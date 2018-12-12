Selahattin DemirtaÅŸ, hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor

Selahattin DemirtaÅŸâ€™Ä±n tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava 12-14 AralÄ±k tarihleri arasÄ±nda Sincan Cezaevi Adliyesiâ€™nde gÃ¶rÃ¼lecek.

HDP Eski EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava 12-14 AralÄ±k tarihleri arasÄ±nda Sincan Cezaevi Adliyesinde görülecek. DemirtaÅŸ'Ä±n bizzat katÄ±lacaÄŸÄ± duruÅŸmalar 3 gün sürecek.

Dava öncesi HDP Ankara Milletvekili Filiz KerestecioÄŸlu, aydÄ±nlar ve akademisyenler ile düzenlediÄŸi ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla duruÅŸmaya çaÄŸrÄ±da bulundu. HDP Eski EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n tutuklu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya çaÄŸrÄ± yapan aydÄ±n ve akademisyenler, "DemirtaÅŸ eninde sonunda çÄ±kacak" dedi.

HDP Ankara Milletvekili Filiz KerestecioÄŸlu, AÄ°HM'nin DemirtaÅŸ kararÄ±nda Türkiye için ilk defa siyasi gerekçelerle tutuklama olarak ihlal kararÄ± verildiÄŸini söyledi. Türkiye'deki bütün tutuklamalarÄ±n siyasi nedenlerde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KertestecioÄŸlu, “Ä°stinaf mahkemesi de hemen verilmiÅŸ olan kararÄ± onayarak 4 yÄ±l 8 ay verdi. Öyle ki 5 yÄ±l olsaydÄ± biz YargÄ±tay'a gidebilecektik. Tutukluluk tedbirdir lafÄ±, esas haline gelmiÅŸtir. Bir korku tüneli yaratÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n söyleyeceklerini hepimiz merak ediyoruz. Bütçe görüÅŸmelerinde bile en çok Selahattin DemirtaÅŸ ve tutuklu HDP'li vekiller konuÅŸuldu. YarÄ±n(Bugün) saat 10:00'da hepinizi Sincan Cezaevi Kampüsüne bekliyoruz” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

'DEÄžÄ°ÅžÄ°M UMUDU VERDÄ°ÄžÄ° Ä°ÇÄ°N REHÄ°N'

KHK ile iÅŸinden ihraç edilen Sosyolog Veli SaçÄ±lÄ±k, DemirtaÅŸ ve YüksekdaÄŸ'Ä±n tutukluluk halini “Gayrinizami hukuk” olarak nitelendirdi. Kürt halkÄ±na, devrimcilere yöneltilen suçlarÄ±n yargÄ± tarafÄ±ndan ayrÄ± bir kesede deÄŸerlendirildiÄŸini belirten SaçÄ±lÄ±k, “DemirtaÅŸ eninde sonunda çÄ±kacak ve bu kararÄ± verenler yargÄ±lanacaklar” dedi.

Mülkiyeliler BirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Dinçer Demirkent, bu meselenin kaynaÄŸÄ±nda siyasi bir karar olduÄŸunu ifade etti. "Önemli olan milletvekili dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n nasÄ±l kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±" diyen Demirkent, bugün Türkiye'de düÅŸman hukuku olduÄŸu için deÄŸiÅŸim umudu veren DemirtaÅŸ'Ä±n rehin tutulduÄŸunu söyledi.

Åžair Ahmet Telli ise iktidarÄ±n bugünü ele geçirebileceÄŸini fakat yarÄ±nÄ±n Selahattin DemirtaÅŸ ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)

Ä°sveÃ§li milletvekili ve gazeteciler: DemirtaÅŸ serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 08:19

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