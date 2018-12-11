Ä°ktidara yakÄ±n medya organlarÄ±, Fatih Portakal'Ä± hedef gÃ¶sterdi

Siyasi iktidara yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen medya organlarÄ±, FOX TV Ana Haber BÃ¼lteni sunucusu Fatih Portakal'Ä± provokatÃ¶rlÃ¼kle suÃ§layÄ±p hedef gÃ¶sterdi.

Okan BAÅžAL

Ä°stanbul

Fransa'daki "SarÄ± Yelekliler" eylemlerini ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n eylemlere iliÅŸkin deÄŸerlendirmesini yorumlayan FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, siyasi iktidara yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen medya organlarÄ± tarafÄ±ndan provokatörlükle suçlandÄ± ve hedef gösterildi.

ERDOÄžAN, 'BÄ°ZÄ°M POLÄ°SÄ°MÄ°Z Ä°NSAFLI BE', MUHALEFET Ä°SE 'KÄ°MSENÄ°N AKLIYLA ALAY ETMESÄ°N' DEMÄ°ÅžTÄ°

ErdoÄŸan, Fransa'daki "SarÄ± Yelekliler" eylemini deÄŸerlendirmiÅŸ ve "Bizim polisimizle alay edenler, zulmettiÄŸini söyleyenler, ah ÅŸimdi kendi polisleri neler yapÄ±yor? Bizim polisimiz insaflÄ± be" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Avrupa'nÄ±n demokrasi, insan haklarÄ± ve özgürlük derslerinden sÄ±nÄ±fta kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen ErdoÄŸan, "Türkiye'nin demokrasisine, insan haklarÄ±na, özgürlüklerine laf edenler, bugün kendi imtihanlarÄ±yla baÅŸ baÅŸalar" demiÅŸti.

ErdoÄŸan: Geziâ€™de hak savunuculuÄŸuna soyunanlar Paris'te kÃ¶r, saÄŸÄ±rlar

ErdoÄŸan'Ä±n bu deÄŸerlendirmeleri ve CHP Milletvekili Sezgin TanrÄ±kulu'nun cevap olarak dile getirdiÄŸi "Bu konuda en son söz söyleyecek ÅŸahsiyet SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±dÄ±r. Kimsenin aklÄ±yla alay etmesin. Cumartesi Anneleri'ne güvenlik güçlerinin hangi baskÄ±yÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bütün dünya gördü" ifadeleri, 10 AralÄ±k tarihli FOX TV Ana Haber Bülteninde haberleÅŸtirildi.

'BÄ°REYSEL VE TOPLUMSAL MUHALEFETÄ° BASKI ALTINA ALMAYA, YILDIRMAYA ÇALIÅžIYORLAR'

Haberin ardÄ±ndan yorumunu dile getiren Fatih Portakal, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"GeçtiÄŸimiz günlerde SayÄ±n Ä°brahim KalÄ±n'Ä±n da 'Ä°nsanlar haklarÄ±nÄ± aramak için böyle yapmalÄ±lar. Seslerini duyurmak için bu ÅŸekilde yapmalÄ±lar' diye sözleri vardÄ±. Bunun mümkün olmayacaÄŸÄ±nÄ± biliyorsunuz arkadaÅŸlar. Türkiye'de barÄ±ÅŸçÄ±l protestolarÄ±n dahi mümkün olamayacaÄŸÄ±nÄ±, barÄ±ÅŸçÄ±l bir protesto yapmak için sokaÄŸa çÄ±kanlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na polis memurlarÄ±nÄ±n amirlerinden aldÄ±ÄŸÄ± emirleri uygulamak zorunda olduÄŸunu biliyorsunuz. Evet SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± böyle söylüyor. Ä°craatÄ±n baÅŸÄ±nda olduÄŸu için söylüyor. AslÄ±nda gerçeÄŸi bilenler de var. Ben gerçeÄŸi görenlerdenim. Kendisi de bence gerçeÄŸi söylüyor. Samimi mi o sözünde? Bence deÄŸil. Ben samimi miyim sözümde? Ben samimi olduÄŸumu düÅŸünüyorum. Hadi bakalÄ±m, barÄ±ÅŸçÄ±l bir eylem için zamlarÄ± protesto edelim. DoÄŸalgaz zamlarÄ±nÄ±. Hadi bakalÄ±m, yapalÄ±m. Yapabilecek miyiz? Kaç kiÅŸi çÄ±kacak sokaÄŸa korkudan, endiÅŸeden? 'Dayak yerim' vesaire. 'HakkÄ±mÄ± arayacaÄŸÄ±m ama ne yaparÄ±m, baÅŸÄ±m derde girer mi girmez mi?'… Kaç kiÅŸi çÄ±kar Allah aÅŸkÄ±na söyler misiniz? Ä°ÅŸte bu ÅŸekilde toplumsal muhalefeti, bireysel ve toplumsal muhalefeti baskÄ± altÄ±na almaya, yÄ±ldÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. En doÄŸal hak ama malesef uygulanamÄ±yor. Fransa olmuÅŸ, Türkiye olmuÅŸ çok da fark etmiyor açÄ±kçasÄ±."

