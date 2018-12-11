Ä°ZBAN grevi 2. gÃ¼nÃ¼nde

Ä°ZBAN iÅŸÃ§ilerinin grevi ikinci gÃ¼nÃ¼ne girerken Ä°ZBAN yÃ¶netimi iÅŸÃ§ilerin taleplerinin karÅŸÄ±lanmasÄ± ve seferlerin baÅŸlamasÄ± iÃ§in adÄ±m atmÄ±yor.

Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi ile TCDD'nin ortak kuruluÅŸu olan Ä°ZBAN'Ä±n bürokratlarÄ± ile Demiryol Ä°ÅŸ SendikasÄ± arasÄ±ndaki 4. dönem TÄ°S görüÅŸmelerinin tÄ±kanmasÄ± üzerine baÅŸlayan grev ikinci gününde. Ä°ZBAN'da makinist, tekniker, teknisyen, istasyon operatörü, giÅŸe çalÄ±ÅŸanÄ± olarak çalÄ±ÅŸan 343 iÅŸçi de grevlerini sürdürüyor.

Ä°ÅŸçilerin Taleplerin karÅŸÄ±lanmasÄ± ve seferlerin baÅŸlamasÄ± için adÄ±m atmÄ±yor diyebilirsin

Kentin ana ulaÅŸÄ±m arterlerinden olan Ä°ZBAN'da sadece az sayÄ±da taÅŸeron makinist günün belli saatlerinde, uzun aralÄ±klarla seferle çÄ±kÄ±yor ancak bu seferler sÄ±rasÄ±nda teknik personellerin yetersizliÄŸinden kaynaklÄ± problem yaÅŸanÄ±yor. Sefer saatleri dÄ±ÅŸÄ±nda istasyonlarÄ±n kepenkleri indiriliyor. Grev kent genelini etkiliyor. Ä°zmir BüyükÅŸehir Belediyesi ek seferle sorunu çözmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor ama özellikle mesai giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸ saatlerinde yurttaÅŸlar otobüslere binmek için uzun uÄŸraÅŸlar veriyor. BazÄ± yurttaÅŸlarÄ±n kendi araçlarÄ± ile trafiÄŸe çÄ±kmasÄ± da yollardaki yoÄŸunluÄŸu arttÄ±rdÄ±.

Ä°ZBAN HEM ÇALIÅžANLARI HEM DE Ä°ZMÄ°RLÄ°LERÄ° MAÄžDUR EDÄ°YOR

Ä°lk günden bugüne iÅŸçilerin taleplerine kulak tÄ±kayan Ä°ZBAN yönetimi ise hem kendi çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± hem de Ä°zmirlileri maÄŸdur etmeye devam ediyor. Ä°ZBAN'Ä± günde 400 bin civarÄ±nda insan kullanÄ±yor. Ä°ZBAN bürokratlarÄ± ise iÅŸçilerin taleplerini kabul ederek grevi sonlandÄ±rmak adÄ±na adÄ±m atmÄ±ÅŸ deÄŸil. Sendikaya henüz masaya oturma çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunulmamÄ±ÅŸ. Yerel seçimler öncesi grevin daha ne kadar süreceÄŸi belli deÄŸil.

Ä°ÅžÇÄ°LER NE Ä°STÄ°YOR?

6 aydÄ±r süren 4. dönem toplu iÅŸ sözleÅŸmelerinde ÅŸimdiye kadar 63 maddelik taslaÄŸÄ±n iÅŸçiler açÄ±sÄ±ndan önemli olan 24 maddesinde anlaÅŸmaya varÄ±lamadÄ±. Demiryol Ä°ÅŸ SendikasÄ±'na üye iÅŸçiler ilk yÄ±l için yüzde 27 net, ikinci yÄ±l ise enflasyon oranÄ±nda zam verirken Ä°ZBAN yönetimi bütün sosyal haklar dahil yüzde 22 zam önerdi. Ä°ÅŸçilerin 112 günlük ikramiye talebine karÅŸÄ± Ä°ZBAN bürokratlarÄ± 95 gün ikramiye önerdi. Yine iÅŸçilerin talepleri arasÄ±nda olan sürüÅŸ ve vardiya tazminatÄ± taleplerinde da anlaÅŸma varÄ±lamadÄ±. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Ä°ZBAN iÅŸÃ§ileri greve baÅŸladÄ±

Ä°ZBAN yÃ¶netimi grev Ã¶ncesi iÅŸÃ§ileri suÃ§ladÄ±; sendika ÅŸirketi yalanladÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 AralÄ±k 2018 10:42

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