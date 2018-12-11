2019 bÃ¼tÃ§esi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde 2'nci gÃ¼n

Meclis Genel Kurulu'nda, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, TBMM, Anayasa Mahkemesi, YargÄ±tay, DanÄ±ÅŸtay ve SayÄ±ÅŸtayÄ±n 2019 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§elerinin gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸladÄ±.

TBMM Genel Kurulu'nda süren '2019 Mali YÄ±lÄ± Bütçe GörüÅŸmeleri'nin 2'inci gününde, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, TBMM, Anayasa Mahkemesi, YargÄ±tay, DanÄ±ÅŸtay ve SayÄ±ÅŸtayÄ±n 2019 yÄ±lÄ± bütçelerinin görüÅŸmeleri baÅŸladÄ±.

TBMM BaÅŸkanvekili Levent Gök'ün baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanan Genel Kurulda, bütçede ilk tur görüÅŸmelere geçildi.

Bütçe görüÅŸmelerinin 1. turunda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, TBMM, Anayasa Mahkemesi, YargÄ±tay, DanÄ±ÅŸtay ve SayÄ±ÅŸtayÄ±n yanÄ± sÄ±ra Kamu DenetçiliÄŸi Kurumu, Hakimler ve SavcÄ±lar Kurulu, Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Milli Güvenlik Kurulu Genel SekreterliÄŸi, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Savunma Sanayi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Strateji ve Bütçe BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Milli Saraylar Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Devlet ArÅŸivleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 2019 yÄ±lÄ± bütçeleri de görüÅŸülecek.

AyrÄ±ca, Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±, BasÄ±n-YayÄ±n ve Enformasyon Genel MüdürlüÄŸü, Savunma Sanayi MüsteÅŸarlÄ±ÄŸÄ±, KalkÄ±nma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ±n kesinhesabÄ± da ele alÄ±nacak. (Ankara/AA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 AralÄ±k 2018 12:21

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