±m özelliÄŸi nedeniyle de gürültü ve koku iddialarÄ±nÄ±n asÄ±lsÄ±z olduÄŸunu ileri sürmüÅŸtü.

Dümen dilekçesinde, "100 metre mesafeden bulaÅŸan kuÅŸ gribi vakasÄ± henüz yeryüzünde rastlanmamÄ±ÅŸtÄ±r. Bu bakÄ±mdan hayvanlarÄ±n kuÅŸ gribi tehlikesi yarattÄ±ÄŸÄ± endiÅŸesi ironik bir eylemdir" demiÅŸti.

BÄ°LÄ°RKÄ°ÅžÄ°, 'KOMÅžULUK HOÅžGÖRÜSÜ SINIRI AÅžILDI' DEMÄ°ÅžTÄ°

BilirkiÅŸi ise Dümen'in bahçesinde yaptÄ±ÄŸÄ± keÅŸifte 5 tavuk beslendiÄŸini, evin bir katÄ±nda ise 2 karga ve 2 muhabbet kuÅŸunun bulunduÄŸunu belirlemiÅŸti. Meskenin yamaçta olmasÄ± nedeniyle gürültünün fazla çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden bilirkiÅŸi raporunda, “TavuklarÄ±n çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± ses ve koku nedeniyle komÅŸuluk hoÅŸgörüsü sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n aÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetmiÅŸti. BilirkiÅŸi, sorunun bahçede bulunan kümesin tahliye ve kapatÄ±lmasÄ±yla çözüleceÄŸin belirmiÅŸti. (DHA)

www.evrensel.net