TÃ¼rkiyeâ€™nin en kalabalÄ±k ilkokulundaki Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ± 66 ilÃ§eden fazla

Son 10 yÄ±lda yaÅŸanan gÃ¶Ã§ nedeniyle Ä°stanbul AvcÄ±larâ€™daki Leyla Bayram Ä°lkokulu, 5 bin 300 Ã¶ÄŸrencisi ile TÃ¼rkiyeâ€™nin en kalabalÄ±k ilkokulu oldu.

Son 10 yÄ±lda yaÅŸanan büyük göç nedeniyle Ä°stanbul AvcÄ±lar’daki Leyla Bayram Ä°lkokulu, 5 bin 300 öÄŸrencisi ile Türkiye’nin en kalabalÄ±k ilkokulu oldu.

Türkiye Ä°statistik Kurumu'nun 2017 yÄ±lÄ± adrese dayalÄ± nüfus kayÄ±t sistemi verilerine göre, 5 bin 300 öÄŸrencili Leyla Bayram Ä°lkokulu’ndaki öÄŸrenci sayÄ±sÄ± 66 ilçe merkezinin nüfusundan fazla. Ä°lkokulda 1 müdür ve 4 yardÄ±mcÄ±sÄ± görev yapÄ±yor. SÄ±nÄ±flardaki ders mevcudu ise 50-52 dolayÄ±nda.

DHA'dan Ä°hsan DörtkardeÅŸ'in haberine göre, son 10 yÄ±lda resmi verilere göre 45 bin 984’den 71 bin 783’e çÄ±kan YeÅŸilkent Mahallesi’nde okul sayÄ±sÄ± aynÄ± hÄ±zla arttÄ±rÄ±lamadÄ±. Suriye’deki iç savaÅŸtan kaçanlarÄ±n AvcÄ±lar’da tercih ettiÄŸi bölgelerden olan YeÅŸilkent’teki Suriyeliler’in 800’e yakÄ±n çocuÄŸu da Leyla Bayram Ä°lkokulu’na kaydedildi.

800’Ü SURÄ°YELÄ° 7 ÜLKEDEN ÖÄžRENCÄ° VAR

Leyla Bayram Ä°lkokulu Müdürü Ä°smail Mustafa Akçay, okulda aralarÄ±nda 800 Suriyelinin de yer aldÄ±ÄŸÄ± 7 ülkeden gelenlerle birlikte 5 bin 300 öÄŸrencinin eÄŸitim gördüÄŸünü söyledi. Akçay, “Ä°kili eÄŸitimde 5 bin 300 öÄŸrencimiz 155 öÄŸretmen, 41 alt sÄ±nÄ±f, 284 kaynaÅŸtÄ±rma öÄŸrencimiz var. Gönlümüz o kadar zengin ki, 5 bin öÄŸrenciyi daha bu okula sÄ±ÄŸdÄ±rabiliriz” dedi.

ÖÄžLE SAATLERÄ°NDE Ä°NSAN SELÄ°

Ä°lkokul Müdürü Ä°smail Mustafa Akçay, okulda güvenliÄŸi saÄŸlamak amacÄ±yla 64 ayrÄ± kamera bulunduÄŸunu, kayÄ±tlarÄ±n 15 gün süreyle tutulduÄŸunu, bunun yanÄ± sÄ±ra alarm sistemi, 3 güvenlik personelinin görev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Leyla Bayram Ä°lkokulu’nda özellikle öÄŸle saatlerinde çok büyük kalabalÄ±k oluÅŸuyor. SabahçÄ± öÄŸrencilerin daÄŸÄ±lma, öÄŸlencilerin ise derse girme saati olan saat 12.30 sÄ±ralarÄ±nda onlara eÅŸlik eden velileri ile birlikte okulun bahçesinde adeta insan seli oluÅŸuyor. ÖÄŸretmenler güneÅŸli havada öÄŸrencileri okul bahçesinde sÄ±raya sokarken, minikler sÄ±nÄ±flarÄ±na girerken arkadaÅŸlarÄ±nÄ± kaybetmemek için ellerini öndeki öÄŸrencinin sÄ±rtÄ±na tutunarak ilerliyor. Veliler sÄ±nÄ±flarÄ±n kalabalÄ±k olmasÄ±ndan ve öÄŸretmenlerin onlara yeterince zaman ayÄ±ramamasÄ±ndan yakÄ±nÄ±yor. Nüfusu 70 binin üzerinde olan mahallede ilkokul sayÄ±sÄ±nÄ±n yetersiz olduÄŸu vurgulandÄ±.

Hafta sonunda cuma gününün yaÄŸmurlu olmasÄ± halinde bayrak töreni yapÄ±lmasÄ± için yeterli salon bulunmadÄ±ÄŸÄ± için öÄŸrenciler okul koridorlarÄ±na çÄ±karÄ±lÄ±yor, koridorlar da yetersiz kaldÄ±ÄŸÄ± için öÄŸrenciler sÄ±ralarÄ±nda hoparlörlerden duyduklarÄ± Ä°stiklal MarÅŸÄ±'na öÄŸretmenleri ile birlikte eÅŸlik ederken, velileri de okulun kapÄ±sÄ± önünde törenin bitmesini bekliyor.

