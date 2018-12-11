Macron zenginlerden kalan kÄ±rÄ±ntÄ±larÄ± daÄŸÄ±tacak!

Macronâ€™un konuÅŸmasÄ±nÄ± izleyenlerin sayÄ±sÄ± DÃ¼nya KupasÄ± finalini izleyenlerden bile fazlaydÄ±. Ancak 'asgari Ã¼crete zam' vaadi bir aldatmacadan ibaret.

Deniz UZTOPAL

Paris

Fransa’da 17 KasÄ±m’dan bu yana sokaklarÄ± iÅŸgal eden ve toplumun geniÅŸ kesimlerinin desteÄŸini alan SarÄ± Yelekliler hareketi, CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ve hükümetinin hesaplarÄ±nÄ± altüst etmeye devam ediyor. BaÅŸta harekete karÅŸÄ± sert yaklaÅŸan hükümet, zaman geçtikçe yumuÅŸamaya baÅŸladÄ±. Ä°lk günlerde uyguladÄ±klarÄ± politikanÄ±n “doÄŸru olduÄŸunu ve kesinlikle geri adÄ±m atmayacaklarÄ±nÄ±” söyleyen hükümet yetkilileri “bardaÄŸÄ± taÅŸÄ±ran damla” olarak görülen akaryakÄ±t vergilerini geri çekmesine raÄŸmen halkÄ±n öfkesi dinmeyince yeni tavizler vermek zorunda kaldÄ±.

Pazartesi akÅŸamÄ± Macron’un konuÅŸmasÄ± ülkenin her yerinde dört gözle bekleniyordu. Bir süredir SarÄ± Yeleklilerin öfkelerinin “meÅŸru” ve “anlaÅŸÄ±lÄ±r” olduÄŸunu belirtmek zorunda kalan Macroncular, bu konuÅŸmanÄ±n tüm sorulara cevap vereceÄŸini ileri sürüyordu. Sonunda gerçekleÅŸen “Ulusa SesleniÅŸ” konuÅŸmasÄ±nÄ± yaklaÅŸÄ±k 22 milyon insan izledi. Yani Dünya KupasÄ±’nda Fransa’nÄ±n final maçÄ±nÄ± izleyen 19 milyondan daha fazla! Ve evet, Macron kimi açÄ±klamalarda bulundu fakat olayÄ±n özüne bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda aslÄ±nda aynÄ± siyasi çizgide kalarak bir sonraki sosyal saldÄ±rÄ±larÄ±n zeminini de hazÄ±rlamÄ±ÅŸ oldu.

ASGARÄ° ÜCRET 100 AVRO ARTACAK MI?

Macron’un yaptÄ±ÄŸÄ± en önemli açÄ±klama asgari ücretle (net 1185 avro) çalÄ±ÅŸan emekçilerin maaÅŸlarÄ±nÄ±n ocak ayÄ±ndan itibaren 100 avro artacaÄŸÄ± oldu. Ä°lk baÅŸta “Asgari ücret 100 avro arttÄ±rÄ±ldÄ±” mesajÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ± fakat olayÄ±n özüne bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda aslÄ±nda asgari ücretin artÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± görülecektir. Macron’un konuÅŸmasÄ± söyle: “Asgari ücretli bir iÅŸçinin maaÅŸÄ±, iÅŸverene bir avro bile yük olmadan, 2019’dan itibaren ayda 100 avro artÄ±rÄ±lacaktÄ±r.”

Hem maaÅŸ arttÄ±rÄ±lacak hem de iÅŸverene bir kuruÅŸ bile yük olmayacak. NasÄ±l olabilir ki? Ä°ÅŸin püf noktasÄ± da burada. Zaten 1 Ocak’tan itibaren asgari ücret enflasyon oranÄ±na göre yüzde 1.8 artacaktÄ±, yani bu 20 avroya tekabül ediyor. Geri kalan 80 avro nereden bulunacak? Macron bu konuyu bilinçli olarak muÄŸlak bÄ±raktÄ±, zira zaten yasalara göre her yÄ±l Aile YardÄ±m KuruluÅŸu asgari ücretlilere “faaliyet primi” veriyor ve zaten 2020’ye kadar verilecek “faaliyet primi” 80 avro düzeyinde olacaktÄ±, yani her yÄ±l azar azar verileceÄŸi açÄ±klanmÄ±ÅŸ yardÄ±m tek seferde verilmiÅŸ olacak.

