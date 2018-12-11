'Gazetecilerin yan yana durmaya ihtiyacÄ± var'

TÃ¼rkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel GÃ¼neÅŸ'ten gazeteci adaylarÄ±na: Gazetecilerin yan yana durmaya ve dayanÄ±ÅŸmaya Ã§ok ihtiyacÄ± var

Ä°stanbul AydÄ±n Üniversitesi (Ä°AÜ) Gazetecilik Kulübü’nün düzenlediÄŸi konferansa konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±lan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Genel Sekreteri Sibel GüneÅŸ, gazetecilerin yan yana durmaya ve dayanÄ±ÅŸmaya çok ihtiyacÄ± olduÄŸunu vurguladÄ±. GüneÅŸ, “Kendi kiÅŸisel haklarÄ±nÄ±z konusunda saÄŸlamcÄ± olun” dedi.

Ä°AÜ Ä°letiÅŸim Fakültesi Gazetecilik Bölümü ve Gazetecilik Kulübünün düzenlediÄŸi "GeleceÄŸin Gazetecileri Gazeteciler ile BuluÅŸuyor" baÅŸlÄ±klÄ± konferansa katÄ±lan Sibel GüneÅŸ, “Cemiyet sadece bir konuda taraf; basÄ±n ve düÅŸünceyi ifade özgürlüÄŸü. Biz de gazetecilik mesleÄŸinin yapÄ±labilir olmasÄ±nda bir tarafÄ±z. Biz mesleÄŸimizi ne zaman yapamÄ±yoruz? Bir düÅŸünün. YayÄ±n yasaÄŸÄ± geliyor, cemiyet bu konuda taraf. Diyoruz ki, yayÄ±n yasaÄŸÄ± olmasÄ±n, insanlar olaylarÄ±n nasÄ±l gerçekleÅŸtiÄŸini birinci elden duysun, dedikodu devreye girmesin, yalan haber yayÄ±lmasÄ±n. Sosyal medya engelleniyor. Bunlar da engellenmesin insanlar sözünü açÄ±kça söylesin ve vatandaÅŸ doÄŸru bilgilensin. Biz halkÄ±n haber alma hakkÄ± için görev yapan ama çok kÄ±ymetli bir mesleÄŸin temsilcileriyiz. Bu iÅŸi yaparken de bütün olanaklarÄ± halkÄ±n haber alma hakkÄ± için kullanÄ±yoruz” diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: DHA

'DAYANIÅžMAYA ÇOK Ä°HTÄ°YAÇ VAR'

Ä°yi bir gazeteci olmanÄ±n geçmiÅŸi iyi bilmekten geçtiÄŸini ifade eden GüneÅŸ, “Türkiye’de öldürülen gazetecilerin sayÄ±sÄ± 66. BasÄ±n müzesinde öldürülen gazeteciler galerisi var. OrayÄ± gezdiÄŸinizde göreceksiniz ki her siyasi görüÅŸten gazeteci bu ülkede öldürülmüÅŸ. Demek ki bu siyasi görüÅŸle ilgili bir ÅŸey deÄŸil. Ä°nsanlar belirli konularÄ±n duyulmasÄ±nÄ±, konuÅŸulmasÄ±nÄ± istemedikleri zaman en kolay hedef olarak gazetecileri seçiyor. Her dönemin günah keçisi olarak gazeteciler seçilmiÅŸ ve bunun için de aÄŸÄ±r bir bedel ödemiÅŸler” diye konuÅŸtu.

GüneÅŸ, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸöyle bitirdi: “Biz gazetecilerin toplu hareket etmeye çok ihtiyacÄ± var. DayanÄ±ÅŸmaya çok ihtiyaç var, çünkü gazeteci çok yalnÄ±z. Sizler birer ÅŸövalye deÄŸilsiniz. Kendisinin ÅŸövalye olduÄŸunu düÅŸünen birçok kÄ±demli meslek mensubundan duyduÄŸum bir ÅŸeyi paylaÅŸmak istiyorum. Bu cezaevinde ziyaret ettiÄŸim gazeteci arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zdan birisi hep bunu söyledi. Gazetecilerin yan yana durmaya dayanÄ±ÅŸmaya çok ihtiyacÄ± var. Kimi tercih ederseniz edin. Ä°yi araÅŸtÄ±rÄ±n, örgütlü olmaya dikkat edin. BasÄ±n iÅŸ kanunuyla çalÄ±ÅŸÄ±rken, çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±zÄ± belgeleyin. Gazeteci dünyayÄ± kurtarÄ±yor ama kendini kurtaramÄ±yor.”

GüneÅŸ, konuÅŸmasÄ±nÄ±n sonunda ülkedeki kâÄŸÄ±t sorununu aÅŸabilmek için BalÄ±kesir’de bir fabrika kurulmasÄ± konusunda bir çalÄ±ÅŸma yürütüldüÄŸünü de aktardÄ±. (Ä°stanbul/DHA)

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