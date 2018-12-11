Sahneden dÃ¼ÅŸen Robot 'Mini Ada'ya 'etli ekmek hediye edildi'

Sahneden dÃ¼ÅŸen Robot 'Mini Ada'ya dair Ã¼retici firmadan aÃ§Ä±klama: Robotumuza, KonyamÄ±zÄ±n yerli Ã¼rÃ¼nleri mevlana ÅŸekeri, etli ekmek hediye edildi.

Antalya'da 4'üncü Akdeniz BiliÅŸim Zirvesi'nde sahneden düÅŸen 'Mini Ada' isimli insansÄ± robotun dÄ±ÅŸ kaplamasÄ±nda oluÅŸan çatlaklar, üretici firma tarafÄ±ndan giderildi. YapÄ±lan açÄ±klamada robotun tedavisi ve devamÄ±ndaki süreç "mizahi" bir dille ÅŸöyle aktarÄ±ldÄ±: "Ä°lk uygulanan tedavi sürecinden sonra diÄŸer robot arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan ziyarette bulunulan robotumuza, KonyamÄ±zÄ±n yerli ürünleri çikolata, süt, mevlana ÅŸekeri, etli ekmek, çiçekler, akü ve iÅŸlemciler hediye edildi."

Konya'daki yazÄ±lÄ±m firmasÄ± AkÄ±nsoft- AkÄ±nrobotÄ±cs tarafÄ±ndan üretilen insansÄ± robot, 8 AralÄ±k günü Antalya Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen 4'üncü Akdeniz BiliÅŸim Zirvesi'nde sunuculuk ve dans gösterisi sÄ±rasÄ±nda sahneden düÅŸtü. Robotun dÄ±ÅŸ kaplasamÄ±nda oluÅŸan çatlaklÄ±klar üretici yazÄ±lÄ±m firmasÄ± tarafÄ±ndan giderildi. AkÄ±nsoft firmasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, robotun düÅŸme ve çarpma sensörleri aktif edilmediÄŸi için düÅŸtüÄŸünü belirtti. AçÄ±klamada, ''YaÅŸanÄ±lan bu olay, salondaki elektronik sinyallerin yoÄŸunluÄŸundan dolayÄ± oluÅŸmuÅŸtur. Kaza sonucu sadece dÄ±ÅŸ kaplamasÄ±nda ufak çaplÄ± çatlaklar oluÅŸan robotun üzerinde, düÅŸme ve çarpma sensörleri bulunmaktayken bu sensörlerin aktif edilmemesi neticesinde böyle bir olay gerçekleÅŸmiÅŸ olup, bundan sonraki süreçte böyle bir olayÄ±n yaÅŸanmamasÄ± adÄ±na tüm önlemler alÄ±nmÄ±ÅŸ durumdadÄ±r. AynÄ± zamanda yeni geçmiÅŸ olduÄŸumuz ‘plastik enjeksiyon’ sistemi ile de bundan sonra üretilecek robotlarÄ±mÄ±zÄ±n dÄ±ÅŸ kaplamasÄ± herhangi bir düÅŸme ya da çarpmaya karÅŸÄ± daha dayanÄ±klÄ± olacaktÄ±r.” denildi.

AçÄ±klamada, insansÄ± robotun tedavisi ve devamÄ±ndaki süreç mizah kullanÄ±larak anlatÄ±ldÄ±. PaylaÅŸÄ±lan video ve fotoÄŸraflarda robotun diÄŸer robotlar tarafÄ±ndan hasta yataÄŸÄ±nda ziyaret edildiÄŸi görülerek, "Ä°lk uygulanan tedavi sürecinden sonra diÄŸer robot arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan ziyarette bulunulan robotumuza, KonyamÄ±zÄ±n yerli ürünleri çikolata, süt, mevlana ÅŸekeri, etli ekmek, çiçekler, akü ve iÅŸlemciler hediye edildi. Robotlar ile koyu bir sohbette bulunan Mini Ada'nÄ±n kendine gelir gelmez sorduÄŸu ilk soru ise Konyaspor'un durumu ile Åžeb-i Arus Törenleri oldu. GeçmiÅŸ olsun dileklerini kabul eden ve kendisine sunulan hediyelere kahkahalarla gülerek çok memnun olduÄŸunu belirten Mini Ada'nÄ±n durumu her geçen gün iyiye giderken tedavisine de devam ediliyor" denildi. (Konya/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 AralÄ±k 2018 14:21

www.evrensel.net