ZAM PATRONDAN DEÄžÄ°L HALKIN CEBÄ°NDEN!

2019 yÄ±lÄ±nda asgari ücretlilerin eline geçecek para artmÄ±ÅŸ olacak fakat sorun bunun yine halkÄ±n vergilerinden karÅŸÄ±lanÄ±yor olmasÄ±. Patronlara bir kuruÅŸ bile masrafÄ± olmayacak.

YarÄ±n da “devlet bütçesi arttÄ±, kesintiler yapÄ±lmasÄ± gerekiyor” denileceÄŸini ÅŸimdiden herkes biliyor. Çünkü bugünkü öfkeyi dindirebilmek için zenginlerin ellerini ceplerine atmasÄ±nÄ± deÄŸil, devlet bütçesinde açÄ±ÄŸÄ±n derinleÅŸmesini tercih etti. Bu da yarÄ±n yapÄ±lacak yeni saldÄ±rÄ±larÄ±n ÅŸimdiden ilanÄ± anlamÄ±na geliyor.

DiÄŸer yandan asgari ücretin arttÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n reddi aslÄ±nda genel olarak tüm emekçilerin maaÅŸlarÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n reddidir.

ZENGÄ°NLERÄ°N ‘HAYIRSEVERLÄ°ÄžÄ°’NE ÇAÄžRI

Emekçi sÄ±nÄ±flarÄ±n alÄ±m gücü sorununa karÅŸÄ± Macron’un bulduÄŸu diÄŸer bir “çözüm” ise zenginlerin hayÄ±rseverliÄŸine çaÄŸrÄ± yapmak oldu. CumhurbaÅŸkanÄ± “mümkün olursa” ÅŸirketlerin iÅŸçilerine yÄ±l sonu primi vermesi çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. Asgari ücreti arttÄ±rmayarak “jest yapan” Macron zenginlerin “duygularÄ±”na seslenerek hayÄ±rseverlik yapmalarÄ±nÄ± istedi. Fakat “Zenginlerin CumhurbaÅŸkanÄ±” bununla da sÄ±nÄ±rlÄ± kalmayarak, bu olasÄ± primler üzerinden vergi verilmeyeceÄŸini de ilan etti. Yani zaten birçok iÅŸyerinde yapÄ±lan toplu sözleÅŸmelerde var olan yÄ±l sonu primi uygulamasÄ±ndan vergileri düÅŸürmesi hamlesi, aslÄ±nda patronlara verilen bir taviz oldu. Yani bugüne kadar zaten verdikleri primler üzerinden artÄ±k vergi vermeyecekler! DiÄŸerleri ise “mümkün deÄŸil” deyip iÅŸin içinden çÄ±kacaklar!

BÜTÜN KIYAKLAR PATRONLARA!

DiÄŸer yandan Macron, eski CumhurbaÅŸkanÄ± Sarkozy’nin sembolik yasasÄ±nÄ± da tekrar yürürlüÄŸe sokacaÄŸÄ±nÄ± ilan etti: Mesai saatleri üzerinden hiçbir vergi alÄ±nmayacak.

Macron, Sarkozy’den daha da ileri giderek mesai ücretlerinden emeklilik ve sosyal sigorta fonu için yapÄ±lan kesintilerin de alÄ±nmayacaÄŸÄ±nÄ± ilan etti. Yani bu saatler, emeklilik maaÅŸÄ±nÄ±n hesaplanmasÄ±nda olmayacak. Patron mesai yaptÄ±rtÄ±rsa kuskusuz emekçinin maaÅŸÄ± biraz yükselmiÅŸ olacak, fakat bu yöntem sosyal sigorta ve emeklilik fonlarÄ±ndaki açÄ±ÄŸÄ± daha da artÄ±racak. Tam da 2019’da gündeme getirilmesi planlanan iki alan. Yine yarÄ±n gündeme gelecek saldÄ±rÄ±larÄ±n zemini bugünden hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ oluyor. Söylem ise hep aynÄ±: “Emeklilik yaÅŸÄ±nÄ± uzatmazsak emeklilik kasasÄ± batacak”. Fakat görüldüÄŸü gibi fonu esas batÄ±ran kendileri. Bu arada en büyük tekeller için yapÄ±lan ve yÄ±llÄ±k 40 milyar avrodan fazla bir masrafa malolan vergi muafiyetleri ise söz konusu bile olmadÄ±. Toplum düzeyinde önemli bir talep olarak yükselen “servet vergisi tekrar getirilsin” konusunu ise elinin tersiyle iterek cevap verdi.

