Almanyaâ€™da liman iÅŸÃ§ilerinden grevdeki Portekizli iÅŸÃ§ilere destek

Almanya'da liman iÅŸÃ§ileri, Portekiz'de grevdeki iÅŸÃ§ilerle dayanÄ±ÅŸmak iÃ§in Portekiz'den gelen ÅŸilebin boÅŸaltÄ±lmasÄ±nÄ± ve grev kÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± engelledi.

Semra ÇELÄ°K

Köln

Almanya’nÄ±n Emden ÅŸehrindeki liman iÅŸçileri, Portekiz Setubal’da grev yapan liman iÅŸçileriyle dayanÄ±ÅŸmak için Portekiz’den gelen bir ÅŸilebin boÅŸaltÄ±lmasÄ±nÄ± engelledi, ÅŸilepteki grev kÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n çalÄ±ÅŸmasÄ±na da izin vermedi.

GREV KIRICILARI ENGELLEDÄ°LER

Portekiz Setubal’daki liman iÅŸçileri kalÄ±cÄ± iÅŸ sözleÅŸmeleri ve yeterli gelir için greve çÄ±ktÄ±. Bu grev Palmera’daki Volkswagen (VW) iÅŸletmesi Autoeuro’yu zor duruma soktu. Grev nedeniyle ürettiÄŸi otomobilleri Almanya pazarÄ±na gönderemeyen tekel yöneticileri, ek olarak ummadÄ±klarÄ± bir ‘darbe’ ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Almanya’nÄ±n Emden ÅŸehrindeki liman iÅŸçileri grev kÄ±rÄ±cÄ±larÄ±na yükletilen yük gemisini boÅŸaltmadÄ±klarÄ± gibi, Portekiz’e gönderilecek motorlarÄ± da ÅŸilebe yüklemediler. Ä°ÅŸçiler ÅŸilebin boÅŸaltÄ±lmasÄ± gereken saatlerde Setubal’daki liman iÅŸçilerinin grevi üzerine bir iÅŸyeri toplantÄ±sÄ± düzenledi.

SENDÄ°KALAR DAYANIÅžMAYA ÇAÄžIRDI

MallarÄ±nÄ± Almanya’ya göndermek isteyen VW patronlarÄ±, Autoeuropa’da çalÄ±ÅŸan 30 iÅŸçiyi grev kÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±na zorladÄ±. 30 iÅŸçi limana polis desteÄŸiyle sokularak üretilen 8 bin otomobilin 2000’i Paglia ÅŸilepine yüklendi. Polis grev kÄ±rÄ±cÄ±larÄ±nÄ± limana sokmak istemeyen iÅŸçilere güç kullandÄ±. Emden limanÄ±ndaki iÅŸçiler, UluslararasÄ± Nakliyat SendikalarÄ± Konfederasyonu (ITF), Avrupa Nakliyat Ä°ÅŸçileri Federasyonu (ETF) ve Alman BirleÅŸik Hizmet SendikasÄ±’nÄ±n (ver.di) dayanÄ±ÅŸma çaÄŸrÄ±sÄ±na baÄŸlÄ± olarak gemiyi boÅŸaltmadÄ±lar.

Almanya ve Polonya’da üretilen, Portekiz’de üretilen T-Roc, Sharan, SEAT ve Alhambra modelleri için gereken motorlar da gemiye yüklenmedi.

Autoeuropa iÅŸletmesi, motorlar gelmediÄŸi için 9-22 AralÄ±k arasÄ±ndaki vardiyalarÄ± kaldÄ±rdÄ±, 23 AralÄ±k-3 Ocak arasÄ±nda da zorunlu iÅŸyeri tatili ilan etti.

SENDÄ°KACILARDAN AÇIKLAMA

Hamburg LimanÄ± sendika temsilcilerinin konuya dair açÄ±klamasÄ± ÅŸöyle: “Hamburg LimanÄ± sendika temsilcileri olarak, Setubal limanÄ±nda grevde olan Portekiz liman iÅŸçileriyle dayanÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± açÄ±klÄ±yoruz. Bizim açÄ±mÄ±zdan, liman iÅŸletmecisinin bir gemiye otomobil yüklemek için grev kÄ±rÄ±cÄ±larÄ± kullanmasÄ± kabul edilemez. Grev kÄ±rÄ±cÄ±larÄ±nÄ± limana sokmak isteyen Portekiz polisi liman iÅŸçilerine karÅŸÄ± ÅŸiddet uyguladÄ±. Grevin kÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ve bunu mümkün kÄ±lan devlet ÅŸiddetini kÄ±nÄ±yoruz. Grevciler düzenli gelir ve sabit istihdam sözleÅŸmeleri için mücadele ediyorlar. Bu haklÄ± mücadeleyi baÅŸarÄ±sÄ±z kÄ±lmak için grev kÄ±rÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n devreye sokulmasÄ± kabul edilemez! Ver.di ve UluslararasÄ± Nakliyat Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± (ITT) olarak Emden’deki meslektaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± destekliyoruz, ÅŸilepin boÅŸalmasÄ±nÄ± önlemek/geciktirmek ve motorlarÄ± yüklememekle ÅŸu an yapÄ±labilecek en iyi ÅŸeyi yaptÄ±nÄ±z.”

PORTEKÄ°Z’DEKÄ° VW TESÄ°SÄ°NÄ°N ÖNEMÄ°

Portekiz ekonomisi için Palmela’daki VW Autoeuropa tesisi büyük önem taÅŸÄ±yor. Autoeuropa, 2017 yÄ±lÄ±nda Portekiz ihracatÄ±nÄ±n yüzde 3.4’ünü oluÅŸturmaktaydÄ±. 2018 yÄ±lÄ±nda üretimin iki katÄ±na çÄ±karÄ±lmasÄ± planlanarak ihracattaki payÄ±n yüzde 6.6’ya çÄ±kacaÄŸÄ± tahmin edilmekteydi. Bu yÄ±l 140 bin araç üretilerek yeni bir rekor kÄ±rÄ±ldÄ±, ancak hem tesisteki grevler hem de deÄŸiÅŸik nedenlerle hedeflenen 250 bin araca eriÅŸilmesi zor görülüyor.

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