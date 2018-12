Ä°HD ve TÄ°HV'den Ä°nsan HaklarÄ± HaftasÄ± kokteyli

İHD İstanbul Şubesi ve TİHV İstanbul Temsilciliği, İnsan Hakları Haftası kapsamında Cezayir Toplantı Salonu'nda kokteyl düzenledi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) İstanbul Temsilciliği, 10-17 Aralık İnsan Hakları Haftası nedeniyle Cezayir Toplantı Salonu'nda kokteyl düzenledi.

Kokteyle İHD İstanbul Başkanı Gülseren Yoleri, TİHV Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin, TİHV İstanbul Temsilcisi Ümit Efe, HDP milletvekilleri Hüda Kaya ve Gülistan Kılıç Koçyiğit, Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan ve İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, HDK Eş Sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, 78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can, Cumartesi Anneleri, gazeteciler ve çok sayıda yurttaş katıldı.

TUTUKLU İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI UNUTULMADI

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün 70'inci yılı vesilesiyle düzenlenen kokteylin açılışında konuşan İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri, resepsiyonu Osman Kavala’nın işletmecisi olduğu Cezayir Restaurant’ta yaptıklarını hatırlatarak, Osman Kavala, İHD eski yöneticilerinden Hasan Ceylan ve İHD Malatya Şube Başkanı Gönül Öztürkoğlu’yu andı.

'MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

TİHV Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, "Zor zamanlardan geçtiğimiz muhakkak. Sevdiğimiz dostlarımız cezaevinde tutuklu. Gözaltılara, tutuklamalarla karşı karşıyayız ama ne olursa olsun beraberiz yan yanayız. Hâlâ mücadele ediyoruz, mücadele etmeye de devam edeceğiz. Zorluklar olmasa da biz mücadele edeceğiz. Bugün zorluklarla birlikte inadına mücadeleyi daha da güçlü kalmak gerekiyor" dedi.

Galatasaray Meydanı’nda yapmak istedikleri eylem yasaklanan Cumartesi Anneleri'ne de değinen Fincancı, annelerin İHD sokağına sıkıştırılmasına tepki gösterdi. Fincancı, "Sözümüzü her koşulda söylemek ve sesimizi çıkarmak için bir arada olmak bizim en değerli varlığımız" diye konuştu.

'BİAT ETMEDEN MÜCADELE ETMEK ÇOK GÜZEL'

İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin ise şunları söyledi:

"Bize dayatılan tüm kapitalist, emperyalist, faşist baskılara karşı kendi sözümüzü söylemek üzere bir aradayız. Bize yasakladıkları her kelimeyi, her cümleyi kullanmaya devam ederek buradayız. Biat etmeden mücadele etmek çok güzel. Biatsız günlerde her zaman bir arada olmak dileğiyle."

'ASLA PES ETMEDİK, ETMEYECEĞİZ'

"Paris'te ve dünyanın birçok yerinde 'Asla pes etmiyoruz' diyen bir şarkı yükseliyor" diyen TİHV İstanbul Temsilcisi Ümit Efe, konuşmasında Fransa’daki sarı yelekliler protestolarına değindi. Efe, "İnsan Hakları mücadelesinde çok bedeller ödememize rağmen, çok kayıplar vermemize rağmen, en yakın arkadaşlarımızın tutuklanacaklarını bilmemize rağmen umutumuzu kaybetmedik. Asla pes etmedik, etmeyeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından insan hakları savucuları türküler söyledi. (İstanbul/EVRENSEL)

İnsan Hakları Haftası eylemleri: İnsan hakları araçsallaştırıldı

10 Aralık İnsan Hakları Günü: İnsan hakları ayaklar altında

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Aralık 2018 00:44

www.evrensel.net