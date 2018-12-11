NorveÃ§â€™te Nobel eylemi: ArtÄ±k barÄ±ÅŸ istiyoruz!

Nobel BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼ tÃ¶reninin ardÄ±ndan Ã¶dÃ¼l sahipleri Kongolu Doktor Denis Mukwege ve Ezidi Ä°nsan HaklarÄ± Aktivisti Nadia Muradâ€™a destek eylemi yapÄ±ldÄ±.

Mahmut ALGÜNERHAN

Oslo

Norveç’in baÅŸkenti Oslo’da düzenlenen Nobel BarÄ±ÅŸ Ödülü töreninin ardÄ±ndan savaÅŸta cinsel ÅŸiddete karÅŸÄ± mücadeleleri nedeniyle BarÄ±ÅŸ Ödülü alan Kongolu Doktor Denis Mukwege ve Ezidi Ä°nsan HaklarÄ± Savunucusu Nadia Murad’a destek eylemi yapÄ±ldÄ±.

Jernbanetorget alanÄ±nda ellerinde meÅŸalelerle toplanan binlerce kiÅŸi yapÄ±lan konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Mukwege ve Murad’Ä±n kaldÄ±klarÄ± otelin önüne yüründü. Otelin balkonuna çÄ±kan Mukwege ve Murad, geniÅŸ kalabalÄ±k tarafÄ±ndan coÅŸku ve sevinçle karÅŸÄ±landÄ±. Eyleme katÄ±lan Norveç’te yaÅŸayan Kongolular Ä°ngilizce, FransÄ±zca ve Norveççe “Yeter artÄ±k, yeter barÄ±ÅŸ istiyoruz” sloganÄ± atarken, Ezidiler de Kürtçe “YaÅŸasÄ±n Ezidiler” sloganÄ± attÄ±.

KonuÅŸmalarda bu yÄ±lki Nobel BarÄ±ÅŸ Ödülü’nün önemli olduÄŸu, bunun aynÄ± zamanda tüm dünyada kadÄ±n mücadelesinin bir parçasÄ± olduÄŸu söylendi. Cinsel saldÄ±rÄ±nÄ±n savaÅŸlarda “stratejik bir silah olarak” kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, sadece kadÄ±nlarÄ± deÄŸil, toplumu ve aileyi de tahrip ettiÄŸi belirtildi. “BirleÅŸmiÅŸ Milletler nihayetinde bunun bir terör olduÄŸunu kabul etti” denilerek “SavaÅŸta ve silahlÄ± çatÄ±ÅŸmalarda silah olarak kullanÄ±lan cinsel ÅŸiddete karÅŸÄ± çalÄ±ÅŸmak gerekir” açÄ±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.

SORUNUN AMELÄ°YATHANEDE ÇÖZÜLEMEYECEÄžÄ°NÄ° FARK ETTÄ°M

Norveç’teki Nobel BarÄ±ÅŸ ödülü töreninde konuÅŸan Kongolu Doktor Denis Mukwege ise konuÅŸmasÄ±nda ÅŸunlarÄ± anlattÄ±: “Ä°lk hastam bir tecavüz kurbanÄ±ydÄ±. Cinsel organÄ±ndan vurulmuÅŸtu. Ürkütücü ÅŸiddet hiçbir sÄ±nÄ±r tanÄ±mÄ±yordu. Bu ÅŸiddet maalesef hiç duyulmadÄ±. Bir gün hastaneye bir çaÄŸrÄ± geldi. AÄŸlayan bir meslektaÅŸÄ±m ‘Bize en kÄ±sa zamanda bir ambulans gönderin, en kÄ±sa zamanda, lütfen’ diye bir mesaj gönderdi. Ve genelde yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi ambulans gönderdik. Ä°ki saat sonra 18 aylÄ±k bir kÄ±z çocukla geri geldiler. KÄ±z ÅŸiddetli bir ÅŸekilde kanÄ±yordu. Acilen ameliyathaneye alÄ±ndÄ±. Ä°çeri girdiÄŸimde tüm hemÅŸireler aÄŸlÄ±yordu. YetiÅŸkin bir adamÄ±n penetrasyonu nedeniyle idrar kesesi, cinsel organÄ±, kalÄ±n baÄŸÄ±rsaÄŸÄ± çok kötü bir durumda idi. Sessizce dua ettik; Allah’Ä±m gördüÄŸümüz ÅŸeyin gerçek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyle! UyandÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda her ÅŸeyin yolunda olduÄŸunu söyle! Fakat bu kötü bir rüya deÄŸildi Bir gerçekti. Kongo’daki yeni gerçeÄŸimiz oldu. Bir bebek daha geldiÄŸinde, bu sorunun ameliyathanede çözülemeyeceÄŸini fark ettim” dedi.

“Bu sapkÄ±n ve organize kaosta yüz binlerce tecavüze uÄŸramÄ±ÅŸ kadÄ±n, ülkede yerlerinden edilmiÅŸ 4 milyondan fazla kiÅŸi ve 6 milyon can kaybetti” diyen Denis Mukwege, “EÄŸer sürdürülmesi gereken bir savaÅŸ varsa, bu, toplumu yok eden kayÄ±tsÄ±zlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± savaÅŸtÄ±r” diyerek suçlunun sadece failler olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yaÅŸananlara karÅŸÄ± kayÄ±tsÄ±z kalanlarÄ±n da suçlu olduÄŸunu belirtti.

MURAD: UMARIM BUGÜN YENÄ° BÄ°R ÇAÄžIN BAÅžLANGICI OLUR

Nadia Murad ise “UmarÄ±m bugün yeni bir çaÄŸÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ± olur. BarÄ±ÅŸÄ±n öncelik olduÄŸu ve dünya kadÄ±nlarÄ±, çocuklarÄ± ve azÄ±nlÄ±klarÄ± zulümden özellikle de cinsel ÅŸiddet maÄŸduru olmaktan korumak için yeni bir yol haritasÄ± oluÅŸturulur. Gelin birlikte sesimizi yükselterek söyleyelim: Åžiddete hayÄ±r, barÄ±ÅŸa evet, köleliÄŸe hayÄ±r, özgürlüÄŸe evet, etnik ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± hayÄ±r, eÅŸitliÄŸe evet ve herkes için insan haklarÄ±” ifadelerini kullandÄ±.

2018 Nobel BarÄ±ÅŸ Ã–dÃ¼lÃ¼, Denis Mukwege ve Nadia Murad'a verildi

2018 Nobel Ã–dÃ¼lleri sahiplerini buldu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 AralÄ±k 2018 13:04

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