MikaÃ®l Aslanâ€™dan yeni albÃ¼m: AxpÃ®n

Mikaîl Aslan’Ä±n 9. albümü Axpîn (Bitek Tarla) Kalan Müzik etiketiyle raflardaki yerini aldÄ±.

AÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Mikaîl Aslan'Ä±n kendi bestelerinden oluÅŸan albüm, Cemîl Qoçgîrî prodüktörlüÄŸünde Almanya’da kayÄ±t edildi. Üç yÄ±llÄ±k bir sürede tamamlanan albüm, Zazaca, Kürtçe ve Türkçe eserlerden oluÅŸuyor. Albümde Mikaîl Aslan, klamlarÄ±ndan birini KardeÅŸ Türküler diÄŸerini ise Rojda ile seslendirdi.

YoÄŸun bir emek ve titizlikle hazÄ±rlanan albümde sanatçÄ±ya duduk ile Suren Asaduryan, qÄ±rnata ile Ä°mam Solmaz, hurdy gurdy ile Elenore Fourniau ve tenbûr ile Cemîl Qoçgîrî gibi deÄŸerli saz ustalarÄ± eÅŸlik ediyor. Toplamda 11 eser içeren albümün genel konsepti ve düzenlemeleri Mikaîl Aslan ve Cemîl Qoçgîrî’ye ait. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Mikail Aslan: Sanat, insanÄ±n en yÃ¼ce duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±dÄ±r

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 AralÄ±k 2018 13:07

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