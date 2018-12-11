UludaÄŸ ve Bolu DaÄŸÄ±'nda kar etkili oluyor

UludaÄŸ'da kar 41 santimetreye ulaÅŸtÄ±, Bolu DaÄŸÄ±'nda karla mÃ¼cadele Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼lÃ¼yor. Antalya'da ise dÃ¶rt mevsim hakim.

Ülkenin bazÄ± bölgelerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili oluyor. Önemli kÄ±ÅŸ turizmi merkezlerinden UludaÄŸ'da kar 41 santimetreye ulaÅŸtÄ±. Bolu DaÄŸÄ±'nda karayollarÄ±nÄ± açÄ±k tutmak için çalÄ±ÅŸmalar yürütülüyor. Antalya'da ise zirvede kar sahilde deniz keyfi bir arada yaÅŸanÄ±yor.

ULUDAÄž'DA KAR 41 CM'YE YÜKSELDÄ°

Bursa Meteoroloji MüdürlüÄŸünden alÄ±nan bilgiye göre, "oteller bölgesi"ndeki kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±, dün akÅŸam saatlerinden itibaren etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n ardÄ±ndan 41 santimetreye yükseldi.

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n en düÅŸük sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 4, en yüksek sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 2 derece olarak ölçüldüÄŸü UludaÄŸ'da, yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n cuma gününe kadar aralÄ±klarla devam etmesi bekleniyor.

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± cuma günü sezonu açmaya hazÄ±rlanan iÅŸletmecileri sevindirdi.

FotoÄŸraf: Mustafa Bikeç/AA

BOLU DAÄžI'NDA KAR

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu DaÄŸÄ± kesiminde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± baÅŸladÄ±. Bolu DaÄŸÄ±'nda gece baÅŸlayan saÄŸanak yerini sabah saatlerinde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na bÄ±raktÄ±.

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±, D-100 kara yolunun Bakacak, KaranlÄ±kdere, BÄ±çkÄ±yanÄ±, Kardüz, Topuk YaylasÄ± civarÄ± ve Seymenler ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu DaÄŸÄ± Tüneli ile 2. ve 3. viyadükler kesiminde etkili oluyor. Kara yollarÄ± ekipleri güzergahta karla mücadele çalÄ±ÅŸmasÄ± yürütüyor.

Bolu Emniyet MüdürlüÄŸüne baÄŸlÄ± trafik ekipleri, sürücüleri kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na karÅŸÄ± dikkatli olmalarÄ± konusunda uyarÄ±yor.

Bolu DaÄŸÄ± güzergahÄ±nÄ± kullanacak sürücüleri kÄ±ÅŸ lastiÄŸi takmalarÄ± konusunda uyaran ekipler, 1 AralÄ±k itibarÄ±yla kÄ±ÅŸ lastiÄŸi uygulamasÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kÄ±ÅŸ lastiÄŸi olmayan araçlarÄ±n bölgeden geçiÅŸlerine izin verilmeyeceÄŸini ve cezai iÅŸlem uygulandÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±yor.

FotoÄŸraf: Ömer Ürer/AA

ANTALYA'DA ZÄ°RVEDE KAR, SAHÄ°LDE DENÄ°Z KEYFÄ°

Antalya ise insalara aynÄ± gün içerisinde dört mevsimi bir arada yaÅŸama fÄ±rsatÄ± veriyor.

Antalya'nÄ±n KonyaaltÄ± Sahili'nde denize girip yüzen, güneÅŸlenen yerli yabancÄ± turistler, aynÄ± gün içerisinde kente yaklaÅŸÄ±k bir saat mesafede 2 bin 365 metre yükseklikteki TahtalÄ± DaÄŸÄ±'nda kar keyfi yaÅŸayabiliyor.

Sahilde bisiklet süren, yürüyüÅŸ yapan, Kemer ilçesindeki TahtalÄ± DaÄŸÄ±'nda ise kar görme imkanÄ±na sahip olan misafirler, kentin kendilerine sunduÄŸu doÄŸal ve coÄŸrafi güzellikleri en iyi ÅŸekilde deÄŸerlendiriyor.

Teleferikle yaklaÅŸÄ±k 10 dakikada çÄ±kÄ±lan TahtalÄ±, zirvesi karla kaplÄ± daÄŸlar ve bulutlarla ziyaretçilerine görsel ÅŸölen sunuyor. Bir taraftan denizi de görme imkanÄ± bulan ziyaretçiler, bol bol hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± çektiriyor.

FotoÄŸraf: Orhan Çiçek/AA

FotoÄŸraf: Orhan Çiçek/AA

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