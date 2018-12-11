BeÅŸtaÅŸ: Parti binamÄ±z 300 polisle basÄ±ldÄ±, anneler yerlerde sÃ¼rÃ¼klendi

HDP Siirt Milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ, aÃ§lÄ±k grevlerinin olduÄŸu parti binalarÄ±na yapÄ±lan polis baskÄ±nÄ±na tepki gÃ¶sterdi.

HDP Siirt Milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ, Meclis Genel Kurulu’nda görüÅŸülen 2019 YÄ±lÄ± Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifine iliÅŸkin konuÅŸtu. Bütçenin savaÅŸ bütçesi olduÄŸunu söyleyen HDP’li Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ, Meclis kürsüsünde açlÄ±k grevlerinin olduÄŸu parti binalarÄ±na yapÄ±lan polis baskÄ±nÄ±yla ilgili fotoÄŸrafÄ± göstererek, “DiyarbakÄ±r il binamÄ±z 300 polisle basÄ±ldÄ±. 80 yaÅŸÄ±ndaki anneler yerlerde sürüklendi” dedi.

‘BARIÅž ANNELERÄ°MÄ°ZÄ°N ISRARIYLA GELECEK’

MA'da yer alan habere göre BeÅŸtaÅŸ, açlÄ±k grevindeki Leyla Güven’e destek olmak için DiyarbakÄ±r ve Batman il binalarÄ±nda açlÄ±k grevine giren kadÄ±nlara dönük polis müdahalesini kÄ±nadÄ±. Elindeki fotoÄŸrafÄ± göstererek, DiyarbakÄ±r’da 80 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±nlarÄ±n yerlerde sürüklenerek gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren BeÅŸtaÅŸ, “Bugün burada kadÄ±n haklarÄ±na dair çokça ÅŸey söylendi. DiyarbakÄ±r il binamÄ±z basÄ±ldÄ±, 300 polisle. 80 yaÅŸÄ±ndaki anneler yerlerde sürüklendi. Terliklerini, ayakkabÄ±larÄ±nÄ± giymeden gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±lar. Hatun TuÄŸluk’un cenazesinin defnedilmemesine, Taybet Ana’nÄ±n cenazesinin bir hafta sokakta bekletilmesine ne diyeceksiniz? Bu görüntüler uzaydan gelmedi. Batman il binamÄ±z kuÅŸatÄ±lmÄ±ÅŸ durumda. Sebep açlÄ±k greviymiÅŸ. DünyanÄ±n hiçbir yerinde açlÄ±k grevi suç sayÄ±lmaz” diyerek tepki gösterdi.

BeÅŸtaÅŸ, bu görüntülerin medyada yer almayacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Annelerimize bu zulmü reva görenler hesap verecekler. UnutmayÄ±n barÄ±ÅŸ bu topraklara annelerimizin talepleri, Ä±srarÄ±yla gelecek. Bu baskÄ±nÄ± kÄ±nÄ±yorum. Hükümetin bu çaresizliÄŸini ilan buradan ilan etmek istiyorum” dedi.

‘SAVAÅž BÜTÇESÄ°DÄ°R’

Bütçeye dair konuÅŸan BeÅŸtaÅŸ, bütçenin bir savaÅŸ bütçesi olduÄŸunu söyledi. BeÅŸtaÅŸ, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: “Bütçe vicdansÄ±z ve adaletsiz bir bütçedir. Çünkü emekçi yerine sermayeyi, cinsiyet eÅŸitliÄŸi yerine erkekliÄŸi, bilim yerine gericiliÄŸi, doÄŸa yerine talanÄ±, barÄ±ÅŸ yerine savaÅŸÄ± tesis etmeyi amaçlayan bir bütçedir. Ä°ki bakanlÄ±k birleÅŸti kadÄ±nÄ±n adÄ± kaldÄ±rÄ±larak Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Ä°ÅŸler BakanlÄ±ÄŸÄ± oldu. Bu iktidar eliyle halk yoksullaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.”

‘CÄ°NSÄ°YETÇÄ° BÄ°R BÜTÇE’

BeÅŸtaÅŸ, sözlerinin devamÄ±nda ÅŸunlarÄ± dile getirdi: “Hasankeyf ne durumda? MoÄŸol ordusu bile bu kadar yÄ±kÄ±m yapmamÄ±ÅŸtÄ±r. Dinamitlerle yok ettiÄŸiniz tarih ne olacak? Ä°çiÅŸleri ve SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ‘UyuÅŸturucu ile mücadele ediyoruz’ diyor. UyuÅŸturucu kullanma yaÅŸÄ± ilkokula kadar indi. Her gün vatandaÅŸlar bu ÅŸikayetlerle geliyor bize. Cinsiyetçi bir bütçe ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Zaten bütçeyi erkekler yaptÄ±. Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 3’ü kadÄ±n. Erkeklerin yaptÄ±ÄŸÄ± bir bütçedir. Toplumsal cinsiyet eÅŸitliÄŸi ve çocuk yararÄ±na bir bütçe olmuyor. KadÄ±n duyarlÄ±ÄŸÄ±yla yaklaÅŸmak için kadÄ±nlarÄ±n orada bulunmasÄ± geriyor. KadÄ±n haklarÄ±ndan bahsediyorsunuz. 48 kadÄ±n merkezimiz kapatÄ±ldÄ±. KadÄ±nlara sosyal, ekonomik ve psikolojik destek veren merkezlerimizi kayyumlar tarafÄ±ndan kapatÄ±ldÄ±.”

‘BÜTÇEYÄ° REDDEDECEÄžÄ°Z’

BeÅŸtaÅŸ, son olarak bütçenin vatandaÅŸÄ±n yararÄ±na bir bütçe olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, “VicdansÄ±z ve adaletsiz savaÅŸ bütçesine tabi ki olumlu oy vermeyeceÄŸiz. Pervin Buldan ve DemirtaÅŸ’a iliÅŸkin söylediÄŸiniz sözlerde yaranÄ±zÄ± görüyoruz. Onlara yetiÅŸemiyorsunuz, onlar gibi siyaset yapamÄ±yorsunuz. Sizin derdiniz HDP’yi zayÄ±flatmak ve bu dert olmaya devam edecek” diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

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