Resmi ilan fiyat tarifesi belli oldu

CumhurbaÅŸkanÄ± KararÄ± ile resmi ilanlarÄ±n bir santimetresinin tek sÃ¼tundaki yayÄ±n Ã¼creti KDV hariÃ§ 15 lira olarak belirlendi.

Resmi ilan fiyat tarifesine iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanÄ± KararÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan imzasÄ±yla yayÄ±mlanan karara göre, resmi ilanlarÄ±n bir santimetresinin tek sütundaki yayÄ±n ücreti KDV hariç 15 lira olarak belirlendi. Bu yayÄ±n ücretinin günlük fiili satÄ±ÅŸ ortalamasÄ± 50 bin adetten az olmayan gazeteler için KDV hariç 45 lira olarak uygulanmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

Karara göre, resmi ilanlarÄ±n yayÄ±n ücreti, gazetelerin sayfa düzenleri esasÄ±nÄ± teÅŸkil eden sütun boyu üzerinden bir santimetrelik ölçüm ile elde edilen sütun-santim birimi esas alÄ±nmak suretiyle hesaplanacak.

Resmi ilan baÅŸlÄ±klarÄ±nÄ±n ilan metinleri ile orantÄ±lÄ± olmasÄ± için ilan metni baÅŸlÄ±k dahil 200 sütun-santim üzerindeki resmi ilan baÅŸlÄ±klarÄ±nÄ±n en fazla 24 punto, 100 ve 200 sütun-santim arasÄ±ndakilerin en fazla 20 punto, 50 ve 100 sütun-santim arasÄ±ndakilerin 16 punto, 50 sütun-santimin altÄ±ndakilerin ise en fazla 14 punto olmasÄ± zorunlu olacak.

Ä°lan metinlerinin dizgisinde "Arial" yazÄ± karakteri kullanÄ±lmasÄ± ÅŸartÄ± aranÄ±rken, günlük fiili satÄ±ÅŸÄ± 50 bin adetten az olmayan gazetelerde yayÄ±nlanacak resmi ilan metinlerinin yazÄ± karakterinin 9 punto olmasÄ±, 5 santimetrelik kÄ±sÄ±mda en az 14 satÄ±r yazÄ± bulunmasÄ±, tek sütun geniÅŸliÄŸinin ise 32 milimetre olmasÄ± gerekiyor.

Günlük fiili satÄ±ÅŸÄ± 50 bin adetten az olan gazetelerde yayÄ±nlanacak resmi ilan metinlerinin ise yazÄ± karakterinin 10 punto olmasÄ±, 5 santimetrelik kÄ±sÄ±mda en az 12 satÄ±r yazÄ± bulunmasÄ±, tek sütun geniÅŸliÄŸinin 37 milimetre olmasÄ± istenirken, sütun aralarÄ±ndaki boÅŸluklar 3 milimetre olarak hesaplamaya dahil edilecek.

AnÄ±lan resmi ilanlarÄ±n yayÄ±n öncesindeki dizgi tertip iÅŸlemlerinin ilan baÅŸlÄ±ÄŸÄ± ile ilan metni arasÄ±nÄ±n 3 milimetre, ilan çerçeve kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 0,5 milimetre, ilan metni ile çerçeve arasÄ±ndaki boÅŸluklarÄ±n 3 milimetre, kelime aralarÄ±nÄ±n ise bir boÅŸluk karakteri olacak ÅŸekilde yapÄ±lmasÄ± gerekecek.

Daha büyük puntolu harflerle veya daha dar sütuna dizilen ilanlar ile satÄ±r ve kelime aralarÄ±nda gereÄŸinden fazla boÅŸluk bÄ±rakÄ±lan resmi ilanlarÄ±n bedelleri belirlenen ölçüler çerçevesinde hesaplanacak.

Resmi ilanlarÄ±n tahmini bedelleri, BasÄ±n Ä°lan Kurumunun tespit edeceÄŸi esaslara göre, ilanÄ± verenler tarafÄ±ndan peÅŸin olarak kuruma ödenecek ve fatura tanziminden sonra mahsup iÅŸlemi yapÄ±lacak.

Kanuni sebeplerden ötürü tahmini ilan bedellerini peÅŸin ödeyemeyen merkezi yönetim kapsamÄ±ndaki kamu idareleri, faturanÄ±n kendilerine ulaÅŸmasÄ±nÄ± müteakiben borçlarÄ±nÄ± derhal ödeyecek.

Söz konusu ilan tarifesi Resmi Gazete'de yayÄ±mÄ±nÄ± takip eden aybaÅŸÄ±ndan itibaren yürürlüÄŸe girecek. Resmi ilan fiyatlarÄ±nÄ±n tespit edilmesine BasÄ±n Ä°lan Kurumu (BÄ°K) Genel Kurulunun teklifi üzerine karar verildi. (Ankara/AA)

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