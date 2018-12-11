Marmara'ya yaÄŸÄ±ÅŸ ve fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Marmara iÃ§in yaÄŸmur ve fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±nda bulundu: Su baskÄ±nÄ± ve ulaÅŸÄ±mda aksamalara karÅŸÄ± tedbirli olun.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸü, Marmara için yaÄŸmur ve fÄ±rtÄ±na uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Meteoroloji'nden yapÄ±lan açÄ±klamada, Marmara Bölgesi'nde Ä°stanbul, Çanakkale, TekirdaÄŸ, BalÄ±kesir, Bursa ve Yalova'da yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n beklendiÄŸi belirtildi. Marmara'da görülecek saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, öÄŸle saatlerinden itibaren Çanakkale ve TekirdaÄŸ'da, akÅŸam saatlerinden itibaren Ä°stanbul, BalÄ±kesir, Bursa ve Yalova'da kuvvetli olacaÄŸÄ± tahmin edeilirken, yurttaÅŸlar su baskÄ±nÄ±, ulaÅŸÄ±mda aksamlar, yaÄŸÄ±ÅŸ anÄ±nda kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olmasÄ± konusunda uyarÄ±ldÄ±.

MARMARA DENÄ°Z'Ä°NDE FIRTINA BEKLENÄ°YOR

Meteoroloji'den yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Marmara Denizi'nde fÄ±rtÄ±na beklendiÄŸi duyurulurken, "RüzgarÄ±n Marmara Deniz'inde bugün öÄŸle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatÄ± yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde esmesi bekleniyor. FÄ±rtÄ±nanÄ±n gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceÄŸi tahmin ediliyor. FÄ±rtÄ±na nedeniyle yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± baÅŸta denizciler ve balÄ±kçÄ±lar olmak üzere, ilgililerin ve vatandaÅŸlarÄ±n dikkatli ve tedbirli olmalarÄ± gerekmektedir" denildi. (HABER MERKEZÄ°)

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