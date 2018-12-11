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FotoÄŸraf: Ä°DO BasÄ±n BÃ¼lteni
Ä°DO'dan sefer iptalleri
11 AralÄ±k 2018 07:43
Ä°DO, olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle bazÄ± seferlerini iptal ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Olumsuz hava koÅŸullarÄ± nedeniyle bazÄ± seferler iptal edildi
Ä°stanbul Deniz Otobüslerince (Ä°DO), olumsuz hava koÅŸullarÄ± dolayÄ±sÄ±yla bazÄ± seferler iptal edildi.
Ä°DO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koÅŸullarÄ± dolayÄ±sÄ±yla 07.45 BandÄ±rma-YenikapÄ±-BostancÄ±, 07.50 KadÄ±köy-YenikapÄ±-Bursa ve 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-YenikapÄ±-KadÄ±köy seferleri yapÄ±lamayacak. (Ä°stanbul/AA)
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