2019 bÃ¼tÃ§e gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri 2'nci gÃ¼nde tartÄ±ÅŸmalarla sÃ¼rÃ¼yor

TBMM Genel Kurulunda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, TBMM, Anayasa Mahkemesi, YargÄ±tay, DanÄ±ÅŸtay, SayÄ±ÅŸtay, Kamu DenetçiliÄŸi Kurumu bütçelerinin görüÅŸmeleri sÄ±rasÄ±nda 'Ä°ÅŸ BankasÄ±' tartÄ±ÅŸmasÄ± yaÅŸandÄ±.

YargÄ±tay bütçesi üzerinde söz alan AKP KahramanmaraÅŸ Milletvekili Ahmet Özdemir, AKP'nin iktidara geldiÄŸi günden beri, yargÄ±nÄ±n daha hÄ±zlÄ± iÅŸlemesi, daha verimli, daha hÄ±zlÄ± karar almasÄ±yla ilgili çok ciddi çalÄ±ÅŸmalar yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

Bu kapsamda UYAP sisteminin hayata geçtiÄŸini, bu uygulamayla elektronik imzayla, mobil imzayla iÅŸlemlerin çok daha hÄ±zlÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Özdemir, kendisinin de mobil imza uygulamasÄ±nÄ± çok sÄ±k kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Özdemir, Ä°ÅŸ BankasÄ±na mobil imzayla baÅŸvuruda bulunarak, CHP'nin Ä°ÅŸ BankasÄ±ndaki hisseleriyle ilgili bilgi istediÄŸini, "Bu hisselerin edinme sebebi, hisselerin sahibi sÄ±fatÄ±yla CHP'ye bir ödeme yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±, CHP'nin hisselerin sahibi sÄ±fatÄ±yla oraya verdiÄŸi temsilcilerin kim olduÄŸu, bunlarla ilgili açÄ±lmÄ±ÅŸ davalar varsa bu davalarla ilgili" hüsnüniyetle bilgi sahibi olmak için yazÄ± gönderdiÄŸini anlattÄ±. Özdemir, yazÄ±sÄ±na, "10 gün içinde cevap vereceÄŸiz." ÅŸeklinde bir yanÄ±t geldiÄŸini dile getirerek, bir ay beklemesine raÄŸmen yanÄ±t verilmediÄŸini söyledi.

Bir ay sonra bu kez ihtarlÄ± yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Özdemir, Ä°ÅŸ BankasÄ±ndan, "BazÄ± bilgiler mahremdir, bankacÄ±lÄ±k uygulamalarÄ± gereÄŸi size bunu veremeyiz. BazÄ± bilgiler internet sitesinde vardÄ±r ve tarafÄ±mÄ±za da açÄ±lmÄ±ÅŸ hiçbir dava yoktur." ÅŸeklinde yanÄ±t geldiÄŸini kaydetti.

Özdemir, hem Ä°ÅŸ BankasÄ±na hem CHP'ye açÄ±lan 3-4 dava bulduÄŸunu ifade ederek, Siyasi Partiler Kanunu'nda, "Partiler ticari faaliyetlerde bulunmaz." ÅŸeklinde hüküm bulunduÄŸunu anÄ±msattÄ±. Özdemir, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"Türk Ticaret Kanunu'na göre de bankacÄ±lÄ±k faaliyeti ticari iÅŸ. CHP bir ticari faaliyette bulunmuÅŸ oluyor, her ne kadar söylediklerinin doÄŸru olduÄŸunu farz edersek, bu paradan bir gelir elde etmiyorsa da bu miras bÄ±rakma CHP'nin kendi inisiyatifiyle yaptÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸey deÄŸil, sizi suçlamÄ±yorum. Makul bir çözüm getirmek gerekir. Konuyla ilgili makul çözümüm ÅŸu: CHP'nin kendisinden kaynaklanmayan ama onun lehine olan bu düzenlemeyi yasalara uydurmak için ÅŸunu yapmak lazÄ±m: CHP'den bunu alamÄ±yorsak, bu ticaret faaliyet devam ettiÄŸi sürece CHP'nin Hazine yardÄ±mÄ± almamasÄ±nÄ± saÄŸlamak gerekir, ancak o zaman eÅŸit ÅŸartlarda rekabet edilebilir. Hem hisse sahiplerinin aldÄ±ÄŸÄ± ücret hem de CHP'nin bu hisselerin sahibi olma sÄ±fatÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± faaliyetler bir siyasi partinin faaliyetleriyle kanun önünde uyuÅŸmamaktadÄ±r. Bu nedenle yasal çözüm getirilmesi gerektiÄŸini düÅŸünüyorum."

