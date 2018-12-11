FotoÄŸraf: Eren Araman/EVRENSEL
MÄ±sÄ±râ€™da hÃ¼kÃ¼met sarÄ± yelek satÄ±ÅŸÄ±na sÄ±nÄ±rlama getirdi
MÄ±sÄ±r, Fransa'daki â€˜SarÄ± Yeleklilerâ€™ prostestolarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan fosforlu yelek satÄ±ÅŸÄ±na sÄ±nÄ±rlama getirdi.
MÄ±sÄ±r, Fransa'da haftalardÄ±r devam eden "SarÄ± Yelekliler" prostestolarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ülkede de benzer gösterilerin patlak verebileceÄŸi endiÅŸesiyle fosforlu yelek satÄ±ÅŸÄ±na sÄ±nÄ±rlama getirdi.
BBC Türkçe’nin haberine göre; Hükümet, iÅŸ güvenliÄŸi malzemeleri satan ÅŸirketlerden perakende satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± durdurmalarÄ±nÄ±, yelekleri sadece onay verilen ÅŸirketlere ve polis izniyle satmalarÄ±nÄ± istedi.
YASAK OCAK SONUNA KADAR GEÇERLÄ°
Emniyet yetkilileri sarÄ± yelek satÄ±ÅŸlarÄ±na getirilen sÄ±nÄ±rlamanÄ±n Ocak sonuna kadar geçerli olacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
25 Ocak, 2011'de eski Devlet BaÅŸkanÄ± Hüsnü Mübarek'i deviren kitle gösterilerinin yÄ±l dönümü. Hükümet son iki yÄ±ldÄ±r 25 Ocak'ta gösteri yapÄ±lmasÄ±na izin vermiyor. (HABER MERKEZÄ°)
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