Netanyahu: ErdoÄŸan bana eskisi kadar Hitler demiyor

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu: Erdoğan artık her iki günde bir yerine her altı günde bir bana Hitler diyor.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Türkiye-İsrail ilişkileri hakkında bir açıklama yaptı.

Netanyahu, iki ülke arasındaki ilişkilerde ‘düzelme’ olduğunu söyleyip, “Erdoğan artık her iki günde bir yerine her altı günde bir bana Hitler diyor” ifadelerini kullandı.

Haaretz gazetesinin diplomasi muhabiri Barak Ravid’in aktardığına göre, Netanyahu bu ifadeleri İsrailli büyükelçilerle biraraya geldiği bir toplantıda dile getirdi. Ravid’in Twitter paylaşımına göre İsrail Başbakanı tam olarak şu ifadeleri kullandı: “Türkiye ile ilişkilerimizde bir ilerleme var – Erdoğan artık her iki günde bir yerine her altı günde bir bana Hitler diyor.” (HABER MERKEZİ)

BREAKING: PM Netanyahu tells Israeli ambassadors: "There is an 'improvement' in our relations with Turkey - Instead of every two days, Erdogan now calls me Hitler only every six days"