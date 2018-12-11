Bu kez de HDP Batman il binasÄ±na baskÄ±n: 28 gÃ¶zaltÄ±

DiyarbakÄ±râ€™Ä±n ardÄ±ndan Batmanâ€™da da HDP il binasÄ±na polis baskÄ±nÄ± dÃ¼zenlendi. AralarÄ±nda HDP Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ±nÄ±n da olduÄŸu 28 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

DiyarbakÄ±r’Ä±n ardÄ±ndan Batman’da da içerisinde açlÄ±k grevindeki kadÄ±nlarÄ±n bulunduÄŸu HDP il binasÄ± polislerce basÄ±ldÄ±. BaskÄ±nda aralarÄ±nda HDP Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Berivan Helen IÅŸÄ±k’Ä±n da olduÄŸu 28 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) EÅŸ BaÅŸkanÄ± ve HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in açlÄ±k grevi eylemi 33. gününü geride bÄ±rakÄ±rken, TJA üyesi kadÄ±nlar, Güven ile dayanÄ±ÅŸmak için 3 günlük açlÄ±k grevine baÅŸladÄ±.

Mezopotamya AjansÄ±'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre akÅŸamüstü DiyarbakÄ±r il binasÄ±nÄ±n polis tarafÄ±ndan basÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan HDP Batman il binasÄ± da zÄ±rhlÄ± araçlar ile ablukaya alÄ±ndÄ±.

Binaya yapÄ±lan baskÄ±nla aralarÄ±nda HDP Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Berivan Helen IÅŸÄ±k’Ä±n da olduÄŸu Ezel AydÄ±n, Zozan ÅžimÅŸek, Sedat YÄ±ldÄ±z, Hadi BahadÄ±r, Eyüp YaÄŸÄ±z, YaÅŸar KÄ±rca, Ahmet YÄ±lmaz, SÄ±dÄ±k TopbaÅŸ, Zedan Ekmen, Osman Bozkurtaca, Songül Korkmaz, Vildan Ergül TileÄŸi, Gülcemal Erdinç, Sabiha Ekinci, MaÅŸallah Kaya, Menfiat Çelik, Halise Bilir, Aliya IÅŸÄ±k, TuÄŸba DoÄŸan, Elif Tiluk Timur, Åžükran Çelebi, Sakina Baytar, Edibe Bilir, Sabahat Acar, Darya Arslan ile soyadÄ± öÄŸrenilemeyen Nefia adlÄ± yurttaÅŸ gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

GözaltÄ±na alÄ±nanlar hastane kontrolünün ardÄ±ndan Batman Ä°l Emniyet binasÄ±na götürüldü. (HABER MERKEZÄ°)

HDP DiyarbakÄ±r Ä°l Ã–rgÃ¼tÃ¼ binasÄ±na baskÄ±n

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 AralÄ±k 2018 00:27

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