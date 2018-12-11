Netanyahu: ErdoÄŸan bana eskisi kadar Hitler demiyor

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Benyamin Netanyahu: ErdoÄŸan artÄ±k her iki gÃ¼nde bir yerine her altÄ± gÃ¼nde bir bana Hitler diyor.

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Benyamin Netanyahu, Türkiye-Ä°srail iliÅŸkileri hakkÄ±nda bir açÄ±klama yaptÄ±.

Netanyahu, iki ülke arasÄ±ndaki iliÅŸkilerde ‘düzelme’ olduÄŸunu söyleyip, “ErdoÄŸan artÄ±k her iki günde bir yerine her altÄ± günde bir bana Hitler diyor” ifadelerini kullandÄ±.

Haaretz gazetesinin diplomasi muhabiri Barak Ravid’in aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, Netanyahu bu ifadeleri Ä°srailli büyükelçilerle biraraya geldiÄŸi bir toplantÄ±da dile getirdi. Ravid’in Twitter paylaÅŸÄ±mÄ±na göre Ä°srail BaÅŸbakanÄ± tam olarak ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: “Türkiye ile iliÅŸkilerimizde bir ilerleme var – ErdoÄŸan artÄ±k her iki günde bir yerine her altÄ± günde bir bana Hitler diyor.” (HABER MERKEZÄ°)

BREAKING: PM Netanyahu tells Israeli ambassadors: "There is an 'improvement' in our relations with Turkey - Instead of every two days, Erdogan now calls me Hitler only every six days" — Barak Ravid (@BarakRavid) 10 AralÄ±k 2018

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 AralÄ±k 2018 14:24

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