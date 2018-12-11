DoÄŸalgaz kaÃ§aÄŸÄ± yangÄ±na neden oldu

BaÄŸcÄ±lar'da bir sokakta doÄŸalgaz kaÃ§aÄŸÄ± nedeniyle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. Gaz kaÃ§aÄŸÄ±ndan etkilenen bir kiÅŸi, olay yerinde tedavi edildi.

BaÄŸcÄ±lar'da bir sokakta sabaha karÅŸÄ± doÄŸalgaz hattÄ±nda oluÅŸan gaz kaçaÄŸÄ± nedeniyle yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Bölgedeki doÄŸalgaz ve elektriÄŸin kesilmesiyle, itfaiye ekipleri tarafÄ±ndan yangÄ±n söndürüldü. OlayÄ±n ardÄ±ndan sokakta bulunan apartmanlarÄ±n sakinleri, güvenlik amaçlÄ± olarak tahliye edildi.

DHA'dan Hüseyin CoÅŸkun'un haberine göre, Yenimahalle 1543'üncü Sokak'taki doÄŸalgaz hattÄ±nda saat 04.30 sÄ±ralarÄ±nda henüz belirlenemeyen bir nedenle gaz kaçaÄŸÄ± meydana geldi. Kaçak nedeniyle sokaktaki apartmanlardan birinin önündeki doÄŸalgaz kutusu alev aldÄ±. Alevler, kÄ±sa sürede yükselirken sÄ±k sÄ±k küçük çaplÄ± patlamalar yaÅŸandÄ±. Patlama seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarÄ± üzerine olay yerine Ä°GDAÅž'a baÄŸlÄ± görevliler ile itfaiye, saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgedeki doÄŸalgaz ve elektriÄŸin kesilmesinin ardÄ±ndan yangÄ±n, itfaiye erleri tarafÄ±ndan söndürüldü. Bu sÄ±rada polis de çevrede geniÅŸ güvenlik önlemi aldÄ±. DoÄŸalgaz kaçaÄŸÄ± ve beraberindeki yangÄ±n nedeniyle panik yaÅŸayan apartman sakinleri, güvenlik amaçlÄ± olarak polis ekiplerince binalardan tahliye edildi. Gaz kaçaÄŸÄ±ndan etkilenen bir kiÅŸi de olay yerinde hazÄ±r bekletilen ambulansta ayakta tedavi edildi.

DoÄŸalgaz kaçaÄŸÄ± ve yangÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± noktaya en yakÄ±n apartmanda ikamet eden Ali Ä°lhan, olayla ilgili, "NasÄ±l olduÄŸunu bilemiyoruz. Zaten yatÄ±yorduk biz. KalktÄ±k, her taraf alev içerisinde, duman içerisinde. Çoluk çocuk kendimizi dÄ±ÅŸarÄ±ya zor attÄ±k." dedi. (HABER MERKEZÄ°)

FotoÄŸraf: Ä°sa Terli/AA

FotoÄŸraf: Ä°sa Terli/AA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 AralÄ±k 2018 08:03

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