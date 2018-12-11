5. Reform Eylem Grubu toplantÄ±sÄ±: Vize serbestisini elde edeceÄŸiz

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu: VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z Avrupa'ya vizesiz seyahati hak ediyor. HaksÄ±z uygulamanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸiz.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, "VatandaÅŸlarÄ±mÄ±z Avrupa'ya vizesiz seyahati hak ediyor. HaksÄ±z uygulamanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± sürdürüyoruz." dedi.

ÇavuÅŸoÄŸlu, Adalet BakanÄ± Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye BakanÄ± Berat Albayrak ile Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu'nun katÄ±lÄ±mÄ±yla Ankara'da yapÄ±lan 5. Reform Eylem Grubu (REG) ToplantÄ±sÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan diÄŸer bakanlarla ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi.

ÇavuÅŸoÄŸlu, bu toplantÄ±da bir önceki REG ToplantÄ±sÄ±'nda alÄ±nan kararlarÄ±n uygulanmasÄ± noktasÄ±nda görüÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunduklarÄ±nÄ± söyledi.

ÇavuÅŸoÄŸlu, reformlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra Avrupa BirliÄŸi (AB) ile yürütülen süreçlerle ilgili deÄŸerlendirmelerde bulunduklarÄ±na iÅŸaret ederek, AB'den beklentilerini masaya yatÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi.

Bu kapsamda ‘vize serbestisi, terörle mücadele, Gümrük BirliÄŸinin güncellenmesi gibi AB ile atÄ±labilecek adÄ±mlarÄ±’ ele aldÄ±klarÄ± bilgisini paylaÅŸan ÇavuÅŸoÄŸlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde denetimden tekrar çÄ±kmak için atmalarÄ± gereken adÄ±mlarÄ± da deÄŸerlendirdiklerini belirtti.

ÇavuÅŸoÄŸlu ÅŸöyle konuÅŸtu:

"Biz bunu hak etmiyoruz. Oradaki tabloyu da görüyoruz. Maalesef ideolojilere kurban edilmiÅŸ bir meclis var. Avrupa'nÄ±n ortak deÄŸerlerini aÅŸÄ±ndÄ±rmaya baÅŸlayan bir kurum olmaya baÅŸladÄ±. 2014'te denetimden çÄ±ktÄ±k. Reformlarla çÄ±ktÄ±k. Önümüzdeki süreçte de yine denetimden çÄ±kacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorum."

'VÄ°ZESÄ°Z SERBESTÄ°SÄ° ELDE EDECEÄžÄ°Z'

ÇavuÅŸoÄŸlu, vize serbestisiyle ilgili ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Bizim vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z Avrupa'ya vizesiz seyahat etmeyi hak ediyor. Bu haksÄ±z uygulamanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla ilgili çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± sürdürüyoruz. Daha önce yedi kriterin altÄ± kritere düÅŸtüÄŸünü söylemiÅŸtik. Yeni pasaportlarÄ±n AB tarafÄ±ndan da tanÄ±nmasÄ± sonucu altÄ±ya düÅŸtü. AB resmen de bunu bize bildirdi. Türkiye için kiÅŸisel verilen korunmasÄ±, Türkiye Büyük Millet Meclisi etik kanunu gibi konularda ortak çalÄ±ÅŸma gruplarÄ±mÄ±z ikiÅŸer kere toplandÄ±. Bu kararlÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±zÄ± sürdürerek, vize serbestisini elde edeceÄŸiz."

18 Mart Göç MutabakatÄ± ile ilgili Türkiye'nin üzerine düÅŸeni yapmasÄ±na raÄŸmen AB'den istediÄŸi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± bulamadÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapan ÇavuÅŸoÄŸlu, özellikle katÄ±lÄ±m müzakerelerin devam etmesi, gönüllü yerleÅŸim ve vize serbestisi konusunda AB'nin gerekli adÄ±mlarÄ± atmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Fransa'daki protestolara da deÄŸinen ÇavuÅŸoÄŸlu, "Vandalizme karÅŸÄ±yÄ±z ama aÅŸÄ±rÄ± güç kullanÄ±mÄ±na da karÅŸÄ±yÄ±z. Türkiye'de olduÄŸu zaman bu gösterilere destek verenlerin, Fransa'da ve diÄŸer ülkelerdeki olaylara tam tersi tutum sergilemesini çifte standart olarak görüyoruz." diye konuÅŸtu. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 AralÄ±k 2018 14:34

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