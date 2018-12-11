Ege Denizi'nde 4,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem

FotoÄŸraf: Wikimedia Commons

Ege Denizi'nde 4,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem

    • 11 AralÄ±k 2018 07:54

    Ege Denizi'nde 4,2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi.

    Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldi.

    BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum Yönetimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.11'de Yunanistan'Ä±n Magnesia bölgesi açÄ±klarÄ±nda 4,2 büyüklüÄŸünde yer sarsÄ±ntÄ±sÄ± kaydedildi.

    Depremin yaklaÅŸÄ±k 10 kilometre derinlikte meydana geldiÄŸi belirlendi. (Ankara/AA)

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 AralÄ±k 2018 10:39
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