'BU, ATATÜRK'A HAKARETTÄ°R'

CHP Grup BaÅŸkanvekili Özgür Özel, Özdemir'in, "Atatürk'ün kurucusu olduÄŸu Mecliste Atatürk'ün manevi ÅŸahsiyetini rahatsÄ±z edecek, vasiyetini tartÄ±ÅŸmaya açacak, Atatürkçüleri ve onun emanetine sahip çÄ±kanlarÄ± rahatsÄ±z edecek bir provokasyon peÅŸinde" olduÄŸunu söyledi.

Özel, Ä°ÅŸ BankasÄ±nÄ±n Türkiye'nin en büyük, dünyanÄ±n ilk 100'deki 96. bankasÄ± olduÄŸunu belirterek, "Åžu andaki, bundan önceki yöneticileri ne yapÄ±yorlarsa doÄŸru yapÄ±yorlar ki Türkiye'nin en kârlÄ± bankasÄ±dÄ±r. Ziraat BankasÄ±, Halkbank ve VakÄ±fbankÄ±n yönetim kurullarÄ±nda eski milletvekilleriniz, eski CumhurbaÅŸkanÄ± danÄ±ÅŸmanlarÄ± var, bugün kurulan birçok üst kurulda 3 yerden, 4 yerden maaÅŸ alan kiÅŸiler var. Devletin imkanlarÄ±nÄ± böyle sömürenler, Atatürk'ün vasiyetiyle, partisinin yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu bu hizmete laf söyleyemezler. Bu, en basit deyimle, Atatürk'ün manevi huzurunda Atatürk'e hakarettir. Ä°ÅŸgal ordularÄ± geldiÄŸinde sizinkiler kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ± sererken bizim mavi gözlü de bakÄ±p, 'Geldikleri gibi giderler' demiÅŸti. " diye konuÅŸtu.

Özel'e yanÄ±t veren AKP Grup BaÅŸkanvekili Mehmet MuÅŸ, Türkiye'nin mevzuatÄ±nÄ±n belli olduÄŸunu, bu mevzuat ve kanunlar çerçevesinde hareket edildiÄŸini söyledi.

Ä°ÅŸ BankasÄ± hisseleriyle ilgili tartÄ±ÅŸmada, kanun ve nizam ne diyorsa onun olacaÄŸÄ±nÄ± savunan MuÅŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Sizinkiler, bizimkiler muhabbeti deÄŸildir. Bu Anadolu insanÄ± çocuÄŸu sÄ±rtÄ±nda cepheye mermi taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±r. KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ± mücadelesini, baÅŸÄ±nda liderleri, arkasÄ±nda bu halk topyekun vermiÅŸtir, bunu da unutmayÄ±n. 'Sizin dedeleriniz kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ± serdiler.' lafÄ± kabul edebileceÄŸimiz bir ÅŸey deÄŸildir. MezarlÄ±klarla uÄŸraÅŸmayÄ± bÄ±rakÄ±n, ecdadÄ±mÄ±za laf uzatmayÄ±n, aÄŸzÄ±nÄ±zdan çÄ±kan lafÄ± kulaÄŸÄ±nÄ±z iyi duysun. Bu sizin haddiniz deÄŸildir. Siz partimize eleÅŸtiride bulunabilirsiniz, fikirlerimizi beÄŸenmeyebilirsiniz ama bu milletin topyekun verdiÄŸi bir mücadeleyi, 'Biz bu iÅŸi kazandÄ±k, biz bu iÅŸi yaptÄ±k, sizinkileri böyle yaptÄ±.' gibi bir ÅŸeyi söylemekten sizi menederim, haddinizi bilin. Bu milletin arasÄ±na fitne tohumlarÄ± koymayÄ±n, bu milleti ayrÄ±ÅŸtÄ±rmayÄ±n. Bu devletin sahibi, efendisi siz deÄŸilsiniz, yerinizi bilin. Bu milletin hiçbir ferdine 'DüÅŸmana kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ± döÅŸedi.' diyemezsiniz."

