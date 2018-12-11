DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ KÄ±rgÄ±z yazar Cengiz Aytmatov anÄ±lÄ±yor

TÃ¼rkiye'de 'Selvi Boylum Al YazmalÄ±m' eseriyle tanÄ±nan KÄ±rgÄ±z yazar Cengiz Aytmatov, doÄŸumunun 90. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±lacak.

Dünyaca ünlü KÄ±rgÄ±z yazar Cengiz Aytmatov, doÄŸumunun 90. yÄ±l dönümü dolayÄ±sÄ±yla yarÄ±n mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±lacak.

AA muhabirinin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n Merkezinden aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, ünlü yazar doÄŸumunun 90. yÄ±l dönümünde KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n baÅŸkenti BiÅŸkek'teki Ata Beyit Ulusal AnÄ±t MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda anÄ±lacak. AnmanÄ±n ardÄ±ndan Devlet Filarmoni Konser Salonu'nda program düzenlenecek. Anmaya, üst düzey katÄ±lÄ±mÄ±n yanÄ± sÄ±ra yazarÄ±n ailesi ve yakÄ±nlarÄ±, sevenleri, dostlarÄ±, bilim adamlarÄ±, diplomatlar, yabancÄ± misyon ÅŸeflerinin ve yurttaÅŸlarÄ±n katÄ±lmasÄ± bekleniyor.

TÜRKÄ°YE'DE 'SELVÄ° BOYLUM AL YAZMALIM' Ä°LE TANINDI

KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n kuzeyindeki Talas bölgesinin Åžeker köyünde 12 AralÄ±k 1928'de dünyaya gelen yazar, Kazakistan'daki Veterinerlik Teknik Okulundan 1948'de mezun oldu. Rusya'nÄ±n baÅŸkenti Moskova'daki Maksim Gorki Edebiyat Enstitüsünde eÄŸitim gören Aytmatov, yazarlÄ±k kariyerine Moskova'da baÅŸladÄ±. Aytmatov, ilk kez 1952 yÄ±lÄ±nda savaÅŸ sonrasÄ± açlÄ±k ve sefalet çeken Japon çocuklarÄ±nÄ±n yaÅŸamlarÄ±nÄ±, "Gazeteci Cyuda" adlÄ± öyküde anlattÄ±. Yazmaya bu yÄ±llarda Pravda gazetesinde baÅŸlayan Aytmatov, üne kavuÅŸtuÄŸu eserleriyle 1957’de Sovyet Yazarlar BirliÄŸine kabul edildi. 1963’te Lenin ödülü alan Aytmatov’un eserleri birçok dile çevrildi. Aytmatov, özellikle “Cemile” adlÄ± eserinin FransÄ±z ÅŸair Louis Aragon tarafÄ±ndan FransÄ±zcaya çevrilmesiyle daha fazla tanÄ±nmaya baÅŸlandÄ±.

Eserleriyle dünya çapÄ±nda milyonlarca okuyucuya ulaÅŸan Aytmatov'un eserleri arasÄ±nda Zorlu Geçit (1956), Yüz Yüze (1957), Cemile (1958), Ä°lk ÖÄŸretmenim (1962), DaÄŸlar ve Steplerden Masallar (1963), Elveda GülsarÄ± (1966), Beyaz Gemi (1970), Selvi Boylum Al YazmalÄ±m (1970), Fuji DaÄŸÄ±'nÄ±n Tepesi (1973), Gün Olur Asra Bedel (1980), DaraÄŸacÄ±-DiÅŸi Kurdun RüyalarÄ± (1988) bulunuyor.

Türkiye, Aytmatov'u 1970'te kaleme aldÄ±ÄŸÄ± "Selvi Boylum Al YazmalÄ±m" adlÄ± romanÄ±yla tanÄ±dÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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