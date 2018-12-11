Van'da polis baskÄ±nÄ±: AÃ§lÄ±k grevindeki 14 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DiyarbakÄ±r ve Batman'Ä±n ardÄ±ndan Vanâ€™da da tecride karÅŸÄ± aÃ§lÄ±k grevine giren 14 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

DiyarbakÄ±r ve Batman'Ä±n ardÄ±ndan Van’da da tecride karÅŸÄ± açlÄ±k grevine giren BarÄ±ÅŸ Anneleri ve TJA aktivisti 14 kadÄ±n, HDP Ä°l Örgütü binasÄ±na sabah 05.00’te yapÄ±lan polis baskÄ±nÄ± ile gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talebiyle açlÄ±k grevi eylemini sürdüren HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek için Tevgera Jinên Azada (TJA-Özgür KadÄ±n Hareketi) aktivistleri ve BarÄ±ÅŸ Anneleri, dün üç kentte açlÄ±k grevi eylemleri baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. 3 gün süreli baÅŸlatÄ±lan bu eylemler sonrasÄ±nda dün akÅŸam DiyarbakÄ±r ve Batman’da, açlÄ±k grevlerine girilen HDP Ä°l Örgütü binalarÄ±na polis baskÄ±nÄ± yapÄ±ldÄ±. YapÄ±lan bu baskÄ±nlar sonucu DiyarbakÄ±r’da 25 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, Batman’da da 29 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Bu gözaltÄ±lardan sonra açlÄ±k grevine baÅŸlanan bir diÄŸer merkez olan Van’da da, HDP Ä°l Örgütü binasÄ±na sabah saat 05.00 sÄ±ralarÄ±nda polis baskÄ±nÄ± yapÄ±ldÄ±. BarÄ±ÅŸ Anneleri ve TJA aksitivisti 14 kadÄ±n, gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü'ne götürüldü.

GözaltÄ±na alÄ±nan 14 kiÅŸinin isimleri ÅŸöyle; "Caziye Duman, Eylem Öklü, Behice Abi, Zekiye Kaya,Dilan YÄ±ldÄ±z, Neslihan Åžedal, Hatice AkdaÄŸ, Nesibe AkdaÄŸ, Eda Umaç, Leyla Böge , Hediye Kaçak, Keve Kaçak, Soyisimleri öÄŸrenilemeyen Besra ve Kudret." (HABER MERKEZÄ°)

HDP DiyarbakÄ±r Ä°l Ã–rgÃ¼tÃ¼ binasÄ±na baskÄ±n

Bu kez de HDP Batman il binasÄ±na baskÄ±n: 28 gÃ¶zaltÄ±

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