Özel de MuÅŸ'a, "Benim karÅŸÄ±ma çÄ±kÄ±p had bildirebilmeniz için 'Atatürk'e zerre muhabbet besleyen ne ölüme ne dirime gelsin' diyen adama ziyaret yapmayacak Genel BaÅŸkanÄ±nÄ±z. Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ±nÄ±z, 'Atatürk heykellerini it leÅŸi gibi sokaklarda süründüreceÄŸiz.' diyen adama gitmeyecek. '10 KasÄ±mlarda dokuzu beÅŸ geçe kenefe gidin.' diyen adamÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda el pençe divan duranlarÄ±n burada söyledikleri sözün samimiyeti tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±r." karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.

MuÅŸ ise "Atatürk'ün CHP'nin tekelinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Türkiye'nin ortak bir deÄŸeri olduÄŸunu" dile getirdi. MuÅŸ, "Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak paydasÄ±dÄ±r. Atatürk'e karÅŸÄ± yapÄ±lacak olan her ÅŸeyin karÅŸÄ±sÄ±nda önce AK Parti dikilir. Ama siz her sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z yerde Atatürk'ü kalkan olarak kullanmaktan vazgeçin. Kendi fikirlerinizle çÄ±kÄ±n sahneye. Milli kahramanlar arasÄ±nda ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapmayÄ±n. Kimi kimin ziyaret edeceÄŸine karar verecek olan Özgür Özel deÄŸildir. Partileri baÄŸlayan partilerin kurumsal fikirleri ve görüÅŸleridir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

TBMM'de bÃ¼tÃ§e maratonu baÅŸladÄ±

‘SARAY HARÄ°KALAR DÄ°YARINDA Ä°NSANLAR Ä°NTÄ°HAR EDÄ°YOR’

Türkiye Ä°ÅŸçi Partisi (TÄ°P) Ä°stanbul Milletvekili Erkan BaÅŸ, Meclis Genel Kurulu’nda 2019 YÄ±lÄ± Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi görüÅŸmelerinde konuÅŸtu. Bütçe içen “tek adam bütçesi” diyen BaÅŸ, “Emekçilerin, yoksullarÄ±n gelirleri ile oluÅŸturulmuÅŸ mali bir tabloyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Milyonerleri daha da milyoner yapan bir bütçeyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Bu bütçenin özeti ‘halktan alacaÄŸÄ±z, saraya vereceÄŸiz’ bütçesi” ifadelerini kullandÄ±.

BaÅŸ, ÅŸöyle devam etti: “Bütçe tÄ±pkÄ± Saray’dan geldiÄŸi gibi, Plan ve Bütçe Komisyon görüÅŸmelerinde de saatlerce süren tartÄ±ÅŸmalara raÄŸmen tek bir virgülü deÄŸiÅŸmeden Genel Kurul’a getirildi. Bu bütçe emekçi düÅŸmanÄ±, anti-demokratik bir bütçe. Bakanlar konuÅŸurken Harikalar DiyarÄ±’ndaymÄ±ÅŸ gibi konuÅŸuyor. Ama bu parlamentonun kapsÄ±nda insanlar, ‘iÅŸsiziz, açÄ±z’ diyerek kendilerini yaktÄ±. Belki görmek istemediÄŸiniz için görmüyorsunuz ama bu Meclis’te Halkla Ä°liÅŸkiler BinasÄ±na çÄ±kÄ±p ‘iÅŸ dilenmekten yoruldum’ diyerek intihar etmek isteyen vatandaÅŸlar oldu.”

HÄ°TLER VE MUSSOLÄ°NÄ° BENZETMESÄ°

BaÅŸ, Genel Kurul’da muhalefetin konuÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada yaÅŸanan gerginliklere de deÄŸinerek, “16 yÄ±llÄ±k bir iktidar var. Ä°ktidarÄ±n her temsilcisi kürsüye çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± zaman muhalefete saldÄ±rÄ±yor” diyerek Hitler ve Mussolini’ye atÄ±f yaptÄ±.

BaÅŸ’Ä±n konuÅŸmasÄ± ardÄ±ndan, AKP Ä°stanbul Milletvekili Mehmet MuÅŸ, sataÅŸma olduÄŸunu ileri sürerek söz hakkÄ± istedi. MuÅŸ, Mussolini ve Hitler benzetmesini kabul etmediklerini söyleyerek, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n ve AKP’nin seçimle iktidara geldiÄŸini vurguladÄ±.

AKP’li MuÅŸ’a karÅŸÄ±lÄ±k veren BaÅŸ, “Hitler de seçimle gelmiÅŸti, sizin geldiÄŸiniz gibi. Mutlaka bir gün bu halk sizi göndermeyi bilecektir” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 AralÄ±k 2018 18:59

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