FotoÄŸraf: Ä°hsan DörtkardeÅŸ/DHA

Ä°KÄ°LÄ° ÖÄžRETÄ°MDE 128 DERSLÄ°K

Okul Müdürü Ä°smail Mustafa Akçay, her dönemde 1 ve 2’nci sÄ±nÄ±flar için 25’er sÄ±nÄ±f açtÄ±klarÄ±nÄ± bunlara alfabenin neredeyse tamamÄ±nÄ± kullanarak ‘A’dan, ‘V’ye kadar numara verdiklerini vurguladÄ±. Akçay, “Okulda sabah ve öÄŸleden sonra 64’er olmak üzere 128 dersliÄŸimiz var. Komplike okul yapÄ±mÄ±z var. Okul öncesi eÄŸitimin yanÄ± sÄ±ra Suriyeli yetiÅŸkinlere Türkçe derslerimizi sürdürüyoruz. ÇeÅŸitli alanlarda il, ilçe derecelerimiz, birinciliklerimiz, ulusal alanda derecelerimiz var” diye konuÅŸtu.

OKULDA 155 ÖÄžRETMEN VAR

Leyla Bayram Ä°lkokulu’nda görevli 155 öÄŸretmen, sabah ve öÄŸleden sonra görev yaptÄ±klarÄ± için 24 KasÄ±m "ÖÄŸretmenler Günü" gibi özel günlerde bir araya geldiklerinde ise öÄŸretmenler odasÄ±nda adÄ±m atacak yer kalmÄ±yor.

AvcÄ±lar Milli EÄŸitim Müdürü Emin Engin, “Bu mahallemizde bir-iki okul yaparak bu okulumuzun yükünü azaltmayÄ± hedefliyoruz. Ä°nÅŸallah önümüzdeki aylarda bir okulumuzun inÅŸaatÄ±na baÅŸlanacak” dedi.

FotoÄŸraf: Ä°hsan DörtkardeÅŸ/DHA

NÜFUSU 5 BÄ°N 300’DEN AZ 66 Ä°LÇE

Türkiye Ä°statistik Kurumu'nnun 2017 yÄ±lÄ± adrese dayalÄ± nüfus kayÄ±t sistemi verilerine göre, 5 bin 300 öÄŸrencili Leyla Bayram Ä°lkokulu, ÅŸu 66 ilçe merkezinin nüfusundan kalabalÄ±k bulunuyor;

OÄŸuzlar (Çorum- 5.299), Boztepe (KÄ±rÅŸehir-5.237), PÄ±narbaÅŸÄ± (Kastamonu-5.236), Seben (Bolu- 5.226), Çeltikçi (Burdur-5.195), Polateli (Kilis-5.190), Kale (Malatya-5.133), KiÄŸÄ± (Bingöl-5.097), Pazarlar (Kütahya-5.058), Dikmen (Sinop-5.012), Åženpazar (Kastamonu-4.995), Kemaliye (Erzincan-4.946), Saraydüzü (Sinop-4.883), SarÄ±yahÅŸi (Aksaray-4.833), AkÄ±ncÄ±lar (Sivas-4.679), Mihalgazi (EskiÅŸehir-4.610), Laçin (Çorum-4.602), AhÄ±rlÄ± (Konya-4.598), Aksu (Isparta-4.534), KazÄ±mkarabekir (Karaman-4.344), Derbent (Konya-4.300), KöprübaÅŸÄ± (Trabzon-4.275), Tillo (Siirt-4.268), Hasanbeyli (Osmaniye-4.214), HalkapÄ±nar (Konya-4.173), ÇandÄ±r (Yozgat-4.171), Korgun (ÇankÄ±rÄ±-4.034), Özvatan (Kayseri-3.992), DoÄŸanyol (Malatya-3.981), Seydiler (Kastamonu-3.940), Abana (Kastamonu-3.931), Hanönü (Kastamonu-3.921), Akçakent (KÄ±rÅŸehir-3.809), Hamamözü (Amasya-3.757), BoÄŸazkale (Çorum-3.686), Pazaryolu (Erzurum-3.662), BaÅŸyayla (Karaman-3.651), Pehlivanköy (KÄ±rklareli-3.593), DernekpazarÄ± (Trabzon-3.462), Kemer (Burdur-3.300), Karakeçili (KÄ±rÄ±kkale-3.184), KÄ±brÄ±scÄ±k (Bolu-3.111), OvacÄ±k (Karabük-3.080), Pülümür (Tunceli-3.065), Yenipazar (Bilecik-2.976), NazÄ±miye (Tunceli-2.886), AÄŸlÄ± (Kastamonu-2.881), DumlupÄ±nar (Kütahya-2.858), Gölova (Sivas-2.857), Yedisu (Bingöl-2.825), Evren (Ankara-2.753), Bozcaada (Çanakkale-2.730), DoÄŸanÅŸar (Sivas-2.678), Ä°bradÄ± (Antalya-2.646), Otlukbeli (Erzincan-2.545), AÄŸÄ±n (ElazÄ±ÄŸ-2.537), Kofçaz (KÄ±rklareli-2.434), KÄ±zÄ±lören (Afyonkarahisar- 2.363), Ä°nhisar (Bilecik-2.254), HemÅŸin (Rize-2.181), Bayramören (ÇankÄ±rÄ±- 2.126), Çelebi (KÄ±rÄ±kkale-2.104), YeniÅŸarbademli (Isparta-2.096), Han (EskiÅŸehir-1.953), Yayladere (Bingöl-1.928), YalÄ±hüyük (Konya-1.533). (HABER MERKEZÄ°)

www.evrensel.net