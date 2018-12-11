DaÄŸ keÃ§ilerini avlayanlara 42 bin para cezasÄ±

Dersimâ€™in PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esinde daÄŸ keÃ§ilerini avlayan 2 kiÅŸi, 42 bin TL para cezasÄ± kesildikten sonra adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Dersim'in Pülümür ilçesinde daÄŸ keçilerini avlayan 2 kiÅŸi, 42 bin TL para cezasÄ± kesildikten sonra adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Pülümür'de koruma altÄ±ndaki daÄŸ keçilerini avlayan A.A. ve S.Y., gözaltÄ± alÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. A.A ve S.Y., dün akÅŸam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Ä°ki kiÅŸiye, Tunceli DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Åžube MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan toplam 42 bin TL para cezasÄ± kesildi. SavcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan ifadeleri alÄ±nan iki kiÅŸi, adli kontrol ÅŸartÄ±yla nöbetçi mahkemeye gönderildi. Burada ifadeleri alÄ±nan iki kiÅŸi, adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

NE OLMUÅžTU?

Pülümür ilçesine baÄŸlÄ± SüleymanuÅŸaÄŸÄ± köyünde geçen cumartesi günü kaçak avlanan 2 kiÅŸi, nesli tükenmekte olan koruma altÄ±ndaki daÄŸ keçisini avlamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°kili, kendilerine engel olmaya çalÄ±ÅŸan ve cep telefonu kamerasÄ±yla görüntü çeken köy sakinine saldÄ±rÄ±p, cep telefonunu gasbederek kaçmÄ±ÅŸtÄ±. YapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalar sonucu Erzincan'da ikamet ettikleri tespit edilen A.A. ve S.Y. gözaltÄ±na alÄ±narak, Pülümür Ä°lçe Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na getirilmiÅŸti. (Dersim/MA)

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