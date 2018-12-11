Ä°HD ve TÄ°HV'den Ä°nsan HaklarÄ± HaftasÄ± kokteyli

Ä°HD Ä°stanbul Åžubesi ve TÄ°HV Ä°stanbul TemsilciliÄŸi, Ä°nsan HaklarÄ± HaftasÄ± kapsamÄ±nda Cezayir ToplantÄ± Salonu'nda kokteyl dÃ¼zenledi.

Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Ä°stanbul Åžubesi ve Türkiye Ä°nsan HaklarÄ± VakfÄ± (TÄ°HV) Ä°stanbul TemsilciliÄŸi, 10-17 AralÄ±k Ä°nsan HaklarÄ± HaftasÄ± nedeniyle Cezayir ToplantÄ± Salonu'nda kokteyl düzenledi.

Kokteyle Ä°HD Ä°stanbul BaÅŸkanÄ± Gülseren Yoleri, TÄ°HV BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Åžebnem Korur FincancÄ±, Ä°HD EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Eren Keskin, TÄ°HV Ä°stanbul Temsilcisi Ümit Efe, HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Gülistan KÄ±lÄ±ç KoçyiÄŸit, Emek Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Selma Gürkan ve Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Sema Barbaros, HDK EÅŸ Sözcüsü Prof. Dr. Onur HamzaoÄŸlu, 78'liler GiriÅŸimi Sözcüsü Celalettin Can, Cumartesi Anneleri, gazeteciler ve çok sayÄ±da yurttaÅŸ katÄ±ldÄ±.

TUTUKLU Ä°NSAN HAKLARI SAVUNUCULARI UNUTULMADI

Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 70'inci yÄ±lÄ± vesilesiyle düzenlenen kokteylin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan Ä°HD Ä°stanbul Åžube BaÅŸkanÄ± Gülseren Yoleri, resepsiyonu Osman Kavala’nÄ±n iÅŸletmecisi olduÄŸu Cezayir Restaurant’ta yaptÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak, Osman Kavala, Ä°HD eski yöneticilerinden Hasan Ceylan ve Ä°HD Malatya Åžube BaÅŸkanÄ± Gönül ÖztürkoÄŸlu’yu andÄ±.

'MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEÄžÄ°Z'

TÄ°HV BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Åžebnem Korur FincancÄ±, "Zor zamanlardan geçtiÄŸimiz muhakkak. SevdiÄŸimiz dostlarÄ±mÄ±z cezaevinde tutuklu. GözaltÄ±lara, tutuklamalarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z ama ne olursa olsun beraberiz yan yanayÄ±z. Hâlâ mücadele ediyoruz, mücadele etmeye de devam edeceÄŸiz. Zorluklar olmasa da biz mücadele edeceÄŸiz. Bugün zorluklarla birlikte inadÄ±na mücadeleyi daha da güçlü kalmak gerekiyor" dedi.

Galatasaray MeydanÄ±’nda yapmak istedikleri eylem yasaklanan Cumartesi Anneleri'ne de deÄŸinen FincancÄ±, annelerin Ä°HD sokaÄŸÄ±na sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±na tepki gösterdi. FincancÄ±, "Sözümüzü her koÅŸulda söylemek ve sesimizi çÄ±karmak için bir arada olmak bizim en deÄŸerli varlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z" diye konuÅŸtu.

'BÄ°AT ETMEDEN MÜCADELE ETMEK ÇOK GÜZEL'

Ä°HD EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Eren Keskin ise ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Bize dayatÄ±lan tüm kapitalist, emperyalist, faÅŸist baskÄ±lara karÅŸÄ± kendi sözümüzü söylemek üzere bir aradayÄ±z. Bize yasakladÄ±klarÄ± her kelimeyi, her cümleyi kullanmaya devam ederek buradayÄ±z. Biat etmeden mücadele etmek çok güzel. BiatsÄ±z günlerde her zaman bir arada olmak dileÄŸiyle."

'ASLA PES ETMEDÄ°K, ETMEYECEÄžÄ°Z'

"Paris'te ve dünyanÄ±n birçok yerinde 'Asla pes etmiyoruz' diyen bir ÅŸarkÄ± yükseliyor" diyen TÄ°HV Ä°stanbul Temsilcisi Ümit Efe, konuÅŸmasÄ±nda Fransa’daki sarÄ± yelekliler protestolarÄ±na deÄŸindi. Efe, "Ä°nsan HaklarÄ± mücadelesinde çok bedeller ödememize raÄŸmen, çok kayÄ±plar vermemize raÄŸmen, en yakÄ±n arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n tutuklanacaklarÄ±nÄ± bilmemize raÄŸmen umutumuzu kaybetmedik. Asla pes etmedik, etmeyeceÄŸiz" diye konuÅŸtu.

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan insan haklarÄ± savucularÄ± türküler söyledi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 AralÄ±k 2018 00:44

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