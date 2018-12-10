A Spor: FenerbahÃ§e, Ersun Yanal ile 1,5 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na anlaÅŸtÄ±

FenerbahÃ§e'nin teknik direktÃ¶r Ersun Yanal ile 1,5 yÄ±llÄ±k anlaÅŸmaya vardÄ±ÄŸÄ± ve yarÄ±n KAP'a bildirimde bulunmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi iddia edildi.

Fenerbahçe'nin teknik direktör Ersun Yanal ile 1,5 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.

Bu akÅŸamki maçlarla Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasÄ± tamamlanÄ±rken, takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±na Hikmet Karaman'Ä± getiren Kayserispor, deplasmanda KasÄ±mpaÅŸa'yÄ± 3-0 maÄŸlup etti ve 15 puanla 16. sÄ±raya yükseldi. Fenerbahçe ise 17. sÄ±raya geriledi. Bu sÄ±rada Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile 1,5 yÄ±llÄ±k anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± haberi geldi. A Spor kanalÄ±, yarÄ±n KAP bildiriminin beklendiÄŸi haberini verdi.

Ersun Yanal, AydÄ±n'Ä±n KuÅŸadasÄ± ilçesinde, Atlas SaÄŸlÄ±k EÄŸitim VakfÄ± tarafÄ±ndan düzenlenen '3'üncü Atlas GeleceÄŸi KonuÅŸuyor' etkinliÄŸinde Fenerbahçe ile görüÅŸtüÄŸünü doÄŸrulamÄ±ÅŸ ve "Fenerbahçe'nin konuÅŸulduÄŸu yerde diÄŸer her ÅŸey teferruattÄ±r. Süre veremem. Zaman ne gösterecek göreceÄŸiz" demiÅŸti. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Ersun Yanal: FenerbahÃ§e yÃ¶neticileri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼m

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