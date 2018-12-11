Ä°ki rahibe Ã§aldÄ±klarÄ± yarÄ±m milyon dolarÄ± Las Vegas'ta kumarda harcadÄ±

ABD'de iki Katolik rahibe, Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± okuldan yarÄ±m milyon dolar Ã§alÄ±p parayÄ± Las Vegas'ta kumarda ve tatillerde harcadÄ±klarÄ±nÄ± itiraf etti.

ABD'de Mary Margaret Kreuper ve Lana Chang, Los Angeles'ta çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± St. James Katolik Okulundan yaklaÅŸÄ±k yarÄ±m milyon dolar çaldÄ±klarÄ±nÄ± ve bu parayÄ± Las Vegas'ta tatilde kumar oynayarak harcadÄ±klarÄ±nÄ± itiraf etti.

BBC Türkçe'nin yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ± habere göre, iyi arkadaÅŸ olduklarÄ± belirtilen Kreuper ve Chang, 10 yÄ±llÄ±k süreç içerisinde okul ücreti, baÄŸÄ±ÅŸlar ve diÄŸer ödemelerden 500 bin dolar (yaklaÅŸÄ±k 2 milyon 600 bin Türk LirasÄ±) civarÄ±ndaki para çaldÄ±.

Los Angeles BaÅŸpiskoposluÄŸu, paranÄ±n kayÄ±p olduÄŸunun rutin bir denetim sÄ±rasÄ±nda fark edildiÄŸini açÄ±kladÄ±. Aileler, okulun papazÄ± Michael Meyers'in 28 KasÄ±m'da gönderdiÄŸi mektupla olaydan haberdar oldular.

2018 BAÅžINDA EMEKLÄ° OLMUÅžLAR

Her iki rahibenin de bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda okuldan emekli olduklarÄ± açÄ±klandÄ±. Mary Margaret Kreuper emekli olana kadar 29 yÄ±l boyunca okul müdürü olarak görev yaptÄ±. Chang ise 20 yÄ±l boyunca bu okulda öÄŸretmen olarak çalÄ±ÅŸtÄ±.

FransÄ±z haber ajansÄ± AFP'nin gördüÄŸü mektupta, Kreuper ve Chang'Ä±n okul fonlarÄ±ndan kiÅŸisel kullanÄ±mlarÄ± için "azÄ±msanmayacak miktarda" para aldÄ±klarÄ± ve Kreuper'in emekliliÄŸinin ardÄ±ndan yapÄ±lan rutin bir denetim sÄ±rasÄ±nda durumun fark edildiÄŸi kaydediliyor.

Meyers mektubunda, "Rahibe Mary Margaret ve rahibe Lana size durumu ve yaptÄ±klarÄ± için hissettikleri derin piÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± anlatmamÄ± istediler. Sizden af diliyorlar ve dualarÄ±nÄ±zÄ± bekliyorlar" ifadelerini kullanÄ±yor. Meyers mektubunda ailelerden eÄŸitim kurumuna ve öÄŸretmenlere güvenlerini kaybetmemelerini de istiyor.

Meyers, iki rahibeye dava açmak istemediklerini de sözlerine ekledi.

Los Angeles BaÅŸpiskoposluÄŸu medya iliÅŸkileri sorumlusu Adrian Alarcon ise, olayÄ±n üstünü kapatmak istemediklerini ve ÅŸikayetçi olacaklarÄ±nÄ± söyledi.

Rahibelerin, okul adÄ±na verilen çekleri, okul hesabÄ± yerine kiÅŸisel hesaplarÄ±na bozdurarak bu yolsuzluÄŸu gerçekleÅŸtirdikleri belirtiliyor. Meyers, mektupta iki rahibenin çaldÄ±klarÄ± toplam miktarÄ±n belirlenmesi için yapÄ±lan incelemede iÅŸbirliÄŸinde bulunduklarÄ±nÄ± da söyledi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 AralÄ±k 2018 11:49

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