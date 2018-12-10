DÄ°DF: FransÄ±z halkÄ±nÄ±n haklÄ± mÃ¼cadelesini destekliyoruz

DÄ°DF YÃ¶netim Kurulu yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamayla â€˜SarÄ± Yeleklilerâ€™ eylemini selamladÄ±.

Avrupa’da yaÅŸayan Türkiyeli emekçilerin örgütü olan Demokratik Ä°ÅŸçi Dernekleri Federasyonu (DÄ°DF) yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yayÄ±mladÄ±.

“Fransa’da emekçilerin sosyal haklarÄ±nÄ± budayan, yeni vergilerle hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±ran ve özünde halkÄ± yoksullaÅŸtÄ±ran ekonomik politikalara karÅŸÄ±, FransÄ±z halkÄ± ve gençliÄŸi dört haftadÄ±r sokaklarda bir direniÅŸ sürdürüyor. 'SarÄ± Yelekliler' olarak anÄ±lan bu halk hareketi, Almanya'da yaÅŸayan iÅŸçi ve emekçiler açÄ±sÄ±ndan da anlamlÄ± ve önemlidir. Çünkü sokaÄŸa dökülen FransÄ±z halkÄ±nÄ±n talepleri, Almanya'daki biz iÅŸçi ve emekçileri de yakÄ±ndan ilgilendirmekte ve benzerlikler taÅŸÄ±maktadÄ±r” diyen DÄ°DF’in açÄ±klamasÄ± ÅŸöyle:

“AkaryakÄ±t zammÄ±nÄ± protestoyla baÅŸlayan ve giderek talepleri geniÅŸleyerek devam eden eylemler, Fransa hükümetinin bazÄ± tavizler vermesine yol açacak kadar etkili oldu. Ne var ki ‘SarÄ± Yelekliler’in vergi düzenlemesinden, asgari ücretin insanca yaÅŸanabilir bir düzeye çekilmesine kadar 42 talebi içeren deklarasyonundan da anlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± gibi, özünde halkÄ± yoksullaÅŸtÄ±ran iktisadi politikalara karÅŸÄ± bir direniÅŸe dönüÅŸen eylemler, baÅŸÄ±ndan itibaren olaÄŸanüstü bir ÅŸiddete maruz kaldÄ±. Ä°ÅŸsizliÄŸe, yoksulluÄŸa, artan gelir adaletsizliÄŸine, hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±na ve yeni vergilere karÅŸÄ± yükselen mücadeleye karÅŸÄ±, devletin uyguladÄ±ÄŸÄ± bu ÅŸiddeti kÄ±nÄ±yoruz.

‘SarÄ± Yelekliler’in eyleminin faÅŸist Le Pen yanlÄ±larÄ±nÄ±n eylemi olduÄŸunu söyleyerek itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸan Fransa Hükümeti ve CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, bu eylemlerin taÅŸradan Paris’e kadar geniÅŸlemesini, toplumun diÄŸer kesimlerden de destek bularak büyümesini engelleyemedi.

PEKÄ° 'SARI YELEKLÄ°LER', YANÄ° HALK NE Ä°STÄ°YOR, NEDEN SOKAKLARA DÖKÜLÜYOR?

Ä°ÅŸte meydanlarda dile getirilen taleplerden bazÄ±larÄ±: Ücretlerin artmasÄ±, asgari ücretin 1800 avro olmasÄ±; liselerde yürürlüÄŸe sokulmaya çalÄ±ÅŸÄ±lan lise bitirme ve üniversiteye giriÅŸ sÄ±navÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸinin iptal edilmesi; okullarda öÄŸretmen açÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ±... Ülkedeki iki büyük sendika federasyonunun da söz konusu talepler için 14 AralÄ±k genel grev çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmasÄ± önem taÅŸÄ±yor.

Macron ve Fransa basÄ±nÄ±n, ‘SarÄ± Yelekliler’e karÅŸÄ± düzenlediÄŸi karalama kampanyasÄ± gelinen aÅŸamada boÅŸa çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Göstericilerin saÄŸcÄ±lar tarafÄ±ndan desteklendiÄŸi yönünde yapÄ±lan açÄ±klamalarÄ±n doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±, ilan edilen 42 maddelik manifestoyla açÄ±k olarak ortaya konuyor. Göreve geldiÄŸinde daha önce iÅŸbaÅŸÄ±nda olan partilerden farklÄ± olduÄŸunu ileri süren Macron, onlardan hiç de farklÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve daha da pervasÄ±z olduÄŸunu göstermiÅŸtir.

DiÄŸer taraftan ‘SarÄ± Yelekliler’ hareketi, hükümetlerin emekçilere yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n direniÅŸle püskürtmenin mümkün olduÄŸunu açÄ±k olarak göstermiÅŸtir. ‘SarÄ± Yelekliler’in talepleri, neoliberal politikalar yüzünden yaÅŸam ve geçim imkanlarÄ± daralan bütün emekçilerin talebidir. Almanya’da da daha iyi saÄŸlÄ±k hizmeti ve çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± için, ödenebilir konut için, Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸa ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ±, daha fazla silahlanmaya karÅŸÄ± mücadele eden biz emekçilerin talebi ile FransÄ±z emekçilerinin taleplerinin özü aynÄ±dÄ±r.

‘SarÄ± Yelekliler’ hareketi, Avrupa halklarÄ±nÄ±n saÄŸ - popülistlerle halka karÅŸÄ± acÄ±masÄ±z sosyal politikalar izleyen neoliberal partiler ve liderlere mahkum olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. Bu iki gerici anlayÄ±ÅŸÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda eÅŸitlik, adalet, kardeÅŸlik temelinde bir seçeneÄŸin mümkün olduÄŸunu göstermiÅŸtir. Almanya’da 13 Ekim’de yapÄ±lan Unteilbar eylemi de böyle bir seçeneÄŸin mümkün olduÄŸuna iÅŸaret etmiÅŸtir.

FransÄ±z iÅŸçilerinin, emekçilerinin ve halkÄ±nÄ±n bu zor gününde yanÄ±nda olmak önem taÅŸÄ±yor, çünkü FransÄ±z halkÄ± kazandÄ±ÄŸÄ±nda hepimiz kazanacaÄŸÄ±z.

â– FransÄ±z emekçilerinin yoksulluk, iÅŸsizlik, düÅŸük ücretli iÅŸlere karÅŸÄ± insanca bir yaÅŸam talebi bizlerin de talebidir.

â– IrkçÄ±lÄ±ÄŸa ve milliyetçiliÄŸe karÅŸÄ± bütün uluslardan ve inançlardan emekçilerin ortak direniÅŸi aynÄ± zamanda yükselen aÅŸÄ±rÄ± saÄŸa da anlamlÄ± bir yanÄ±t olacaktÄ±r.

â– Temel hak ve özgürlükler için sokaÄŸa çÄ±kan ‘SarÄ± Yelekliler’ hareketini selamlÄ±yoruz.

â– Mücadele eden kaybedebilir, mücadele etmeyenler ise baÅŸtan kaybetmiÅŸtir.” (Köln/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 AralÄ±k 2018 23:14

www.evrensel.net