KuÅŸkusuz ayda 2 bin avrodan düÅŸük maaÅŸ alan emekliler için “genel sosyal katkÄ± vergisi”nin geri çekilmesi olumlu. Fakat Macron’un kararlarÄ± “sosyal bir açÄ±lÄ±m” deÄŸil. Bunlar, yeni sosyal saldÄ±rÄ±larÄ±n zeminini hazÄ±rlayan ve sadece bugünü kurtarmayÄ± amaçlayan kararlar.

Ä°ÅžSÄ°ZLER, GENÇLER, MEMURLAR, GEÇÄ°CÄ° VE YARI ZAMANLI Ä°ÅžÇÄ°LER TAMAMEN UNUTULDU

Günü kurtarmaya çalÄ±ÅŸan Macron, gençleri, memurlarÄ±, geçici iÅŸlerde, kÄ±sa süreli iÅŸlerde çalÄ±ÅŸan iÅŸçileri tamamen unuttu. Hatta mücadele eden iÅŸçi, emekçi ve gençlere olaÄŸanüstü ÅŸiddetle saldÄ±ran polisleri överek baÅŸladÄ± konuÅŸmasÄ±na. Her gün yüzlerce lisede binlerce genç okullarÄ±nÄ± bloke ediyor, mücadele ediyor ve polisle çatÄ±ÅŸmak zorunda kalÄ±yor. Fransa’da milyonlarca emekçi iÅŸsiz, iÅŸ bulabilenler en kötü koÅŸullarda ve çok düÅŸük ücretlerle çalÄ±ÅŸmak zorunda. Bunlar tamamen unutuldu, bunlar için tek bir ifade bile kullanÄ±lmadÄ±. YarÄ± zamanlÄ± çalÄ±ÅŸan ve yüzde 80’i kadÄ±n olan emekçilerin ay sonunu getiremediÄŸinden belki haberi bile yoktur… Ama açÄ±klanan kararlar emekçileri kesinlikle memnun etmedi. KonuÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan bir ankete göre FransalÄ±larÄ±n yüzde 59'u Macron'un konuÅŸmasÄ±na ikna olmadÄ±.

MÜCADELE DEVAM EDECEK MÄ°?

Bu soruya kesin cevap vermek kuÅŸkusuz zor ama SarÄ± Yelekliler içinde bir kesimin kararlÄ± olduÄŸunu, diÄŸer bir kesimin ise artÄ±k yorulduÄŸunu belirtebiliriz.

Ama mücadeleye gençlerin atÄ±lmasÄ±, eylemlerin giderek büyümesi iÅŸin rengini deÄŸiÅŸtirebilir. Gençlerin öfkesini ne cop ne de gaz dindirebilir gibi görünüyor. ÖÄŸretmenlerin de mücadeleye katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± koÅŸullarda, mücadele farklÄ± bir boyuta ulaÅŸabilir.

14 AralÄ±k cuma günü ülkenin en büyük iÅŸçi sendikalarÄ± bir “mücadele günü” çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

15 AralÄ±k cumartesi ise Paris’te yeni bir gösterinin olup olmayacaÄŸÄ± önümüzdeki günlerde belli olacak… Fakat ÅŸimdiden Macron için kÄ±ÅŸÄ±n soÄŸuk geçeceÄŸi söylenebilir.

Macron: Ekonomik ve sosyal OHAL ilan edeceÄŸim

SarÄ± Yelekliler: Fransa ve BelÃ§ika'da sokaklar sarÄ±ya boyandÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 AralÄ±k 2018 15:37

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