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'SOKAK TERÖRÜNE ÖZENEN FATÄ°H PORTAKAL…' SUÇLAMALARI

Portakal, bu yorumunun ardÄ±ndan siyasi iktidara yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen medya organlarÄ± tarafÄ±ndan provokatörlükle suçlandÄ±. Yeni Åžafak, A Haber, AkÅŸam Gazetesi ve Sabah Gazetesi, Portakal'Ä±n yorumunun bir kÄ±smÄ±nÄ± paylaÅŸarak "Fransa'yÄ± yangÄ±n yerine çeviren sokak terörüne özenen Fatih Portakal, Türkiye'de de böyle sahneler görülmesi için sokak çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±" suçlamalarÄ±nda bulundu. Medya kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n birbirlerine oldukça yakÄ±n zamanlarda yaptÄ±klarÄ± paylaÅŸÄ±mlarda Portakal hedef gösterildi.

PaylaÅŸÄ±mlarÄ±n bazÄ±larÄ± ÅŸöyle:

"Hadi bakalÄ±m barÄ±ÅŸçÄ±l bir eylemle zamlarÄ±, doÄŸalgaz zamlarÄ±nÄ± protesto edelim."



Fatih Portakal, Fransa'da meydana gelen protestolarÄ± bahane ederek Türkiye için de benzer çaÄŸrÄ±da bulundu.https://t.co/R5u40kTaSM pic.twitter.com/UpsX6dphFi — Yeni Åžafak (@yenisafak) 10 AralÄ±k 2018

Fatih Portakal, canlÄ± yayÄ±nda vatandaÅŸlara sokaklara çÄ±kÄ±n çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunarak Fransa'daki ateÅŸi Türkiye'ye taÅŸÄ±ma derdine düÅŸtü https://t.co/OOxkJXH5yZ pic.twitter.com/uC9UP4iW00 — AkÅŸam Gazetesi (@Aksam) 10 AralÄ±k 2018

Fransa'yÄ± yangÄ±n yerine çeviren sokak terörüne özenen Fatih Portakal, Türkiye'de de böyle sahneler görülmesi için sokak çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ± pic.twitter.com/ydExLzoWTE — Star Gazetesi (@stargazete) 10 AralÄ±k 2018

DAHA ÖNCE DE HEDEF GÖSTERÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

Portakal, daha önce de Mersin Åžehir Hastaneleri haberi nedeniyle hedef gösterilmiÅŸti. ArdÄ±ndan Mersin BakÄ±rköy Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± avukatlarÄ±nÄ±n ÅŸikayeti üzerine, FOX TV spikeri Fatih Portakal ile Sorumlu Müdürü Ä°brahim Onur KumbaracÄ±baÅŸÄ± hakkÄ±nda Mersin Åžehir Hastanesi ile ilgili haberleri nedeniyle "devletin organlarÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±lama", "hakaret" ve "iftira" suçlamalarÄ±yla soruÅŸturma baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±. Portakal, soruÅŸturmaya iliÅŸkin "Sizlerden çekinip de habercilik yapmayanÄ±n gözü kör olsun, dili tutulsun" demiÅŸti.

Öte yandan RTÜK de geçtiÄŸimiz günlerde FOX TV'ye para cezalarÄ± vermiÅŸti.

RTÃœK, FOX TV ve Tele1â€™e ceza verdi

RTÃœK FOX, Tele 1 ve Halk TVâ€™ye ceza yaÄŸdÄ±rdÄ±

Bakan FOX ekibini dÄ±ÅŸarÄ± attÄ±rdÄ±, Fatih Portakal tepki gÃ¶sterdi

Fatih Portakal hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 AralÄ±k 2018 02:08

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