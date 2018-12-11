97 bin Ã¶ÄŸretmen aÃ§Ä±ÄŸÄ±na karÅŸÄ±n 20 bin atama yapÄ±lacak

CHP'li MÃ¼zeyyen Åževkinâ€™in Ã¶ÄŸretmen atamalarÄ±na iliÅŸkin verdiÄŸi soru Ã¶nergesine yanÄ±t geldi: 97 bin Ã¶ÄŸretmen aÃ§Ä±ÄŸÄ±na karÅŸÄ±n 20 bin Ã¶ÄŸretmen atanacak.

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Åževkin’in öÄŸretmen atamalarÄ±na iliÅŸkin verdiÄŸi soru önergesi, Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk tarafÄ±ndan yanÄ±tlandÄ±rÄ±ldÄ±. Maksimum aylÄ±k bin 300 Türk LirasÄ±na çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan ve çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± gün sayÄ±sÄ±na göre ayda en fazla 20 gün sigortalÄ± gösterilen, kölelik düzeni olarak adlandÄ±rÄ±lan ücretli öÄŸretmenlik sisteminin uygulamadan kaldÄ±rÄ±lÄ±p kaldÄ±rÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± sorgulayan Åževkin’in soru önergesine yanÄ±t veren Bakan Selçuk, 97 bin 31 öÄŸretmen açÄ±ÄŸÄ± olmasÄ±na raÄŸmen 20 bin öÄŸretmen atanacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

MÜLAKATA USULSÜZLÜÄžÜNE DEVAM

Åževkin, “Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n son açÄ±klamasÄ±na göre, 20 bin öÄŸretmenin atanmasÄ± baÅŸvuru sayÄ±sÄ±na göre oldukça yetersizdir. AyrÄ±ca toplamda 2 dakika süren mülakat sistemiyle atamalarÄ±n gerçekleÅŸmesi öÄŸretmen adaylarÄ± arasÄ±nda tepkiye yol açmaktadÄ±r” demiÅŸ ve Türkiye’deki öÄŸretmen açÄ±ÄŸÄ± ile Åžubat ayÄ±nda atanacak öÄŸretmen sayÄ±sÄ±ndaki uçurumu sorgulamÄ±ÅŸtÄ±. Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk, “ÖÄŸretmen açÄ±ÄŸÄ± 97 bin 31’dir. BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z eÄŸitim kurumlarÄ±nÄ±n öÄŸretmen ihtiyacÄ±, BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za kullanÄ±m izni verilen kadro sÄ±nÄ±rlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda karÅŸÄ±lanabilmektedir. Bu kapsamda 2019 yÄ±lÄ± Åžubat ayÄ±nda 20 bin öÄŸretmenin atanmasÄ± planlanmÄ±ÅŸ olup söz konusu bu atamaya iliÅŸkin takvim, BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n internet sayfasÄ±ndan yayÄ±nlanmÄ±ÅŸtÄ±r” ifadelerini kullandÄ±. SözleÅŸmeli öÄŸretmen atamalarÄ±ndaki mülakat usulsüzlüÄŸü iddialarÄ±nÄ± da geçiÅŸtiren Ziya Selçuk, bu soruya da yönetmeliklerle yanÄ±t verdi.

Polise kadro var, Ã¶ÄŸretmene yok

KANAYAN YARA

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Åževkin, yanÄ±tlarÄ±n, atamalarÄ±n ve uygulamalarÄ±n yetersizliÄŸine vurgu yaparak, “Türkiye’nin kanayan yarasÄ± haline gelen öÄŸretmen atamalarÄ±, yüz binlerce gencimizin geleceÄŸinden endiÅŸe etmelerine neden olmaktadÄ±r” diye konuÅŸtu. (Adana/EVRENSEL)

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