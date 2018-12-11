Emrah Serbes'in cezasÄ± onandÄ±

13 yÄ±l 4 ay hapisle cezalandÄ±rÄ±lan yazar Emrah Serbes'in cezasÄ± istinafta onandÄ±.

Yazar Emrah Serbes'e, önünde seyreden otomobile çarparak, aynÄ± aileden 3 kiÅŸinin ölümüne neden olduÄŸu gerekçesiyle verilen 13 yÄ±l 4 ay hapis cezasÄ±, istinaf mahkemesi tarafÄ±ndan onandÄ±.

Ä°zmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, sanÄ±k Emrah Serbes hakkÄ±nda taksirle ölüme neden olma suçundan kurulan mahkumiyet hükmünü taraf avukatlarÄ±nÄ±n itirazlarÄ± üzerine inceledi.

AvukatlarÄ±n farklÄ± gerekçelerle yaptÄ±klarÄ± itirazlarÄ± reddeden daire, ilk derece mahkemesinin, olayÄ±n oluÅŸ ÅŸekline ve sanÄ±ÄŸÄ±n kusur durumuna göre, olayda bilinçli taksir koÅŸullarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu yönündeki kararÄ±nÄ± yerinde buldu.

Kararda, ilk derece mahkemesinin kararÄ±nda usule ve esasa iliÅŸkin herhangi bir hukuka aykÄ±rÄ±lÄ±k bulunmadÄ±ÄŸÄ±, delillerde ve iÅŸlemlerde eksiklik olmadÄ±ÄŸÄ±, ispat bakÄ±mÄ±ndan deÄŸerlendirmenin yerinde olduÄŸu, eylemlerin doÄŸru olarak nitelendirildiÄŸi ve kanunda öngörülen suç tiplerine uyduÄŸu, cezalarÄ±n kanuni baÄŸlamda uygulandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

BÄ°LÄ°NÇLÄ° TAKSÄ°R KOÅžULLARI

Ä°stinaf baÅŸvurusunda bulunan vekillerin bu baÅŸvurularÄ±nÄ±n esastan reddedildiÄŸi anÄ±msatÄ±lan kararda, tanÄ±klarÄ±n, Serbes'in alkol koktuÄŸu yönündeki beyanlarÄ±, araçta bulunan bira kutusunda sanÄ±ÄŸÄ±n DNA örneklerinin bulunmasÄ± ve sanÄ±ÄŸÄ±n kazadan yaklaÅŸÄ±k 26 saat sonra tedavi için yattÄ±ÄŸÄ± hastanede 102 promil alkollü olduÄŸunun tespit edildiÄŸi ve bu nedenle bilinçli taksir koÅŸullarÄ±nÄ±n oluÅŸtuÄŸu belirtildi.

14. Ceza Dairesi, olay anÄ±nda Emrah Serbes'in suçunu üstlendiÄŸi için 1 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lan Kenan DoÄŸru'nun cezasÄ±nÄ± da onadÄ±. DoÄŸru'nun cezasÄ± kesinleÅŸti.

Serbes'in tutukluluk halinin devamÄ±na karar verilirken, 7 gün içerisinde bir üst mahkemeye itirazda bulunabileceÄŸi ifade edildi.

NE OLMUÅžTU?

Ä°zmir-AydÄ±n Otoyolu'nda önünde seyreden otomobile çarparak aynÄ± aileden 3 kiÅŸinin ölümüne neden olan ve hakkÄ±nda 22,5 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava açÄ±lan tutuklu sanÄ±k Emrah Serbes, 13 yÄ±l 4 ay, kazadan sonra 34 NT 5005 plakalÄ± otomobili kendisinin kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Kenan DoÄŸru ise 1 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Emrah Serbes'in vekilliÄŸini istinaf aÅŸamasÄ±nda üstlenen avukat Ersan Åžen, vermiÅŸ olduÄŸu istinaf dilekçesi ile Serbes'e haksÄ±z olarak fazla ceza verildiÄŸini savunarak, tahliye talebinde bulunmuÅŸtu.

MaÄŸdur tarafÄ±n avukatÄ± da karara itiraz ederek, cezanÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istemiÅŸti. (AA)

Emrah Serbes'ten mektup: SuÃ§luyum, cezamÄ± Ã§ekmek istiyorum

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 AralÄ±k 2018 14:22

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