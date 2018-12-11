ODTÃœ'de Ã¶ÄŸrenciler 'YaÅŸamak istiyoruz' diyerek rektÃ¶rlÃ¼ÄŸe yÃ¼rÃ¼dÃ¼

ODTÃœ Ã¶ÄŸrencileri, iki Ã¶ÄŸrencinin kampÃ¼ste hayatÄ±nÄ± kaybetmesi Ã¼zerine 'YaÅŸamak istiyoruz' diyerek topladÄ±ÄŸÄ± dilekÃ§eleri rektÃ¶rlÃ¼ÄŸe teslim etti.

ODTÜ öÄŸrencileri, iki öÄŸrencinin kampüste yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesi sonrasÄ± toplanan 5 binden fazla dilekçeyi gerçekleÅŸtirdikleri yürüyüÅŸün ardÄ±ndan rektörlüÄŸe teslim etti.

ODTÜ öÄŸrencileri geçtiÄŸimiz günlerde iki öÄŸrencinin kampüste hayatÄ±nÄ± kaybetmesi sonrasÄ±nda “YaÅŸamak Ä°stiyoruz” diyerek kampüsteki ihmallerin giderilmesi, kampüs olanaklarÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesi ve soruÅŸturma süreçlerinin ÅŸeffaf bir ÅŸekilde yürütülmesi talepleri ile dilekçe toplamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Bir hafta içerisinde 5 binden fazla dilekçe toplayan ODTÜ öÄŸrencileri, topladÄ±klarÄ± dilekçeleri gerçekleÅŸtirdikleri yürüyüÅŸle rektörlüÄŸe teslim etti.

ODTÜ öÄŸrencileri, 5 binden fazla öÄŸrenci ve 66 öÄŸrenci topluluÄŸunun imzaladÄ±ÄŸÄ± dilekçeleri teslim etmeden önce rektörlük binasÄ± önünde bir basÄ±n açÄ±klamsÄ± gerçekleÅŸtirdi. BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± ODTÜ öÄŸrencileri adÄ±na okuyan ÖzdeÅŸ Çetin, “Ä°ki arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ± kaybetmemiz nedeniyle buraya geldik. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n biri yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± psikolojik yükün aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndan, diÄŸeri ise bir ihmaller zinciri yüzünden aramÄ±zdan ayrÄ±ldÄ±” dedi. Bu ölümlerin önlenebilir olduÄŸunu düÅŸündüklerini belirten Çetin, ODTÜ bileÅŸenleri olarak benzer olaylarÄ±n yaÅŸanmasÄ±nÄ± önlemek, bu yaÅŸananlarÄ±n aydÄ±nlatmasÄ±nÄ± ve soruÅŸturulmasÄ±nÄ± saÄŸlamak için dilekçeleri topladÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. “Bizler bu süreci takip ettiÄŸimiz ve dayanÄ±ÅŸma içerisinde olduÄŸumuz sürece bir ÅŸeyleri deÄŸiÅŸtirebiliriz” diyen Çetin, sürecin takipçisi olacaklarÄ±nÄ± belirterek kendileri ile aynÄ± kaygÄ±larÄ± paylaÅŸan herkesi destek olmaya çaÄŸÄ±rdÄ±. (Ankara/EVRENSEL)

ODTÃœâ€™de kaza: 1 Ã¶ÄŸrenci hayatÄ±nÄ± kaybetti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 AralÄ±k 2018 13:51

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