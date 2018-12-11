Yurtlara baÅŸvuru yapan 403 bin Ã¶ÄŸrenciden 304 bini yerleÅŸtirildi

Bakan KasapoÄŸlu, CHP Milletvekili Orhan SÃ¼mer'in soru Ã¶nergesine verdiÄŸi yanÄ±tta, yaklaÅŸÄ±k 100 bin Ã¶ÄŸrencinin yurtlara yerleÅŸtirilemediÄŸini sÃ¶yledi.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer’in yurt sorununa iliÅŸkin verdiÄŸi soru önergesi, üniversite öÄŸrencilerinin barÄ±nma sorununun uzun yÄ±llar daha çözülemeyeceÄŸini ortaya koydu.

CHP Milletvekili Orhan Sümer’in verdiÄŸi soru önergesini yanÄ±tlayan Gençlik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu, 2018-2019 eÄŸitim öÄŸretim döneminde baÅŸvuru yapan 403 bin 276 öÄŸrencinin 304 bin 444’ünün yurtlara yerleÅŸtirildiÄŸini söyledi. Bakan KasapoÄŸlu, “YatÄ±rÄ±m ve kiralama programÄ± dahilinde 2021 yÄ±lÄ±nda yurt kapasitesi 883 bin 553’e ulaÅŸacaktÄ±r” dedi.

CHP’li Sümer, üniversite öÄŸrencilerinin olduÄŸu kadar ailelerinin de en önemli sorunlarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda gelen yurt sorununu Meclis gündemine taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Bu yÄ±l kaç öÄŸrencinin devlet yurtlarÄ±ndan yararlanmak için baÅŸvurduÄŸunu, bunlarÄ±n kaçÄ±nÄ±n ihtiyacÄ±nÄ±n karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± soran Sümer, “2018 yÄ±lÄ± itibariyle Türkiye’de toplamda yüksek öÄŸrenim yurt ve yatak açÄ±ÄŸÄ± sayÄ±sÄ± kaçtÄ±r? KYK’ya baÅŸvuran, ancak yerleÅŸtirilmeyen yoksul ve dar gelirli öÄŸrencilerin barÄ±nma sorunlarÄ±nÄ±n çözümü için hangi çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±lmaktadÄ±r?” sorularÄ±na yanÄ±t verilmesini talep etmiÅŸti.

304 BÄ°N ÖÄžRENCÄ° YERLEÅžTÄ°

Gençlik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu, CHP’li Sümer’Ä±n önergesine verdiÄŸi yanÄ±tta, 2014-2015 öÄŸretim döneminde baÅŸvuran 417 bin 701 öÄŸrencinin 277 bin 280’inin, 2017-2018 döneminde ise 412 bin 637 öÄŸrencinin 373 bin 747’sinin KYK’ya baÄŸlÄ± yurtlara yerleÅŸtirildiÄŸini bildirdi. 2018-2019 döneminde ise baÅŸvuru yapan 403 bin 276 öÄŸrencinin 304 bin 444’ünün yerleÅŸtirildiÄŸini, yerleÅŸtirme iÅŸlemlerinin yedek sÄ±rasÄ±na göre yÄ±lsonuna kadar devam edeceÄŸini ifade eden KasapoÄŸlu, ÅŸöyle devam etti:

“YükseköÄŸrenim öÄŸrencilerin barÄ±nma sorununun talebe uygun olarak ve zamanÄ±nda çözülmesi için yüklenilen misyon doÄŸrultusunda, yeni üniversitelerin kurulmasÄ±, üniversitelerde yeni fakülteler ve meslek yüksekokullarÄ±nÄ±n açÄ±lmasÄ±, üniversitelerdeki kapasite artÄ±rÄ±mlarÄ±, öÄŸrenci sayÄ±larÄ±ndaki artÄ±ÅŸ, BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yurtlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu il ve ilçelerdeki yurt baÅŸvurularÄ± ile baÅŸvurularÄ±n karÅŸÄ±lanma oranlarÄ± sürekli olarak izlenmekte ve yatak sayÄ±mÄ±zÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±na yönelik olarak yurt ihtiyaçlarÄ± belirlenmektedir.”

YURT KAPASÄ°TESÄ° 884 BÄ°NE ULAÅžACAK

Bakan KasapoÄŸlu, deÄŸiÅŸen ve geliÅŸen ÅŸartlar göz önünde bulundurularak yükseköÄŸretim öÄŸrencilerinin yurt ihtiyaçlarÄ±nÄ± hÄ±zla gidermek, mevcut yurt taleplerini karÅŸÄ±lamak için yurt yatÄ±rÄ±mlarÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, bunun yanÄ±nda ön protokolle kiralama yoluyla da yatÄ±rÄ±mlara devam edildiÄŸini söyledi. YatÄ±rÄ±m ve kiralama programÄ± dahilinde 2021 yÄ±lÄ±nda yurt kapasitesinin 883 bin 553’e ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden KasapoÄŸlu, “YatÄ±rÄ±m programÄ±nda 159 bin 350 kapasiteli 182 adet yurt projesi bulunmaktadÄ±r. Halen özel sektör tarafÄ±ndan 56 bin 791 kapasiteli 27 adet yurt inÅŸaatÄ± yapÄ±mÄ±na ve BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z standartlarÄ±na uygun binalarÄ±n kiralanmasÄ±na da devam edilmektedir” dedi.

'UYGUR TÜRKLERÄ° DE YARARLANDI'

Sümer’in ilgili yönetmelikte zaruri durumlarla ilgili sorusuna da yanÄ±t veren KasapoÄŸlu, Çin Halk Cumhuriyeti Uygur Türk Uyruklu 65 öÄŸrencilerin yurtlara “öncelikli” olarak yerleÅŸtirildiÄŸini de açÄ±kladÄ±. KasapoÄŸlu, CHP Milletvekilinin bazÄ± sivil toplum örgütlerine devredilen öÄŸrenci yurtlarÄ±na iliÅŸkin sorusuna; taÅŸÄ±nmazlarÄ±n, vergi muafiyeti tanÄ±nan dernek ve vakÄ±flara devredilmesine iliÅŸkin iÅŸ ve iÅŸlemlerin Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yerine getirildiÄŸi gerekçesiyle yanÄ±t vermedi. (HABER MERKEZÄ°)

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