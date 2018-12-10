Villarreal'in yeni teknik direktÃ¶rÃ¼ Luis Garcia

La Liga ekiplerinden Villarreal'de, teknik direktÃ¶rlÃ¼k gÃ¶revine Luis Garcia'nÄ±n getirildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Ä°spanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) ilk 15 haftasÄ±nda yanÄ±zca 14 puan toplayan Villarreal'de, teknik direktörlük görevine son verilen Javi Calleja'nÄ±n yerine gelen isim belli oldu.

Kulüpten yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, 46 yaÅŸÄ±ndaki Ä°spanyol teknik adam Luis Garcia ile sezon sonuna kadar anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±.

Villarreal B TakÄ±mÄ±'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Elche, Levante, Getafe gibi Ä°spanyol kulüplerini de çalÄ±ÅŸtÄ±ran Garcia, 2017 yazÄ±ndan bu yana Çin ekibi Pekin Renhe'nin baÅŸÄ±nda bulunuyordu. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 AralÄ±k 2018 22:21

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