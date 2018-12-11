BeÅŸiktaÅŸ'ta toprak kaymasÄ±, deprem korkusu yaÅŸattÄ±

BeÅŸiktaÅŸ Akatlar'da gece saatlerinde etkili olan saÄŸanak nedeniyle toprak kaymasÄ± meydana yaÅŸandÄ±, bir ev hasar gÃ¶rdÃ¼.

BeÅŸiktaÅŸ Akatlar'da gece saatlerinde etkili olan saÄŸanak nedeniyle toprak kaymasÄ± meydana geldi. Olayda bir evde hasar meydana geldi.

DHA'nÄ±n haberine göre, BeÅŸiktaÅŸ Akatlar Mahallesi, Elmas sokakta gece saat 03.00 sÄ±ralarÄ±nda toprak kaymasÄ± meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde baÅŸlayan yoÄŸun yaÄŸÄ±ÅŸ toprak kaymasÄ±na neden oldu. Büyük bir gürültüyle kayan toprak bir evin arka tarafÄ±na yÄ±ÄŸÄ±ldÄ±. O sÄ±rada evdekiler ise büyük panik yaÅŸadÄ±.

'DEPREM OLUYOR ZANNETTÄ°K'

Toprak kaymasÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± evde oturan Adnan Öztürk, “Gece saat 03.00'da büyük bir gürültü oldu. Biz de ne oldu diye arka tarafa baktÄ±k. Evin arka tarafÄ±nda göçme olmuÅŸ. YaÄŸmur devam ediyordu. Biz de zabÄ±ta ve itfaiye ekiplerine haber verdik. Göçme yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nda uyuyorduk. Çok korktuk. Ne olduÄŸunu anlamadÄ±k, deprem oluyor zannettik. YÄ±ÄŸÄ±lan topraÄŸÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± bekliyoruz" dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 AralÄ±k 2018 10:57

www.evrensel.net