DÃ¶vizle askerlikte 'uzaktan eÄŸitim' hizmete aÃ§Ä±ldÄ±

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, dÃ¶vizle askerlik uygulamasÄ±nÄ±n ÅŸartlarÄ±ndan biri olan 'uzaktan eÄŸitim'in internetten hizmete aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, dövizle askerlik uygulamasÄ± kapsamÄ±nda, uzaktan eÄŸitimle ilgili internet sitesinin hizmete açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

BakanlÄ±ÄŸÄ±n internet sitesinden yapÄ±lan açÄ±klamada, yabancÄ± ülkelerde yaÅŸayan yükümlülerin dövizle askerlik hizmeti uygulamasÄ±ndan yararlanma ÅŸartlarÄ±ndan biri olan "uzaktan eÄŸitim" ile ilgili internet sitesinin hizmete açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Dövizle askerlik hizmetinden faydalanacaklarÄ±n, https://dovizle.msb.gov.tr adresinden, "Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Dövizle Askerlik Uzaktan EÄŸitim PortalÄ±" internet sitesine giriÅŸ yapabileceÄŸi bildirilen açÄ±klamada, "Bu siteye girerek uzaktan eÄŸitim programÄ±nÄ± tamamlayan yükümlü vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z, kanunda belirtilen belgelerle birlikte baÄŸlÄ± bulunduklarÄ± konsolosluk veya büyükelçiliklere müracaat ederek, dövizle askerlik hizmetini tamamlamÄ±ÅŸ olacaklardÄ±r." ifadesine yer verildi. (Ankara/AA)

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